Verkehrsunfall aufgrund Alkoholgenuss und Müdigkeit

Burghaun. Am Sonntag (30.04.) befuhr ein 31-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Rotenburg a.d. Fulda die B27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Geländer des Aufganges zur Haunebrücke. Von dort wurde der Pkw abgewiesen, prallte noch gegen das Verkehrszeichen „Kraftfahrstraße“ und gegen eine Wegweisertafel. Danach kam das Fahrzeug am linken Fahrbahnrand in dem dortigen Gebüsch total beschädigt zum Stehen. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Rotenburger Alkoholgeruch festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die freiwillige Feuerwehr Burghaun unterstützte die Polizeistreife beim Absichern der Unfallstelle und der halbseitigen Sperrung der Bundesstraße.

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach. Am Montag (01.05.), gegen 19:55 Uhr, befuhr ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer die K67 aus Richtung Alheim-Niederellenbach kommend in Richtung Alheim-Heinebach. Kurz nach dem Ortsausgang von Niederellenbach verlor der Verursacher in einer leichten Rechtskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr links in die Leitplanke. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Nach einem Zeugenhinweis konnte der verunfallte Pkw (schwarzer VW-Golf, Kombi) anschließend durch die eingesetzte Streifenbesatzung unfallbeschädigt in der Nürnberger Straße in Heinebach geparkt vorgefunden werden. Der Zeuge hatte beobachtet, dass der Fahrer sowie beide Mitfahrer zu Fuß Richtung Sportplatz geflüchtet und dort durch die Fulda geschwommen waren. Danach hätten sie die Flucht zu Fuß in die Feldgemarkung von Niederellenbach fortgesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbeten unter 06623/937-0. Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Gegen geparkten PKW gefahren und Unfallflucht begangen

Lauterbach. Am Donnerstag (27.04.2023), um 8 Uhr, parkte eine 39-jährige Fahrerin aus Herbstein ihren Opel Vivaro-B auf einer ausgewiesenen Parkfläche in der Lessingstraße in Höhe der Hausnummer 2. Als sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich seitlich am Opel vorbei und streifte diesen. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Kradfahrer kommt von der Fahrbahn ab – ein Leichtverletzter

Schotten-Eschenrod. Am Sonntag (30.04.), gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Yamaha-Fahrer aus Mannheim die B276 von Eschenrod in Richtung Schotten. Dabei kam er in einer Rechtskurve kurz vor dem Haus Hubertus nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Bei Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und dass kein Versicherungsschutz für das Motorrad bestand.

Festnahme nach Diebstahl

Fulda. Nach einem Zeugenhinweis nahmen Beamte der Polizei Fulda im Zusammenhang mit einem vorausgegangenen Diebstahl am Samstagmorgen (02.05.) einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 7.45 Uhr verschaffte sich eine männliche Person Zugang zu einem Blumenladen in der Langenbrückenstraße, durchsuchte die Geschäftsräume nach Diebesgut und stahl Bargeld. Als eine Mitarbeiterin des Ladens einige Minuten später die Haupteingangstür öffnete, kam ihr der Mann entgegen und flüchtete in Richtung Bardostraße.

Beamte der Polizei Fulda nahmen kurze Zeit später einen 18-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Bei dem Mann konnte eine entsprechende Summe Bargeld aufgefunden werden. Der Festgenommene wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda. Unbekannte zerkratzen am Sonntagabend (30.04.), entweder zwischen 22 Uhr und 22.15 Uhr in der Brauhausstraße oder zwischen 23 Uhr und 23.50 in der Kanalstraße den Lack einer schwarzen Mercedes C-Klasse. Dabei entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Portemonnaie aus Pkw gestohlen

Eichenzell. Auf dem Parkplatz der Kreissporthalle in der Munkenstraße stahlen Unbekannte zwischen Samstagmorgen (29.04.) und Sonntagabend (30.04.) ein Portemonnaie aus einem Peugeot 306 Cabrio. Die Täter zerschnitten dazu das Verdeck und verursachten Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach exhibitionistischer Handlung – Zeugen gesucht

