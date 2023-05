RLP: Schlag gegen die kriminelle Organisation ‚Ndrangheta

MAINZ – Dem Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz ist heute unter

Sachleitung der Staatsanwaltschaft Koblenz (StA) gemeinsam mit anderen

Sicherheitsbehörden ein erfolgreicher, europaweiter Schlag gegen die

italienische organisierte Kriminalität gelungen.

LKA-Leiter Mario Germano: „Mit dem heutigen Einsatz ist es gelungen, die

Struktur einer international agierenden Tätergruppierung zu zerschlagen. Das

macht einmal mehr deutlich, dass Polizeiarbeit nicht an Grenzen halt macht. Die

jahrelangen guten Beziehungen des LKA zu nationalen und internationalen Partnern

sowie die beharrliche und akribische Ermittlungsarbeit haben dem organisierten

Verbrechen einen schweren Schlag versetzt.“

Die mit zahlreichen Strafverfolgungsbehörden im In- und Ausland eng abgestimmten

Ermittlungen haben ein internationales Ausmaß und reichen insgesamt weit über

Rheinland-Pfalz hinaus. Vorausgegangen waren rund zwei Jahre lange Ermittlungen

einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe, an der auch Europol und Eurojust beteiligt

waren. Hintergrund ist ein Verfahren, das sich gegen Verantwortliche und

Mitglieder der Vereinigung ‚Ndrangheta richtet. Den Beschuldigten insgesamt wird

unter anderem Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger

Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen.

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz und des

Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz haben 500 Einsatzkräfte der

rheinland-pfälzischen Polizei eine Vielzahl von Wohnungen und Gewerbeimmobilien

in Mayen, Koblenz, im Landkreis Mayen-Koblenz, im Westerwaldkreis, in Bonn,

Wuppertal, Dortmund, im Kreis Kelheim (Bayern) und in Baden-Baden durchsucht.

Bei der groß angelegten Aktion wurden sie unterstützt von Spezialkräften des

Bundes und anderer Länder sowie des Zolls und der Steuerfahndung. Insgesamt

werden 57 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die Maßnahmen dauern noch an.

Der Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Ermittlungen richtet sich eine

italienische Großfamilie kalabresischen Ursprungs, deren Mitglieder sich unter

anderem im Raum Mayen und Koblenz niedergelassen haben.

Es ist gelungen, alle 10 Beschuldigten, gegen die das vom Amtsgericht Koblenz

zuvor auf Antrag der StA Koblenz Haftbefehle erlassen hat, festzunehmen. 6

Beschuldigte wurden in Deutschland festgenommen, 4 Festnahmen erfolgten

zeitgleich in Italien. Derzeit laufen die gerichtlichen Vorführungen der in

Deutschland Festgenommenen beim Amtsgericht Koblenz, das nunmehr über die

Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat. Die 4 in Italien

festgenommen Beschuldigten sollen zeitnah nach Deutschland überstellt werden.

„Deutschland darf sich nicht zu einem Rückzugsgebiet für mafiose Strukturen

entwickeln. Der vorliegende Fall zeigt, dass internationale, organisierte

Kriminalität nur durch grenzüberschreitende, enge Zusammenarbeit der

Strafverfolgungsbehörden erfolgreich bekämpft werden kann.“, sagt Mario

Mannweiler, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Koblenz. Die

Beschuldigten sind zwischen 25 und 46 Jahre alt. 9 Beschuldigte haben die

italienische Staatsangehörigkeit, eine Beschuldigte ist rumänische

Staatsangehörige. 7 Beschuldigte haben ihren Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz

(Mayen und Koblenz), zwei Beschuldigte wohnen im Kreis Wuppertal und ein

Beschuldigter wohnt im Kreis Bonn. Den aktuell im Verfahren der StA Koblenz

festgenommenen 10 Beschuldigten wird in den Haftbefehlen zur Last gelegt, als

Bande gewerbsmäßig Betrugsstraftaten begangen zu haben. Die Ermittlungen haben

bestätigt, dass die Gruppierung grenzüberschreitend agierte und Teil eines

italienischen Familienverbundes sind, den die italienischen

Strafverfolgungsbehörden der `Ndrangheta zurechnen. Die Beschuldigten haben in

Deutschland, namentlich auch in Rheinland-Pfalz, ein Geflecht aus Schein- und

Briefkastenfirmen, eine Logistik bestehend aus Lagerhallen und

Transportunternehmen sowie eine personelle Arbeitsstruktur aufgebaut. Diese

Strukturen wurden nach dem Ergebnis der Ermittlungen auch genutzt, um Straftaten

zu begehen.

Die Ermittlungen, namentlich die Auswertung der sichergestellten Unterlagen und

Datenträger, wird aufgrund des erheblichen Umfangs eine gewisse Zeit in Anspruch

nehmen. Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.

Rechtliche Hinweise:

Ein Haftbefehl wird erlassen, wenn gegen einen Beschuldigten ein dringender

Tatverdacht und ein Haftgrund bestehen. Der Haftbefehl dient allein der

ordnungsgemäßen Durchführung des staatsanwaltschaftlichen und, sofern es zur

Anklageerhebung kommt, des gerichtlichen Verfahrens. Der Erlass oder Vollzug

eines Haftbefehls bedeutet mithin nicht, dass gegen den Verhafteten bereits ein

Tatnachweis geführt ist. Auch für den inhaftierten Beschuldigten gilt daher

weiterhin in vollem Umfang die Unschuldsvermutung. Der gewerbsmäßige

Bandenbetrug wird gemäß § 263 Abs. 5 des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe

von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.