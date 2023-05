Wiesbaden: Die Polizei-News

Widerstand bei Personenkontrolle,

Wiesbaden, Thorwaldsenanlage, 01.05.2023, 14.00 Uhr,

(pl)Im Bereich der Thorwaldsenanlage hat ein 73-jähriger Mann am

Montagnachmittag im Rahmen einer Personenkontrolle Widerstand geleistet. Der

Polizei wurde gegen 14.00 Uhr gemeldet, dass auf der Kreuzung an der Ecke zur

Comeniusstraße ein offensichtlich verwirrter Mann stehen und herumschreien

würde. Als die verständigte Polizeistreife vor Ort eintraf, befand sich die

beschriebene Person noch immer auf der Fahrbahn. Der Aufforderung, die Straße zu

verlassen, kam der Mann nicht nach und setzte sich körperlich gegen die

Identitätsfeststellung zur Wehr, so dass er schließlich zu Boden gebracht und

gefesselt werden musste. Aufgrund seines Allgemeinzustands wurde für den

festgenommenen 73-Jährigen ein Rettungswagen angefordert, welcher ihn in ein

Krankenhaus brachte, wo er dann stationär aufgenommen wurde. Bei dem Widerstand

wurden die beiden eingesetzten Polizeikräfte leicht verletzt.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Mainz-Kastel, Mainz-Kastel,

In der Witz, 01.05.2023, 14.30 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag kam es in der Straße „In der Witz“ in Mainz-Kastel zu

einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Ersten Erkenntnissen zufolge

war ein 47-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr mit vier Männern im Alter zwischen 18

und 47 Jahren aufgrund eines zurückliegenden Vorfalls aneinandergeraten. Im

weiteren Verlauf entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei welcher

neben Fäusten und Tritten auch ein Schraubenzieher und eine Eisenstange zum

Einsatz kamen. Bei der Auseinandersetzung wurden vier Beteiligte leicht verletzt

und ein Auto beschädigt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den

Hintergründen dauern an. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich

mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung

zu setzen.

Diebe in Fritz-Ullmann-Straße zugange – gestohlener Pkw beschädigt

aufgefunden, Wiesbaden, Fritz-Ullmann-Straße, 30.04.2023, 22.30 Uhr bis

01.05.2023, 08.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag auf einem Grundstück in der

Fritz-Ullmann-Straße in Mainz-Kastel eine Gartenhütte sowie einen Pkw

aufgebrochen und darüber hinaus einen dort abgestellten blauen Dacia Lodgy

entwendet. Der Pkw wurde dann am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr im Bereich der

L3017 bei Hofheim/Wallau, kurz vor der Autobahnauffahrt zur A66, aufgefunden. Da

der zurückgelassene Dacia erhebliche Beschädigungen aufwies, ist nicht

auszuschließen, dass mit dem gestohlenen Fahrzeug mehrere Unfallfluchten

begangen wurden. Zeugen konnten zuvor im Bereich der Autobahnauffahrt an dem

betroffenen Pkw einen offensichtlich alkoholisierten Mann wahrnehmen. Dieser

soll etwa 1,85 Meter groß sowie schlank gewesen sein und kurze schwarze Haare

gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Jeans, ein schwarzes Oberteil und

eine rote Weste. Mögliche Geschädigte einer Unfallflucht sowie hinweisgebende

Personen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Platter Straße, 01.05.2023, 17.10 Uhr,

(pl)Ein 31-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag in der Platter Straße von

einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Der Täter soll dem

Geschädigten gegen 17.10 Uhr plötzlich nach einem Streitgespräch Pfefferspray

ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sei der Angreifer in Richtung

Kastellstraße geflüchtet. Er soll etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,75 Meter groß

gewesen sein und ein weißes T-Shirt, blaue Jeans sowie eine schwarze kleine

Handtasche getragen haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Bargeld aus Wohnung gestohlen,

Wiesbaden, Bert-Brecht-Straße, 28.04.2023, 16.30 Uhr bis 01.05.2023, 10.50 Uhr,

(pl)Bein Einbruch in eine Wohnung in der Bert-Brecht-Straße hatten es unbekannte

Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag auf Bargeld abgesehen. Die

Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung und ließen das darin aufgefundene

Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brennende Reifen,

Wiesbaden, Klingholzstraße, 30.04.2023, 03.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag brannten zwischen zwei Lagergebäuden in der

Klingholzstraße dort entsorgte Altreifen. Durch das Feuer wurden die

Außenfassaden der beiden Gebäude beschädigt und ein Gesamtschaden von rund

10.000 Euro verursacht. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener

Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rettungshubschrauber landet nach Unfall mit Schwerverletzten auf der Autobahn

Wiesbaden – (SMa)Am späten Nachmittag des 1. Mai Feiertages um 17:19 Uhr

ereignete sich auf der Autobahn 3 bei Niedernhausen in Richtung Süden ein

Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen schwer verletzt und weitere sieben leicht

verletzt wurden. Der Rettungshubschrauber musste eingesetzt werden. Auf Grund

eines vorausgegangenen Unfalls am Wiesbadener Kreuz war der Verkehr auf dem

Teilstück der Autobahn 3 zähfließend und stockte zeitweise. Ein älteres Ehepaar

aus Raunheim befand sich in ihrem Hyundai auf dem linken Fahrstreifen. Der

81-jährige Fahrer bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten

war. Er fuhr beinahe ungebremst auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde der VW Touran eines 52-Jährigen aus Neuhausen noch auf

den Peugeot eines 42-jährigen aus Oedheim geschoben. In diesen beiden Fahrzeugen

befanden sich insgesamt 9 Personen, von denen die Beifahrerin des 52-Jährigen

schwer verletzt wurde. Die übrigen Insassen der beiden Fahrzeuge wurden bis auf

den 42-Jährigen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der schwer

verletzte 81-jährige Unfallverursacher wurde mit dem Rettungshubschrauber von

der Unfallstelle geflogen. Seine Beifahrerin und Ehefrau war so schwer verletzt,

dass sie nicht mehr ansprechbar war. Sie kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Autobahn 3 musste auf diesem Teilstück zeitweise vollgesperrt werden. Der

Verkehr staute auf ca. 10 Kilometer zurück. Bei dem Unfall entstand ein

Gesamtsachschaden von 42.000 Euro. Die Unfallstelle war nach dem Einsatz eines

Unfallgutachters um 21:30 Uhr wieder komplett für den Verkehr frei gegeben.

Raub auf Wettbüro,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Freitag, 28.04.2023, 23:05 Uhr

(am) Am späten Freitagabend wurde bei einem Überfall auf ein Wettbüro ein

Angestellter leicht verletzt. Der Täter konnte mit der Beute flüchten. Gegen

23:05 Uhr war der 34-jährige Angestellte des Wettbüros gerade dabei das Geschäft

zu schließen, als sich ein maskierter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe

Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte. Dort bedrohte er den Geschädigten und

sprühte ihm mit einem Pfefferspray in das Gesicht. Anschließend nahm der Täter

die Tageseinnahmen aus der Kasse und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Bei

dem Täter soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten und ca. 183 cm großen Mann

handeln. Dieser trug eine schwarze OP-Maske vor dem Gesicht und war mit einer

schwarzen Kapuzenjacke sowie einer schwarzen Arbeitshose, die weiße Elemente an

der Seite hatte, bekleidet. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der

alarmierten Polizeikräfte nach dem Täter verliefen bisher ergebnislos. Die

Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Autofahrer besprüht Radler mit Pfefferspray, Wiesbaden, Dotzheim,

Ludwig-Erhard-Straße/Willi-Werner-Straße, Freitag, 28.04.2023, 09:40 Uhr

(cp)In Dotzheim besprühte am Freitagmorgen ein bislang unbekannter Autofahrer

einen Fahrradfahrer nach einem kurzen Streit mit Pfefferspray. Am Freitag, gegen

09:40 Uhr war ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Schelmengraben kommend

auf der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs. Dieser und der Unbekannte in seinem

blauen Opel Corsa bogen dann parallel zueinander nach rechts in die Willi-Werner

Straße ab. In Höhe des dortigen Sportplatzes soll der Autofahrer dann nach

rechts auf den Radfahrstreifen gefahren sein und den Radler somit geschnitten

haben. Als der 28-Jährige den Fahrer hierauf ansprach, gerieten die beiden in

Streit. Dieser endete abrupt, als der Unbekannte dann plötzlich ein Pfefferspray

in der Hand hatte und den jungen Mann aus dem Fahrzeug heraus damit besprühte.

