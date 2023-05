Einbruch in Kindergarten,

Limburg-Staffel, Ringstraße, Freitag, 28.04.2023, 17:00 Uhr bis Dienstag, 02.05.2023, 06:40 Uhr

(wie) Am langen Wochenende wurde in Limburg in einen Kindergarten eingebrochen und erheblicher Schaden verursacht. Am Dienstagmorgen fielen der Leiterin des Kindergartens in der Ringstraße Einbruchsspuren an der Eingangstür auf, woraufhin sie die Polizei verständigte. Beamte der Tatortgruppe der Kriminalpolizei nahmen den Sachverhalt auf und sicherten Spuren. Offenbar hatten Unbekannte an der Eingangstür gehebelt, waren dann aber doch über eine Terrassentür gewaltsam in das Gebäude gelangt. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten dabei Türen und Schränke mit Gewalt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3.500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat von Freitag bis Dienstag verdächtige Beobachtungen am und rund um den Kindergarten in der Ringstraße gemacht?

Grundschule von Einbrechern heimgesucht, Limburg, Dietkircher Straße, Montag, 01.05.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 02.05.2023, 06:40 Uhr

(wie) In Limburg sind Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Grundschule eingestiegen. Der Hausmeister der Grundschule in der Dietkircher Straße entdeckte am frühen Dienstagmorgen den Einbruch und rief die Polizei. Unbekannte hatten sich im Schutze der Dunkelheit gewaltsam Zutritt zu dem Schulgebäude verschafft. Im Inneren hebelten sie mehrere Türen auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Am mehreren Türen entstand dabei Schaden, der auf insgesamt 1.000 EUR geschätzt wird. Die Einbrecher entkamen anschließend mit circa 50 EUR Bargeld und einer Musikbox. Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

E-Scooter aus Kellerraum gestohlen,

Hünfelden-Kirberg, Mainzer Landstraße, Sonntag, 30.04.2023, 22:30 Uhr bis Dienstag, 02.05.2023, 08:30 Uhr

(wie) Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagmorgen in Kirberg einen E-Scooter aus einem Kellerraum gestohlen. Der oder die Diebe öffneten in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Landstraße gewaltsam einen Kellerraum, indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen. Aus dem Inneren wurde dann ein E-Scooter der Marke „SoFlow“ in türkisener Farbe entwendet. Anschließend entkamen die Täter mit der Beute im Wert von circa 1.000 EUR. Wie der oder die Einbrecher in das Haus gelangten ist unbekannt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Vandalismus am Priesterseminar,

Limburg, Weilburger Straße, Freitag, 28.04.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 02.05.2023, 07:40 Uhr

(wie) Vandalen haben im Laufe des langen Wochenendes das Priesterseminar in Limburg heimgesucht. Der Hausmeister der Einrichtung in der Weilburger Straße entdeckte die Beschädigungen am Dienstagmorgen und verständigte die Polizei. Unbekannte hatten offenbar in den Tagen zuvor Glaseinsätze einer Kellertür mit Steinen eingeworfen. Zudem hatten sie das Gelände betreten und in einem Festzelt auf der Rückseite des Gebäudes Kerzengläser zerstört. Der Sachschaden wird auf 600 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Großer Schaden bei Gebäudebrand,

Limburg, Berner Straße, Dienstag, 02.05.2023, 13:00 Uhr

(wie) In der Nähe des Limburger ICE-Bahnhofs hat es am Dienstagmittag in einem Firmengebäude gebrannt, es entstand großer Sachschaden. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 13:00 Uhr in die Berner Straße gerufen, da es dort in einem Bürokomplex, der teilweise noch im Rohbau steht, zu einem Brand gekommen sein soll. Der Brandherd konnte auf einem Balkon im dritten Obergeschoss lokalisiert werden, hatte aber bereits auf das Innere des Gebäudes übergegriffen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und Personen aus dem Gefahrenbereich retten. Es entstand eine weithin sichtbare Rauchsäule im ICE-Gebiet. Da durch den Brand auch Wasseranschlüsse geschmolzen waren, entstand neben dem Brand- noch ein erheblicher Wasserschaden im gesamten Gebäude. Zudem hatte sich Ruß in den Obergeschossen verteilt. Die unteren beiden Geschosse des Gebäudekomplexes werden bereits gewerblich genutzt, in den oberen Geschossen wird noch gebaut. Da viele Handwerker zur Zeit der Brandentstehung in den Obergeschossen arbeiteten, ermittelt die Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 300.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Betrunkener bei Unfall verletzt,

Hadamar, Landesstraße 3462, Dienstag, 02.05.2023, 14:35 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde ein betrunkener Autofahrer bei einem Verkehrsunfall bei Hadamar verletzt. Der 68-Jährige befuhr mit einem Peugeot die L 3462 von Hadamar kommend in Richtung Dornburg/ Elbtal. Nach Zeugenaussagen beschleunigte er seinen Pkw plötzlich kurz vor der Einmündung auf die L 3278 stark und überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und anschließend ein Stoppschild. Letztlich fuhr er dann geradeaus über die L 3278 von der Fahrbahn herunter in den Straßengraben. Einige Verkehrsteilnehmer hielten an, um dem Mann zu helfen, der sich bei dem Unfall verletzt hatte. Eine Kommunikation mit dem 68-Jährigen war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht möglich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo ein Arzt auch noch eine Blutprobe entnahm. Der Peugeot musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 EUR.

Mit unversichertem Pkw Motorradfahrerin verletzt, Limburg, Im Schlenkert, Dienstag, 02.05.2023, 17:45 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat ein Autofahrer mit einem nicht versicherten Pkw einen Unfall in Limburg verursacht, bei dem eine Motorradfahrerin verletzt wurde. Der 58-Jährige fuhr mit einem VW von einem Grundstück auf die Straße „Im Schlenkert“. Hierbei übersah er offensichtlich mehrere Motorräder, die vom Busbahnhof her kamen. Mit der Pkw-Front fuhr der Mann gegen das Yamaha-Motorrad einer 19-Jährigen, die dadurch zu Fall kam und verletzt wurde. Nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle, brachte der Rettungsdienst die Verletzte in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der VW wegen fehlender Pflichtversicherung zur Entstempelung ausgeschrieben war. Somit muss sich der 58-Jährige nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.