Bergstrasse

Groß-Rohrheim: Mülltonnen, Hecke und Sperrmüll geraten in Brand / 30-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen / Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Groß-Rohrheim – Nach seiner Festnahme wird sich ein 30 Jahre alter Mann

wegen des Verdachts der Brandstiftung in drei Fällen strafrechtlich verantworten

müssen.

Am späten Samstagabend (29.4.), zwischen 23.30 und 0.30 Uhr hatte der

Tatverdächtige offenbar sein Unwesen in Groß-Rohrheim getrieben und mutmaßlich

einen Sperrmüllhaufen in der Beethovenstraße, zwei Mülltonnen in der

Richard-Wagner-Straße sowie eine Hecke in der Theodor-Heuss-Straße angezündet.

Zeugen alarmierten die Polizei. Die hinzueilenden Streifen nahmen den

30-Jährigen im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe fest. Bei seiner

Durchsuchung stellten die Polizisten Beweismaterial sicher, darunter unter

anderem mehrere Feuerzeuge. Der Festgenommene kam mit zur Wache. Dort erfolgen

seine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er entlassen. Das Kommissariat 10 von der

Heppenheimer Kriminalpolizei ist mit den Ermittlungen betraut (Rufnummer

06252/7060).

Rimbach-Zotzenbach: Auto aufgebrochen/Tasche entwendet

Rimbach – In einen einen schwarzen Volkswagen, der im Birkenweg parkte,

drangen Kriminelle in der nach zum Dienstag (02.05.) ein und suchten nach

Wertgegenständen.

Nachdem sich die Täter Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine

auf dem Beifahrersitz abgelegte Umhängetasche samt Inhalt mitgehen. Mit einer

hierbei erbeuteten Bankkarte wurde anschließend zudem Geld abgehoben.

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche

wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Groß-Rohrheim: Zwei Frauen bestohlen/Verdächtiger festgenommen

Groß-Rohrheim – In der Unterführung am Bahnhof entriss nach derzeitigem

Ermittlungsstand am Sonntagmorgen (30.04.), gegen 8.00 Uhr, ein 17-Jähriger

einer 34 Jahre alten Frau die Handtasche. Die Frau konnte ihre Tasche

anschließend wieder zurückerlangen und der Verdächtige flüchtete schlussendlich

nur mit einer erbeuteten Medikamentendose vom Tatort. Im Rahmen der

anschließenden polizeilichen Fahndung konnte die Polizei den 17-Jährigen noch am

Bahnhof vorläufig festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Eine weitere ähnliche Tat ereignete sich zudem gegen 20.00 Uhr „Am Bienenpfad“.

Dort stieß ein noch unbekannter Mann eine 48 Jahre alte Frau zu Boden und wollte

ihr die Handtasche entreißen. Die Frau wehrte sich gegen den Angreifer und wurde

von ihm geschlagen. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß mit dem Mobiltelefon der

Frau. Die 48-Jährige wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Eine

sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Bei dem Täter handelt es sich um einen größeren, schlanken Mann mit nicht ganz

vollem Haar. Er trug eine blaue Hose und ein schwarzes Oberteil und hatte nach

Angaben der Überfallenen ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060.

Lampertheim: Katalysator ausgebaut

Lampertheim – Auf einen Katalysator im Wert von mehreren Hundert Euro

hatten es Kriminelle in der Nacht zum Montag (01.05.), gegen 2.00 Uhr,

abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter nutzten wohl ein Schneidwerkzeug,

um das Auspuffteil abzutrennen und zu entwenden. Der rote Volkswagen war in der

Jakobstraße abgestellt.

Die zwei Diebe wurden bei der Tat beobachtet. Sie waren dunkel gekleidet,

schlank und flüchteten anschließend mit einem älteren Auto, vermutlich einem

BMW, vom Tatort. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo hofft auf

Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060

Viernheim: Baustellencontainer aufgebrochen und Baumaschinen entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Viernheim – In der Nacht zum Samstag (28.-29.4.) hatten es Kriminelle auf

zwei Baustellencontainer in einem Neubaugebiet im Michael-Ende-Weg abgesehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter gewaltsam die Lagerräume auf und

entwendeten daraus Baumaschinen sowie Gerätschaften im Wert von mehr als 5000

Euro. Für den Abtransport dürften sie ein Transportfahrzeug benutzt haben. In

diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittlers des Kommissariats

42 Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer

06204/93770 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Lampertheim: Zahlreiche Autoaufbrüche/Polizei nimmt Verdächtigen fest

Lampertheim – In der Nacht zum Samstag (29.04.) ereigneten sich insgesamt

17 Aufbrüche von Autos. Bei den in der Bürstädter Straße, der Ringstraße,

Beethovenstraße, Breslauer Straße, Mozartstraße, Sudetenstraße und

Burgunderstraße geparkten Fahrzeugen wurden teils Scheiben zerstört. Es entstand

hierdurch ein Schaden von mehreren tausend Euro. Abgesehen hatte es der Täter

hierbei auf in den Innenräumen abgelegte Wertsachen, wie Bargeld aber auch eine

hochwertige Sonnenbrille.