Anschließend fuhr der Unbekannte weiter in die Erich-Ollenhauer-Straße und wurde

von dem Geschädigten noch verfolgt. In Höhe des Straßenmühlwegs verlor er das

Fahrzeug jedoch aus den Augen und verständigte die Polizei. Eine

Rettungswagenbesatzung versorgte den leicht verletzten Mann, der nach einer

Augenspülung seine Fahrt fortsetzen konnte. Das 3. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat, wie auch des

vorangegangenen Verkehrsverstoßes, sich unter 0611 345-2340 zu melden.

Körperverletzungsdelikte,

Wiesbaden, Innenstadt, Samstag, 29.04.2023, 21:15 Uhr bis Sonntag, 30.04.2023,

02:30 Uhr

(js) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Innenstadtbereich zu

mehreren Auseinandersetzungen, bei denen die Geschädigten aber glücklicherweise

nur leicht verletzt wurden. Ein 22-jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen befand

sich mit mehreren Freunden gegen 21:15 Uhr auf dem Mauritiusplatz, als ein

bislang unbekannter Täter unvermittelt auf den Geschädigten einschlug. Zuvor

habe der Täter versucht, den Geschädigten in ein Gespräch zu verwickeln. Ein

mutmaßlicher Begleiter des Täters wollte sich augenscheinlich auch noch

einmischen, sei aber von den Freunden des Geschädigten abgehalten worden. Der

Täter sei etwa 16 Jahre alt gewesen, von normaler Statur, ca. 1,70 m groß,

südländische Erscheinung, braunes lockiges Haar und habe eine schwarze Hose

sowie einen grauen Kapuzenpullover getragen. Sein Begleiter sei etwa 13 Jahre

alt gewesen, 1,55 m groß und habe schwarze Kleidung getragen. Der Geschädigte

musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 21:30 Uhr wurde ein

31-jähriger Wiesbadener in der Straße „Hirschgraben“ von mehreren Personen

angegriffen und leicht verletzt. Von den Tätern konnte aber nur eine Person als

etwa 1,80 m groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, bekleidet mit

einer Jeans, einem schwarzen Pullover sowie einer schwarzen Jacke beschrieben

werden. Der Mann habe weiße Turnschuhe getragen. Um 02:30 Uhr kam es im

Eingangsbereich einer Lokalität in der Wilhelmstraße zu einer Auseinandersetzung

zwischen 38-jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und einem 29-jährigen aus dem

Kreis Groß-Gerau, in deren Verlauf der 38-jährige mehrfach auf den Kontrahenten

einschlug. Der Groß-Gerauer wurde hierdurch ebenfalls leicht verletzt. Die

Wiesbadener Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und

bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

Erst Opfer, dann Helfer angegriffen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Sonntag, 30.04.2023, 02:45 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 35-jähriger aus Taunusstein zunächst von

mehreren Personen angegriffen, schlug aber im Nachgang nach einer zufällig

vorbeikommenden Streife der Stadtpolizei. Der Geschädigte befand sich gegen

02:45 Uhr in der Schwalbacher Straße, als er aus einer vierköpfigen

Personengruppe heraus angegriffen und mehrfach geschlagen wurde. Eine Streife

der Wiesbadener Stadtpolizei wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und

wollte dem Taunussteiner zu Hilfe eilen. Dieser schlug jetzt jedoch nach den

Stadtpolizisten, verletzte aber hierdurch niemanden. Der 35-jährige selbst wurde

durch die zuvor stattgefundene Auseinandersetzung verletzt und in ein

Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Bei den bislang unbekannten Tätern soll es

sich um vier männliche Personen im Alter von 16 – 25 Jahren gehandelt haben.