Hünfeld. Am Montag (01.05.), gegen 15 Uhr, kam es in der Straße „Im Haselgrund“ im Bereich der dortigen Parkanlage zu einer exhibitionistischen Handlung. Dort entblößte sich ein Mann und manipulierte im Anschluss an seinem Geschlechtsteil. Zeugen beschreiben den Täter als etwa 1,75 Meter groß, circa 40 bis 50 Jahre alt und schlanker Statur. Der Mann trug zur Tatzeit einen dunklen Mantel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Reifen beschädigt

Bad Salzschlirf. Unbekannte ließen am Montag (01.05.), zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr, die Luft aus drei Reifen eines schwarzen VW Tiguan. Das Auto stand auf einem Parkplatz im Angersbacher Weg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigaretten entwendet

Homberg. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen nach derzeitigen Erkenntnissen in der Nacht zu Dienstag (02.05.), gegen 0.30 Uhr, die Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Straße „Auf den Sandäckern“ ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Zigaretten in nicht bekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Freiensteinau. Unbekannte zerstörten am Sonntag (30.04.), zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür eines Skoda Yeti, der auf einem Parkplatz gegenüber eines Cafes in der Straße „Am Vulkanpark“ in Nieder-Moos geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie eine Handtasche samt Inhalt und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Garage

Grebenhain. Mehrere Werkzeuge und diverse Angelutensilien wurden durch unbekannte Täter zwischen Mittwochabend (26.04.) und Samstagmorgen (29.04.) entwendet. Das Diebesgut war in einer Garage in der Bürgermeister-Stier-Straße gelagert und hat einen Wert von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge gestohlen

Alsfeld. Von der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Johanna-Merck-Straße entwendete eine unbekannte männliche Person in der Nacht zu Samstag (29.04.), gegen 2.35 Uhr, eine Handkreissäge und einen Akkuschrauber der Marke „Einhell“ im Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten

Homberg. Ein Kindergarten in der Hochstraße war zwischen Donnerstagabend (27.04.) und Freitagmorgen (28.04.) Ziel unbekannter Täter. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sie sich Zutritt und entwendeten aus dem Inneren eine Kaffeekasse mit Münzgeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Personen nach Streitigkeit verletzt

Alsfeld. Am Dienstag (25.04.) kam es in der Landgraf-Hermann-Straße gegen 15.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten diese auf der Straße in Streit. In deren Folge wurde eine 33-jährige Frau mittels Schlägen und Schnittwunde sowie ein 40-jähriger Mann durch Schläge schwer verletzt. Eine 40-jährige Frau sowie ein 35-jähriger Mann wurden leicht verletzt. Alle vier Personen mussten medizinisch versorgt werden und kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei hat gegen alle Beteiligten Strafanzeige wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe der Tat dürften in privaten Streitigkeiten liegen.

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (22.04.) und Freitag (28.04.) die beiden Kennzeichen „HEF-HA 119“ von einem silbernen Opel Vectra. Das Fahrzeug stand auf einem Grundstück im Rasenweg in Sorga sowie auf einem Parkplatz gegenüber eines Handelsunternehmens in der Europaallee in Bad Hersfeld. An welchem der beiden Örtlichkeiten die Kennzeichen entwendet wurden, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Baustelle

Ronshausen. Zwischen Mittwoch (26.04.) und Freitag (28.04.) brachen Unbekannte in ein aufgrund von Renovierung leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Eisenacher Straße ein. Aus dem Inneren entwendeten sie circa 50 verpackte Steckdosen des Herstellers „Merten“, eine Akku-Stichsäge, zwei Winkelschleifer, einen Akku-Schrauber, eine Akku-Baustellenlampe sowie einen Akku-Schrauber des Herstellers „Dewalt“ im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Es entstand etwa 600 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch auf Betriebsgelände

Wildeck. Einbrecher machten sich zwischen Mittwochmittag (26.04.) und Donnerstagmorgen (27.04.) an einem Stabgitterzaun eines Betriebsgeländes in der Straße „Auf dem Roten Rain“ in Hönebach zu schaffen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl

