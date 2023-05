Polizeiautobahnstation Ruchheim – Lkw-Fahrer unter starkem Alkoholeinfluss

Einen Lkw-Fahrer, der unter starkem Alkoholeinfluss stand, stellten Polizeibeamte der Polizeiautobahnstationen Gau-Bickelheim und Ruchheim auf dem Parkplatz „Kurzgewann“, A61, Gemarkung Ludwigshafen fest.

Über Telefon waren wir am 03.05.2023, um 10.11 Uhr, von Verkehrsteilnehmern über einen Schlangenlinien fahrenden Lkw auf der A61 informiert worden. Aufgrund seines Fahrverhaltens soll es dabei zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen gekommen sein. Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unterstützten uns bei der Fahndung nach dem Fahrzeug und konnten dieses auf dem Parkplatz Kurzgewann an der A61 feststellen. Der 58-jährige Fahrer hatte den Lkw dort abgestellt und war im Führerhaus eingeschlafen. Nach mehreren Versuchen konnte der Mann geweckt werden. Er roch stark nach Alkohol und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,85 Promille.

Dem 58-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am gestrigen Dienstag parkte ein 51-jähriger Verkehrsteilnehmer

seinen PKW gegen 09:30 Uhr Im Pfaffenwinkel am Fahrbahnrand. Als er gegen 15:30

Uhr zur seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Unfallschaden am Heck

feststellen. Demnach dürfte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um

ein grünes Fahrzeug handeln.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Baustellencontainer aufgebrochen

Worms (ots) – 29.04.2023, 14:00 Uhr – 02.05.2023, 09:30 Uhr – Am vergangenen

Wochenende wurde ein Baucontainer auf einem Firmengelände in der Klosterstraße

aufgebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter kletterten über einen Zaun,

brachen den Container auf und entwendeten ein Starkstromkabel. Darüber hinaus

durchwühlten sie ein dortiges Wohnmobil erfolglos nach Wertsachen.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus

der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.