Alle vier Personen hätten blaue Jeans getragen, einer trug eine grüne Weste, die

zweite Person einen beige-blauen Pullover, die dritte einen grauen Pullover und

ein Weiterer einen dunklen Pullover. Die Wiesbadener Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die flüchtige Personengruppe

unter 0611/345-0 entgegen.

Fahrzeug aufgebrochen,

Wiesbaden, Herrngartenstraße, Donnerstag, 27.04.2023 bis Freitag, 28.04.2023

(js) Im Verlauf der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein in der

Herrngartenstaße abgestelltes Fahrzeug aufgebrochen. Die Geschädigte parkte

ihren weißen BMW am Donnerstagabend auf einem Parkplatz und musste am nächsten

Vormittag feststellen, dass eine Scheibe ihres Pkw eingeschlagen wurde. Bei

einer Nachschau stellte sie fest, dass diverse Wertgegenstände aus dem Fahrzeug

entwendet wurden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

Vier Autos in Südost aufgebrochen,

Wiesbaden, Südost, Weidenbornstraße / Hasengartenstraße/ Kriemhildenstraße,

Donnerstag, 27.04.2023 bis Freitag, 28.04.2023

(cp)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden im Wiesbadener Stadtteil

Südost gleich vier Autos aufgebrochen. In der Weidenbornstraße hatten es die

Unbekannten auf einen am Straßenrand geparkten grauen 1’er BMW abgesehen. Wie in

allen anderen Fällen auch, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und

durchsuchten den Innenraum. In dem BMW fanden sie einen Fünfeuroschein,

richteten aber einen Sachschaden von circa 500 Euro an. Ebenso bei einem in der

Hasengartenstraße geparkten weißen 1’er BMW, wo die Täter aber deutlich größere

Beute machten. Hier wurden eine Brille und ein vierstelliger Bargeldbetrag

entwendet. In der Kriemhildenstraße traf es dann zwei weitere Autobesitzer. Aus

einem grünen Suzuki Jimmy entwendeten die Einbrecher rund neun Euro Kleingeld,

aus einem grauen Opel Astra zwei Sonnenbrillen und Bargeld im Gesamtwert von 250

Euro.

Auto aufgebockt und alle Räder gestohlen, Wiesbaden, Dotzheim, Weilburger

Tal, Donnerstag, 27.04.2023 bis Freitag, 28.04.2023, 08:30 Uhr

(cp)In Dotzheim haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum einen weißen

1’er BMW auf Steinen aufgebockt und die Räder entwendet. Donnerstagabend, gegen

19:00 Uhr hatte die Besitzerin ihr Fahrzeug in der Straße „Weilburger Tal“

geparkt. Am nächsten Morgen stellte ein Spaziergänger dann gegen 08:30 Uhr fest,

dass das Fahrzeug auf Steinen aufgebockt worden war und alle vier Räder fehlten.

Zu dem Wert der Räder von 1.200 Euro, richteten die unbekannten Täter auch noch

einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an. Hinweise zu den Tätern nimmt das 5. Polizeirevier unter 0611 / 345-2540 entgegen.

Auto ausgebrannt – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Biebrich, Saarstraße, Samstag, 29.04.2023, 05:10 Uhr

(cp)Am frühen Samstagmorgen mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand

in der Saarstraße ausrücken.

Gegen 05:10 Uhr meldeten Zeugen ein brennendes Auto auf dem Parkplatz Kahle

Mühle. Bei Eintreffen der Polizei stand das geparkte Fahrzeug bereits in

Vollbrand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Der Geländewagen der Marke

Mitsubishi wurde jedoch komplett zerstört, die Schadenshöhe wird auf rund 45.000

Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar und eine Brandstiftung kann

derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 / 3450

zu melden.

