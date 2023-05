Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Mädchenzukunftstag bei der Polizei Westhessen

Am Donnerstag, dem 27.04.2023 war es wieder soweit. Der alljährliche Mädchenzukunftstag hielt auch bei der Polizei Einzug. Das Polizeipräsidium Westhessen nimmt seit vielen Jahren an diesem Tag teil und so konnten mit der Unterstützung der Direktionen Hochtaunus, Limburg-Weilburg, Main-Taunus, Rheingau-Taunus und Wiesbaden auch in diesem Jahr wieder über 100 Mädchen in ganz Westhessen verteilt, daran teilnehmen und die Polizeiarbeit hautnah erleben.

Zu Beginn des Tages wurden die jungen Mädchen auf den einzelnen teilnehmenden Polizeidienststellen sowie im Polizeipräsidium Westhessen begrüßt. Hier ließ es sich die Polizeivizepräsidentin, Frau Dr. Susanne Stewen, nicht nehmen selbst ein paar Worte an die jungen Mädchen zu richten. Im Anschluss gab es im Polizeipräsidium für alle teilnehmenden Dienststellen der Polizeidirektionen ein vielseitiges Programm bestehend aus einem Vortrag über die Polizei in den Sozialen Medien sowie der Vorstellung des Qualifizierten Einsatzzuges. Hierbei durften die Mädchen selbst aktiv werden und die dienstliche Körperschutzausstattung anprobieren sowie sich mit weiteren Einsatzmitteln vertraut machen. Weiter ging der Tag in abwechselnden Gruppen mit einer spannenden Führung in den Gewölben des Polizeipräsidiums. Es ging für alle Mädchen in die Gewahrsamszellen, wo sie von der Wachpolizei den dienstlichen Alltag vorgestellt sowie die Räumlichkeiten zu sehen bekamen. Darüber hinaus ging es nach einer kurzen Stärkung bei strahlendem Sonnenschein durch eine kleine Zeitreise. Es wurde das Polizeimuseum vorgestellt und die unterschiedlichen polizeilichen Einsatzmittel „früher“ und „heute“ teilweise mit strahlenden Augen beobachtet und fotografiert. Das dortige Highlight, eine alte Holzzellentür, sowie die ausgestellte grüne Uniform findet sich als Bild sicherlich auf fast allen Mobiltelefonen der Mädchen wieder. Der Tagesabschluss war die Vorstellung der Tätigkeiten im Streifendienst. Dazu gehörte ein Streifenwagen, ein Polizeimotorrad sowie weitere Fahrzeuge.

Nach der Übergabe der Teilnahmeurkunden sowie einer kleinen Süßigkeit wurden die Mädchen mit einem Turnbeutel vollgepackt mit Überraschungen und Tageseindrücken an die wartenden Familien übergeben. Wir freuen uns auf weitere Mädchenzukunftstage und zukünftige Kolleginnen!

Geldbörse geraubt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 27.04.2023, gg. 22.30 Uhr

(pa)Am Freitag erstattete ein Mann bei der Polizei in Bad Homburg Anzeige, nachdem er eigenen Angaben nach am Vortag beraubt worden war. Gemäß der Schilderung des 19-jährigen Anzeigenerstatters befand er sich am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zu Fuß in der Louisenstraße, als es auf zwei bislang unbekannte Männer traf. Einer der beiden habe den 19-Jährigen zunächst verbal angegangen und sei dann – zusammen mit seinem Begleiter – handgreiflich geworden. Erst nachdem das Duo wieder von ihm angelassen und die Örtlichkeit in einem grauen Audi verlassen hatte, bemerkte der Geschädigte, dass seine Geldbörse samt Inhalt fehlte. Er beschrieb beide Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt und „südländisch“ aussehend. Einer sei circa 180cm groß gewesen und habe einen Vollbart gehabt. Sein Komplize sei mit etwa 185cm etwas größer gewesen und habe einen Dreitagebart getragen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Kupferdiebe am Werk,

Oberursel, Oberstedten, Hans-Mess-Straße, 29.04.2023, 16.30 Uhr bis 30.04.2023, 15.20 Uhr

(pa)In Oberursel Oberstedten waren von Samstag auf Sonntag Metalldiebe zugange. Ersten Erkenntnissen nach betraten Unbekannte zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag ein in der Hans-Mess-Straße befindliches Firmengelände. Anschließend stahlen sie aus einem dort abgestellten Anhänger mehrere Meter Kupferwaren, darunter Regenrinnen und diverse Bleche. Der Wert des Diebesguts wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Gestohlener Motorroller abgebrannt,

Oberursel, Lange Straße / An der Friedenslinde, 28.04.2023, 17.30 Uhr bis 30.04.2023, 01.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag brannte musste die Feuerwehr in Oberursel aufgrund eines brennenden Motorrollers ausrücken. Gegen 01.30 Uhr wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass in der Straße „An der Friedenslinde“ ein Roller in Flammen steht. Nachdem die Feuerwehr den brennenden Motorroller, der sich auf einer Wiese neben der Fahrbahn befand, gelöscht hatte, ergaben polizeiliche Ermittlungen, dass das Kleinkraftrad zuvor gestohlen worden war. Der Besitzer hatte seinen Roller zuletzt am späten Freitagnachmittag im Bereich Lange Straße Ecke Burgstraße geparkt. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Infostand der Polizeidirektion Hochtaunus mit Fahrradcodieraktion

Oberursel, Henchenstraße

und 07.05.2023



(pa)Im Rahmen der Veranstaltung „Autos in der Allee“ wird die Polizeidirektion Hochtaunus am Samstag (06.05.2023) und Sonntag (07.05.2023) mit einem Infostand präsent sein.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am Stand der Polizei sowohl zu Präventionsthemen wie Einbruchschutz, Diebstahlsicherung, Jugendschutz oder Opferhilfe als auch über die vielfältigen Möglichkeiten des Polizeiberufs, das duale Studium bei der Polizei Hessen oder auch die Durchführung von Schülerpraktika informieren.

Darüber hinaus codieren die Beamtinnen und Beamten an beiden Tagen in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr auch Fahrräder. Wer die Gelegenheit wahrnehmen möchte, sein Rad codieren zu lassen, wird gebeten, sich vorab per Mail anzumelden:

jugendkoordination.hochtaunus.ppwh@polizei.hessen.de

Bitte geben Sie in der Anmeldung Ihren kompletten Namen sowie Ihre Anschrift und die Rahmennummer zu jedem der zu codierenden Fahrräder an.

Für die Codierung werden neben dem Fahrrad ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis (z. B. Rechnung) für das zu codierende Fahrrad benötigt. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen (beispielsweise Leichtbaurahmen) ist aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich.