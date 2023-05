Bad Dürkheim: Eröffnung der Sonderausstellung „SAURIER – DIE ERFINDUNG DER URZEIT“ am 21. Mai 2023 im Pfalzmuseum

Bad Dürkheim – Am Sonntag, 21. Mai 2023, um 11:00 Uhr wird im Forum des Pfalzmuseums für Naturkunde, POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim die neue Sonderausstellung „SAURIER – DIE ERFINDUNG DER URZEIT“ eröffnet, die bis zum 7. April 2024 gezeigt wird.

Saurier bevölkerten vor Millionen von Jahren die Erde. Kein Mensch hat sie lebendig gesehen. Einzig Fossilien wie versteinerte Knochen, Zähne oder Trittsiegel zeugen von ihrer Existenz. Dennoch glauben wir über diese Tiere zu wissen, wie sie aussahen und lebten. Seit den Anfängen hat die Wissenschaft ihre Erkenntnisse über Saurier mit Hilfe von Künstlerinnen und Künstlern in Bildern und Modellen zum Leben erweckt. Sie sind die eigentlichen Erfinder der Urzeit, denn ihre zeitgenössischen Interpretationen formten und lenkten unsere Vorstellung der Vergangenheit – und tun diese auch heute noch.

Die Sonderausstellung im Pfalzmuseum für Naturkunde nimmt kleine und große Besucherinnen und Besucher an fünf ausgewählten Beispielen mit auf eine faszinierende Reise zu den Sauriern und dem Wandel ihrer Darstellung durch die Zeit.

Neben Originalfossilien und Abgüssen fossiler Saurier finden sich zeitgenössische Modelle und Zeichnungen sowie zweisprachige Informationstafeln, welche die früheren und aktuellen Vorstellungen lebendig werden lassen. Beeilen Sie sich, denn morgen kann die Urzeit schon wieder ganz anders sein!

Eingebettet ist die Eröffnung in den Internationalen Museumstag. Der Museumseintritt ist an diesem Tag frei. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es für kleine und große Saurierfans eine Reihe von Stationen zum Mitmachen: Beispielsweise können Fossilien ausgegraben oder selbst Saurierspuren erzeugt werden und mit einer selbstbemalten Maske können sich die Kleinen in einen T. rex oder einen Triceratops verwandeln. Bei Kaffee und Kuchen im Forum oder bei gutem Wetter im Museumsgarten können die vielen neuen Eindrücke dann verdaut werden.