Unfallfahrerin gesucht,

Wiesbaden, Rheingaustraße / Wilhelm-Kopp-Straße, Samstag, 29.04.2023, 18.00 Uhr

(akl) Am Samstagabend kam es in der Rheingaustraße Höhe Wilhelm-Kopp-Straße

gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Smart und einem

12-jährigen Jungen aus Wiesbaden. Nachdem man nach der Kollision davon ausging,

dass kein Schaden entstanden sei, verließen beide Unfallbeteiligte den

Unfallort. Da sich nun nachträglich ein Knochenbruch bei dem 12-Jährigen

herausstellte, sucht die Polizei nach der Fahrerin des Smart. Diese sei 45 – 50

Jahre alt, von normaler Statur, mit blauen Augen und braunen Haaren zu einem

Zopf gebunden. Die Fahrerin sei mit einer schwarzen Weste bekleidet gewesen. Bei

dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen blau-silbernen Smart gehandelt

haben. Das Fahrzeug sei auf der Rheingaustraße, aus Richtung Amöneburg in

Richtung Biebricher Schloss, unterwegs gewesen. Die Polizei bittet die

beteiligte Unfallfahrerin, sowie Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher erbeuten blitzschnell Tabakwaren, Walluf,

Am Klingenweg, Sonntag, 30.04.2023, 02:15 Uhr

(fh)In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 30.04.2023, sind zwei Einbrecher

in einen Wallufer Einkaufsmarkt eingebrochen und haben zielgerichtet hochwertige

Tabakwaren mitgehen lassen. Ersten Ermittlungen zufolge betraten zwei männliche

Täter das Gelände des Supermarktes in der Straße „Am Klingenweg“ und schlugen

neben einer Seitenscheibe des Eingangsbereiches auch die Scheibe einer

dahinterliegenden Schiebetür ein. Anschließend betraten sie zielgerichtet den

Kassenbereich und nahmen dort dutzende Tabakwaren an sich, ehe sie den Markt mit

ihrer Beute blitzschnell wieder verließen. Der Wert der entwendeten Gegenstände

und der am Gebäude verursachte Sachschaden summieren sich auf schätzungsweise

25.000 Euro.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 entgegen.

Mann schlägt zu und beleidigt Polizisten, Hünstetten-Beuerbach, In den

Gärten, Montag, 01.05.2023, 03:40 Uhr

(fh)Am frühen Montagmorgen hat ein Mann in Hünstetten-Beuerbach am Rande einer

Tanzveranstaltung einen weiteren Mann geschlagen und ist bei seiner

anschließenden Kontrolle Polizisten gegenüber ausfällig geworden. Gegen 03:40

Uhr wurde die Polizei zu einer „Tanz in den Mai“-Veranstaltung im

Dorfgemeinschaftshaus in Beuerbach gerufen, da es dort zu einer körperlichen

Auseinandersetzung gekommen war. Vor Ort trafen die Beamten auf den mutmaßlichen

Schläger, welcher von Sicherheitsmitarbeitern der Veranstaltung festgehalten

werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge soll dieser, ein 27-jähriger Mann aus

Hünstetten, einen 26-Jährigen auf der Straße vor dem Gemeinschaftshaus ins

Gesicht geschlagen haben. Während die Polizisten den augenscheinlich

alkoholisierten 27-Jährigen kontrollierten, zeigte sich dieser zunächst

aufbrausend und sprach wüste Beleidigungen gegen die Umstehenden aus. Der

Aggressor wurde letztlich der Örtlichkeit verwiesen. Da er im Besitz eines

Fahrzeugschlüssels war und Zeugen schilderten, er habe versucht, mit einem Pkw

nach der Tat davonzufahren, wurde zuvor der Schlüssel sichergestellt. Der

Verletzte musste seine Wunde in einem Krankenhaus behandeln lassen. Den

27-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Einbruch misslingt, Niedernhausen, Am Deußtal, Dienstag, 25.04.2023, 18:00

Uhr bis Freitag, 28.04.2023, 12:00 Uhr

(fh)Vergangene Woche mussten sich Einbrecher in Niedernhausen geschlagen geben.

Am Freitagmittag stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am

Deußtal“ fest, dass Unbekannte versucht hatten, die Hauseingangstür mit einem

Werkzeug aufzuhebeln. Nach Rücksprache mit den übrigen Bewohnern des Hauses

konnte ein Eindringen der Einbrecher ausgeschlossen werden. Der Sachschaden an

der Tür wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Hinweise werden von den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

entgegengenommen.

