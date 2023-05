Unbekannter spricht 17-Jährige an

Buseck: Nachdem ein unbekannter Mann im Hopfenacker in Alten-Buseck eine 17-Jährige angesprochen hatte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang April. Die Jugendliche war am einem Sonntag (02.04.23) mit ihrem Hund dort spazieren, als sie an der Ecke Hopfenacker/Riegelweg auf den unbekannten Mann traf. Er versuchte in einer dem Mädchen unbekannten Sprache ein Gespräch zu eröffnen und fasste dabei auch den Hund an. Da das Tier dies offenbar ablehnte, lief das Mädchen weiter.

Der Unbekannte folgte ihr offenbar. Dabei nutzte er auch die parallel verlaufende Straße „Alter Busecker Weg. Als der Mann dann einen Weg in Richtung Feld ging – in dem sich die Jugendliche letztendlich aufhielt, lief die 17-Jährige dann weg und ließ sich von ihrer Mutter abholen. In Höhe eines Spielplatzes hatte sie den Unbekannten aus dem Auto heraus erneut gesehen. Der Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt, hat einen Vollbart und schwarze kurze Haare, welche an der Seite abrasiert waren. Er trug ein blaues langärmliges Oberteil, eine dunkle bzw. hellblaue Jogginghose mit hellen Streifen, eine um die Hüfte gebunden dunkle Jacke und Turnschuhe. Wem ist der Mann im und um den Bereich des „Hopfenackers“ sowie „Alter Busecker Weg“ ebenfalls aufgefallen? Hinweis erbittet die Kriminalpolizei gießen unter 0641/7006-6555.

Buseck: Nachtrag zum Verkehrsunfall in Buseck – Fußgängerin erfasst

Wir berichteten gestern über einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 49, bei der eine Fußgängerin Verletzungen erlitt. Die Frau aus Fernwald erlitt nicht nur eine Kopfplatzwunde, sondern auch Verletzungen an den Beinen. Sie liegt derzeit noch mit ihren schweren – aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: In Bar geschlagen

Drei bis vier Personen sollen am Sonntag, 30. April, in einer Bar in der Bahnhofstraße auf einen 19-Jährigen eingeschlagen haben, der dadurch eher leichte Verletzungen im Gesicht erlitt. Die Körperverletzung ereignete sich zwischen 4 und 6 Uhr, die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kennt die Beteiligten und kann Hinweise zu den Identitäten geben oder die Personen beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: Frau angefasst

Auf unsittliche Art fasste ein unbekannter Mann einer 20-jährigen Gießenerin am Sonntag, 30. April, an den Hintern. Die 20-Jährige saß zwischen 14 und 15 Uhr auf einer Parkbank in der Straße „Am Alten Friedhof“, als der Mann sie auf Englisch ansprach. Nach einem kurzen Wortwechsel setzte er sich neben sie und berührte sie, woraufhin die junge Frau aufstand und wegging. Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt und 175 bis 180cm groß beschrieben. Nach Angaben der Zeugin hat der Mann ein afrikanisches Erscheinungsbild. Er hat eine breite Statur, trug ein auffälliges Handtuch um den Kopf gebunden und hatte einen Gartenzwerg und Blumenerde dabei. Die Kriminalpolizei in Gießen ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes und sucht zudem Zeugen des Vorfalls (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Buseck: Gebäudebrand in Alten-Buseck

Zu einem Gebäudebrand kam es am Dienstag (02.05.23) in der Straße „Kleinfeldchen“. Gegen 14.55 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über das Feuer. Aus bislang unbekannter Ursache entfachte im Wohnbereich ein Feuer. In dem Haus befanden sich zwei Hunde, die von einem Nachbarn rausgeholt werden konnten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden dürfte schätzungsweise im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandermittler haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wem ist dort am Dienstag vor 14.55 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Langgöns: Diebstähle aus Fahrzeugen

In Langgöns trieben in den letzten Tagen Diebe ihr Unwesen. Im Asterweg, Fasanenweg und Eulenweg brachen die Unbekannten zwischen 17.00 Uhr am Montag (01.05.23) und 07.00 Uhr am Dienstag (02.05.23) drei BMW auf. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie Fahrzeugzubehör wie z. B Navi´s, ein Lenkrad sowie einen Airbag. Dabei hinterließen sie einen Gesamtschaden von über 22.000 Euro. Wer hat zwischen Montag und Dienstag im Asterweg, Fasanenweg oder Eulenweg etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Flucht in der Bahnhofstraße

500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das schwarze Auto in der Bahnhofstraße an der linken Seite touchierte. Zeugen die den Unfall am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Flucht in der Ringallee

In der Ringallee touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford und flüchtete anschließend. Der Besitzer stellte den entstandenen Spiegelschaden an dem grauen Fiesta am Dienstag gegen 15.50 Uhr fest. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Drogentest positiv

Bei einer Verkehrskontrolle in der Sudetenlandstraße reagierte ein Drogentest bei einem 31-jährigen Autofahrer positiv auf THC. Eine Streife stoppte den Gießener am Dienstag gegen 16.20 Uhr. Nachdem sich Hinweise auf den Konsum von Drogen ergaben, kam er mit auf die Wache. Nach der Blutentnahme konnte der 31-Jährige die Polizeistation wieder verlassen.

Gießen: Unfall, Beleidigung und ein Tritt – Zeugenaufruf

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen nach einem Unfall sucht die Polizei nach Zeugen. Am Samstag gegen 18.00 Uhr stießen am Marktplatz ein Auto und ein Fußgänger zusammen. Anschließend soll es zu einem Tritt und einer Beleidigung gekommen sein. Der 28-jähriger Autofahrer war kurz vor dem Unfall ohne Berechtigung in den Bereich eingefahren. Als er dies bemerkte, wollte er wenden. Der Fußgänger hingegen war deutlich alkoholisiert und pustete nach dem Unfall über drei Promille. Wer hat den Unfall bzw. das nachfolgenden Geschehen beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.