Bad Hersfeld. Zwei unbekannte Männer betraten am Samstag (29.04.), gegen 17.30 Uhr, mit zwei Einkaufswagen einen Einkaufsmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Nachdem sie diese mit Waren gefüllt hatten, verließen sie den Markt, ohne zu bezahlen. Als sie durch einen Mitarbeiter auf dem Parkplatz angesprochen wurden, ergriffen sie ohne Diebesgut die Flucht. Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: circa 25 Jahre alt, sprach polnisch, sportliche Figur, braune kurze Haare. Er war bekleidet mit einer weißen Kapuzenjacke mit roten Streifen am Ärmel, einer grauen Jogginghose und schwarzen Sneaker. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Täter 2: kräftige Statur, kurze schwarze Haare, sprach polnisch. Er trug eine graue Kapuzenjacke/ Pullover mit einem grauen und schwarzen Streifen, eine blaue Hose und schwarz-weiße Sneaker.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trunkenheitsfahrten am „Ersten Mai“

Bad Hersfeld

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis hatten am Ersten Mai zu tief in das Glas geschaut und führten anschließend ihre Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum – mit Konsequenzen.

Um 22:35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer die Kreisstraße 10 vom Ortsteil Ausbach her kommend in Fahrtrichtung Friedewald, als er von einer Streifenbesatzung angehalten und kontrolliert wurde. Schnell wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu zwei Promille.

Nur zwanzig Minuten später wurde ein 43-jähriger Autofahrer im Bad Hersfelder Gewerbegebiet auf der Straße „An der Haune“ durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Bei ihm stellte die Streifenbesatzung eine Alkoholisierung von deutlich über zwei Promille fest.

Beide Verkehrsteilnehmer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt. Sie dürfen in Anbetracht der Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Polizei führt Fahrzeugkontrollen im Bereich Neuhof durch

Neuhof. Anlässlich einer privaten Veranstaltung eines Motorradclubs am heutigen Montag (01.05.) in Neuhof, sind Kräfte des Polizeipräsidiums Osthessen – mit Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei – im Laufe des Tages rund um Neuhof verstärkt präsent.

Im Zuge dieser Einsatzmaßnahmen werden die Polizistinnen und Polizisten dort auch an mehreren Kontrollstellen den Anreiseverkehr beobachten und Fahrzeugkontrollen durchführen. Dabei wird ein Augenmerk auf den technischen Zustand getunter Autos und motorisierter Zweiräder gerichtet sein.

In Abhängigkeit der Kontrollergebnisse wird ggf. am Dienstag nachberichtet.

Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda

Am Samstag (29.04.2023) ereignete sich gegen 13.40 Uhr in Petersberg an der Einmündung Goerdeler Str./Ottilienweg einen Verkehrsunfall. Ein 33-jährige Fahrerin aus Fulda bog mit ihrem Pkw Opel von der Goerdeler Str. in den Ottilienweg ab und musste hier – für sie überraschend – einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw über die Gegenfahrbahn ausweichen. Dabei kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW eines 26-jährigen Fahrzeugführers aus der Gemeinde Kalbach. Beide Beteiligte blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Gewaltattacke im Bahnhof Fulda

Fulda – Zu einer körperlichen Attacke kam es Samstagmorgen (29.4 / 4 Uhr)

in der Haupthalle des Bahnhofs Fulda. Dabei kamen mehrere Personen zu Schaden.

Zuvor wurde eine 20-jährige Frau aus Fulda von bislang drei unbekannten Tätern

belästigt. Nachdem ihre beiden Begleiter ihr zu Hilfe kamen, wurden sie von den

drei Männern tätlich angegriffen und verletzt. Eine größere Personengruppe

beobachtete den Vorfall und kamen den drei Geschädigten zur Hilfe und um zu

schlichten. Dabei wurden auch diese durch die drei Täter angegriffen und

verletzt. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung nahm einer der drei Täter

eine leere Weinflasche aus dem Mülleimer und warf diese in Richtung der

Personengruppe. Anschließend flüchteten die Angreifer aus dem Bahnhof in

unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung

Die Männer sollen zwischen 19-21 Jahre alt und von südländischem Aussehen sein.

Zur Tatzeit sollen alle drei Täter dunkel bekleidet gewesen sein.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616 0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.