Automaten von Autowaschanlage aufgebrochen, Idstein, Am Wörtzgarten, Sonntag,

30.04.2023, 21:20 Uhr

(fh)Das Bargeld mehrerer Staubsaugerautomaten ist am Sonntagabend in Idstein zum

Ziel von Dieben geworden. Mindestens zwei unbekannte Männer näherten sich gegen

21:20 Uhr dem Gelände einer Autowaschanlage in der Straße „Am Wörtzgarten“ und

brachen dort angekommen fünf Staubsaugerautomaten auf, um an das darin

befindliche Bargeld zu gelangen. Im Anschluss gelang den Dieben mit ihrer Beute

die Flucht. Weitere Hinweise zu den beiden Tätern liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein über die

Telefonnummer (06126) 9394-0.

Hochwertiger Audi zerkratzt, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Mainzer Straße /

Hallgartener Straße Sonntag, 30.04.2023, 22:00 Uhr bis Montag, 01.05.2023, 11:30

Uhr

(fh)Im Oestrich-Winkeler Ortsteil Mittelheim ist in der Nacht von Sonntag auf

Montag der Lack eines geparkten Audi RS 5 zerkratzt worden. Am Sonntagabend noch

unbeschädigt in der Mainzer Straße Ecke Hallgartener Straße abgestellt, wies der

Audi am Montagvormittag einen deutlichen Kratzer an der Fahrertür auf. Der

Sachschaden wird durch die Polizei mit rund 2.000 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722)

9112-0.

Fahrgast beleidigt, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Zentraler Omnibusbahnhof,

Freitag, 28.04.2023, 14:40 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag zeigte der Fahrgast eines Linienbusses bei der Polizei

an, dass er in einem solchen in Taunusstein-Hahn vom verantwortlichen Busfahrer

rassistisch beleidigt worden wäre. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen

des Vorfalls. Gegen 14:40 Uhr meldete sich ein 28-jähriger Fahrgast der Buslinie

265 bei der Polizei, da er soeben vom Busfahrer am „ZOB“ auf rassistische Art

und Weise beleidigt worden wäre. Als er kurz darauf beim Polizeiposten

Taunusstein aufschlug, wiederholte er seine Angaben. Vorangegangen sei eine

Diskussion um den Erwerb eines Fahrscheines. Die Polizei nahm die Personalien

der Beteiligten auf und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Busfahrer

ein.

Die Polizei bittet weitere Fahrgäste des besagten Busses und Zeugen des Vorfalls

sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Motorradfahrer kommt zu Fall, Lorch, Im Wispertal, Sonntag, 30.04.2023, 13:30

Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam ein Motorradfahrer beim Befahren der L 3033 (Im

Wispertal) zu Fall und verletzte sich. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der

35-jährige Motorradfahrer aus dem Wetteraukreis mit seiner Honda-Maschine die L

3033 aus Geroldstein kommend in Richtung Laukenmühle. In einer Kurve geriet der

Mann mit seiner Honda ins Schlingern und kam zu Fall. Beim Sturz verletzte sich

der 35-Jährige und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

werden. Am Motorrad entstand ein rund 1.000 Euro teurer Sachschaden.

Hohen Sachschaden bei Unfallflucht verursacht, Eltville am Rhein, Erbacher

Straße (Schwimmbadparkplatz) Sonntag 30.04.2023, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde in Eltville ein Fahrzeug auf einem Schwimmbadparkplatz

beschädigt, der Verursacher oder die Verursacherin ergriff die Flucht. Im

Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr parkte ein schwarzer VW Golf auf dem

besagten Parkplatz zwischen der Erbacher Straße und dem am Rheinufer gelegenen

Schwimmbad. In der rund dreistündigen Abwesenheit des Fahrzeugführers stieß eine

bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen die Fahrerseite des VW, fuhr

daraufhin davon und hinterließ so mehrere Dellen und Schrammen am Golf Der

entstandene Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit

der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.