Bei einer Tat gegen 6.30 Uhr in der Burgunderstraße wurde ein 17-Jähriger von

einem Zeugen in einem Auto bemerkt. Der Mann verständigte die Polizei, die den

Jugendlichen anschließend im Rahmen der Fahndung festnehmen konnte. Bei ihm

fanden die Ordnungshüter aus den Fahrzeugen erbeutetes Diebesgut.

Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des

besonders schweren Diebstahls.

Darmstadt

Darmstadt/Südhessen: Auftaktveranstaltung zur Fahrradregistrierung lockt viele Interessierte auf dem Luisenplatz an / Polizei registriert und codiert über 100 Fahrräder

Darmstadt/Südhessen – Vergangenen Samstag (29.4.) hat die

Auftaktveranstaltung zum neuen Service „Fahrradregistrierung“ des

Polizeipräsidiums Südhessen auf dem Luisenplatz in Darmstadt stattgefunden.

In der Zeit von 11 bis 16 Uhr besuchten viele Interessierte den Stand der

Polizei und zeigten großes Interesse an dem neuen Verfahren. Bei der

Fahrradregistrierung handelt es sich um einen innovativen und effektiven Weg, um

Fahrräder vor Diebstahl zu schützen. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, bei der

eine Gravur in den Rahmen des Fahrrads geprägt wird, gibt es bei der

Fahrradregistrierung keine Beschädigung am Rahmen, wodurch alle Arten von

Fahrrädern registriert werden können. Die Erfassung der Fahrräder erfolgt in

einer polizeilichen Datenbank, was im Falle eines Diebstahls eine schnelle

Zuordnung des rechtmäßigen Besitzers ermöglicht, auch wenn der Verlust noch

nicht bemerkt oder angezeigt wurde.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann nahm an der Auftaktveranstaltung teil, suchte

mit vielen Fahrradbesitzern das Gespräch und informierte darüber, welchen Nutzen

die Registrierung mit sich bringt: „Die Vorteile einer Fahrradregistrierung sind

vielfältig. Zum einen bietet sie die Möglichkeit, gestohlene Fahrräder schnell

und einfach zu identifizieren und ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben.

Zum anderen kann sie auch abschreckend wirken und potenzielle Diebe davon

abhalten, gestohlene Fahrräder zu verkaufen oder zu nutzen. Wir können jetzt

endlich alle Fahrradbesitzer zusätzlich schützen – auch den etwa 15 % mit

hochwertigen Carbonrahmen“, so Polizeivizepräsident Rudi Heimann.

Für die Fahrradregistrierung werden ein Ausweisdokument, der Kaufbeleg des Rads

und das Velo selbst benötigt. Im 10-Minuten-Takt registrierten die Beamtinnen

und Beamten am Samstag diverse Fahrräder. Zunächst wurde die Rahmennummer mit

der Rechnung abgeglichen. Im Anschluss pflegten die Schutzleute vor Ort diverse

Merkmale, wie Farbe oder Modell des Rads, im Computer ein. Nach erfolgreicher

Registrierung erhielten die Besitzerinnen und Besitzer einen Aufkleber mit der

Aufschrift „Finger weg – polizeilich registriert!“, welcher potenzielle Diebe

abschrecken soll. Nachdem der Sticker einen passenden Platz auf dem Rahmen des

Bikes gefunden hat, konnten die Besitzer mit ihrem nun polizeilich registrierten

Rad weiterziehen.

Neben dem Angebot zur Fahrradregistrierung und -codierung, ließen sich auch

viele Interessierte zum richtigen Diebstahlschutz für das Rad von Fachexperten

der polizeilichen Beratungsstelle informieren.

Insgesamt wurden 51 Fahrräder codiert und 52 registriert. „Es freut mich sehr,

dass das neue Angebot so rege genutzt und angenommen wurde. Die

Fahrradregistrierung ist neben mechanischen und elektronischen Sicherungen ein

wichtiger Schritt in Richtung eines optimierten Diebstahlschutzes für Fahrräder.

Ich hoffe, dass dieser neue und attraktive Service von vielen Fahrradfahrern

auch in Zukunft genutzt wird“, zieht Polizeivizepräsident Rudi Heimann eine

erfreuliche Bilanz zur Auftaktveranstaltung vom Wochenende.

