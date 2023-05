Unfallhergang – Zeugen gesucht!

Bingen, 25.04. – 28.04., Flurstraße. Ein Mann parkte seinen blauen Ford Fiesta mit BIN-Kennung am Fahrbahnrand ab. Bei seiner Rückkehr stellte er an der Rückseite einen Unfallschaden fest: Der linke hintere Kotflügel war eingedrückt und es befanden sich gelbe Farbanhaftungen an dem PKW. Um Hinweise auf den Verursacher wird gebeten!

Verkehrsunfall mit Flucht – Hinweise erbeten!

Waldalgesheim, 02.05., K48, 08:20 Uhr. Der Fahrer eines blauen 1er Golf Cabiolets fuhr aus Waldlaubersheim in Richtung Waldalgesheim, als ihn ein entgegenkommender PKW am linken Außenspiegel touchierte. Die (blondhaarige) Verursacherin setzte ihre Fahrt in ihrem sehr großen PKW ungerührt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise von Augenzeugen!

Diebstahl aus Kfz

Bingen, Kirsch-Puricelli-Platz, 01.05., 10:00 Uhr – 02.05., 06:45 Uhr. Im angegebenen Zeitraum wurde ein abgestellter schwarzer Ford Vignale mit BIN-Kennung aufgebrochen und durchsucht. Die hintere Seitenscheibe war zertrümmert worden. Gestohlen wurde nichts; der Schaden beläuft sich allerdings auf 1.000 EUR.

Ihre Polizei rät Ihnen: Bitte lassen Sie keine Gegenstände sichtbar im Auto liegen, um Dieben den Anreiz für eine „Durchsuchung“ zu nehmen.

Gonsenheim – Straßenbahn stößt mit Transporter zusammen

Mainz-Gonsenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und

einer Straßenbahn kam es am Mittwoch gegen 12:30 Uhr in der Breite Straße im

Stadtteil Gonsenheim. Bei einem Wendemanöver des Lieferwagens kam es zum

Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Unfalls kam es zu Behinderungen, weil

mehrere Fahrstreifen zeitweise nicht befahrbar waren.

Mann am Hauptbahnhof Mainz verhaftet

Mainz (ots) – Am Hauptbahnhof in Mainz wurde am 2. Mai 2023 um 19:20 Uhr durch

Polizisten des Bundespolizeireviers ein Mann kontrolliert gegen den ein

Haftbefehl bestand.

Der 26-jährige Rumäne hatte sich nicht an die Auflagen gemäß seiner

Bewährungsstrafe aufgrund eines Vergehens gegen das Gewaltschutzgesetz gehalten.

Aus diesem Grund erließ das Amtsgericht Augsburg einen Sicherungshaftbefehl von

maximal einem Jahr gegen den Mann.

Der Mann wurde am 3. Mai 2023 zur weiteren Entscheidung dem Richter vorgeführt

und bis zu seiner Überstellung nach Augsburg in die Justizvollzugsanstalt

Rohrbach verbracht.

Mainz – Altstadt Taschendieb macht Beute

Mainz-Altstadt (ots) – Offensichtlich nicht zum ersten Mal hat am gestrigen

Dienstag gegen 15:45 Uhr ein Taschendieb in der Mainzer Altstadt Beute gemacht.

Nachdem eine Mainzerin an einem Bankautomaten in der Altstadt einen hohen

dreistelligen Betrag abgehoben hatte, wurde sie von einer bislang unbekannten

männlichen Person angerempelt. Scheinbar während dieses Vorgangs, hat der Täter

den Rucksack der Bestohlenen aufgeschnitten und daraus das soeben abgehobene

Bargeld, sowie hochwertige Brillen entwendet.

Es ist davon auszugehen, dass die Bestohlene schon vorher durch den Täter

beobachtet wurde.

Kriminalpolizei Mainz:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige

Wahrnehmungen zu oben genannter Zeit gemacht hat, wird gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.