Das Polizeipräsidium Südhessen wird zukünftig weitere Termine zur

Fahrradregistrierung anbieten. Die Termine und die weitere Verfahrensweise

werden unter folgendem Link bekannt gegeben: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Darmstadt: Gravierende Mängel bei Buskontrollen/Mehr als 30 Stunden nonstop unterwegs-Über 20.000 Euro Sicherheitsleistungen fällig

Darmstadt – Grobe Verstöße stellten Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen

im Rahmen von Kontrollen des internationalen Fernreiseverkehrs am Sonntag

(30.04.), in der Zeit zwischen 8.30 und 16.30 Uhr, auf den Autobahnen rund um

Darmstadt bei Reisebussen fest. Unterstützt wurden die südhessischen

Kontrolleure hierbei von Polizeikräften aus Nordhessen, Südosthessen, Westhessen

und Frankfurt sowie von Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg und

Rheinland-Pfalz. Ebenfalls in die Kontrollmaßnahmen eingebunden waren der Zoll,

die Regierungspräsidien Darmstadt und Gießen sowie das Veterinäramt Darmstadt

und das Bundesamt für Logistik und Mobilität. 15 Omnibusse wurden auf dem

Gelände der Polizeiautobahnstation näher unter die Lupe genommen. 13 Busse

wurden von der Polizei beanstandet.

Drei Fahrer eines Reisebusses aus Osteuropa waren zum Kontrollzeitpunkt seit

über 30 Stunden nonstop ohne die vorgeschriebene Ruhezeit unterwegs. Sie

starteten am frühen Samstagmorgen (29.04.), gegen 5.30 Uhr. Die Weiterfahrt

wurde von der Polizei untersagt und es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe

von 6000 Euro fällig. Die Fahrgäste wurde anderweitig weitertransportiert. Nicht

weiterfahren durften auch zwei andere Busfahrer wegen technischer Defekte an

ihren Fahrzeugen. Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrolle über 20.000 Euro

Sicherheitsleistungen fällig.

In einem Bus, der aus Serbien kam, wurden mehr als 500 Kilogramm verderbliche

Fleischwaren festgestellt. Das Fleisch wird nun auf Anordnung des Veterinäramts

vernichtet. Zudem gab es hier eine Geldstrafe von 3000 Euro. Die Beamten

erstatteten weiterhin 22 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz

und drei Anzeigen wegen illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik von

Fahrgästen in einem Bus aus Deutschland.

Darmstadt-Ost: Scheibe eingeschlagen und Werkzeug entwendet

Darmstadt – Auf einen geparkten Sprinter in der Dieburger Straße hatten es

Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (28.-29.4.) und Samstag abgesehen.

Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter eine Scheibe des Fahrzeuges ein

und schnappten sich zwei Koffer mit Werkzeug und einem Laptop. Der Schaden wird

aktuell auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem

Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen

Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Einbruch in Büroräume

Darmstadt – Auf ein Steuerbüro in der Wilhelminenstraße hatten es

Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (1.-2.5.) abgesehen. Nach ersten

Erkenntnissen verschafften sich die Täter über eine Terrassentür Zugang zu den

Räumen und suchten dort nach Beute. Sie wurden fündig und entwendeten Geld sowie

technische Geräte. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 1600 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise

unter Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Mehrere Autos beschädigt / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Darmstadt – In der Zeit zwischen Donnerstag (27.4.) und Samstag (30.4.)

hatten es Kriminelle auf mehrere Autos im Stadtgebiet abgesehen und einzelne

Fensterscheiben der Autos eingeschlagen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten

besteht, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Bei den vier Fahrzeugen handelt es sich um Fabrikate unterschiedlicher

Hersteller, die in der Rüdesheimer Straße, im Weidenweg, in der Hügelstraße und

in der Dieburger Straße parkten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere

Hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten oder

Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43

in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: 42-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Darmstadt – Bei einem Arbeitsunfall am Freitag (28.4.) ist ein 42 Jahre

alter Mann aus dem Wetteraukreis ums Leben gekommen. Gegen 17 Uhr wurde die

Polizei über den Vorfall auf einem Firmengelände in der Frankfurter Straße

informiert. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann von einem Gerüst gefallen und

hatte sich dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie es genau zu diesem tragischen Unfall kommen konnte ermittelt die Darmstädter

Kriminalpolizei. Auch die Abteilung für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium

Darmstadt wurde über den Vorfall informiert.

Darmstadt-Nord: Einbruch in Kindergarten / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Nach dem Einbruch in einen Kindergarten in der Mauerstraße am

frühen Sonntagmorgen (30.4.) hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die weiteren

Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die noch unbekannten Täter gegen 4.30

Uhr Zugang zu dem Gelände verschafft, dort mit einem Stein das Fenster der

Eingangstür eingeworfen und anschließend die Räume betreten. Dort suchten sie

nach Beute und beschädigten weitere Türen. Ob sie fündig wurden, ist

abschließend noch nicht bekannt. Der von ihnen verursachte Schaden wird aktuell

auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer

06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Reinheim – In der Zeit zwischen Sa (29.04.) 15:00 Uhr und Mo (02.05.)

13:00 Uhr wurde in Reinheim vor der Ludwigstraße 14 ein dort geparkter weißer VW

UP durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der dadurch entstandene

Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf

den Verursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in

Ober-Ramstadt unter 06154 63300 zu wenden.

Babenhausen: Kriminelle erbeuten Kupferkabel / Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen – Auf circa 1300 Meter Kupferkabel haben es bislang unbekannte

Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstag (27.4.) und Dienstag (2.5.)

abgesehen.

Zunächst verschafften sich die Kriminellen Zutritt zur Baustelle in der

Aschaffenburger Straße. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten sie das Kabel

von einer Kabeltrommel. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden

die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei

der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Ober-Ramstadt: Farbschmiererei an Geldautomat / Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt – Nachdem bislang Unbekannte einen Geldautomaten in einer

Bankfiliale in der Hammergasse mit Farbe beschmiert haben, sucht die Polizei

nach Zeugen.

Der Polizei wurde der Vorfall am Montagmittag (1.5.) zugetragen. Nach aktuellem

Kenntnisstand hinterließen die Vandalen mit schwarzer Farbe unter anderem ein

Hakenkreuz auf dem Geldautomaten. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Die genauen Umstände zur Tat, müssen noch ermittelt

werden.

Der polizeiliche Staatsschutz ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Umstadt: Bargeld aus mehreren Lokalen entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt – In der Nacht zum Sonntag (30.4.) gerieten mehrere Lokale

und ein Friseurladen in der Georg-August-Zinn-Straße in das Visier von

Kriminellen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Anwendung von Gewalt in zwei

Schnellrestaurants und in eine Pizzeria. Sie entwendeten Bargeld. Auch die Tür

eines Friseurladens versuchten sie aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die Tür

hielt dem kriminellen Vorhaben stand. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere

Hundert geschätzt.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Wer in diesen Fällen

sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird

gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Alsbach-Hähnlein: Zigarettenautomaten im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein – Am vergangenen Wochenende (29.4.-30.4.) wurden nach

aktuellem Kenntnisstand zwei Zigarettenautomaten in Alsbach-Hähnlein von

Kriminellen aufgesucht.

Unter Anwendung von Gewalt machten sie sich am Samstagmorgen (29.4.) an einem

Automaten im Starkenburgring zu schaffen. Auch in der Straße „Alte Bergstraße“

geriet am Sonntagvormittag (30.4.) ein Zigarettenautomat in das Visier der

Kriminellen.

In beiden Fällen entwendeten die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand

Bargeld und mehrere Zigaretten-Packungen. Wie viel Beute sie genau machten und

wie hoch die Schäden sind, muss noch ermittelt werden. Auch ob die Fälle im

Zusammenhang zueinander stehen, muss von den Ermittlerinnen und Ermittlern noch

geprüft werden.

Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42

bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Vandalismus an Schule/Erheblicher Schaden

Mörfelden-Walldorf

Ein Containerkomplex, der während Bauarbeiten an der Wilhelm-Arnoul-Schule in der Waldstraße mehrere Klassenräume beinhaltete und nun zum Abtransport bereitstand, geriet in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (28.04.) und Dienstagmorgen (02.05.) in das Visier von Vandalen.

Die Unbekannten drangen in den Container ein, ließen ihrer Zerstörungswut freien Lauf und beschädigten Glaseinsätze von zwei Brandschutztüren, Lamellen von Oberlichtern, rissen Heizungen und Waschbecken aus der Verankerung, zerstörten eine weitere Tür sowie ein Whiteboard. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Bischofsheim: Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Bischofsheim

Am Dienstagmittag (02.05.), gegen 11.25 Uhr, hat sich auf der Landesstraße 3482 ein Verkehrsunfall zugetragen, bei dem der 71-jährige Fahrer schwer verletzt wurde.

Der 71 Jahre alte Mann war auf der Landstraße von Bischofsheim in Richtung Bauschheim unterwegs, als er plötzlich von seiner Fahrspur abkam. Er prallte mit seinem Auto anschließend gegen einen Baum. Bei dem Aufprall erlitt der 71-Jährige schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wieso der Fahrer von der Straße abkam, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Die Strecke war für Landung eines zunächst angeforderten Rettungshubschraubers bis kurz nach 13.00 Uhr vollgesperrt. Der Verletzte wurde allerdings von einem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert. Der Hubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden

Mörfelden-Walldorf, OT Mörfelden

Am Dienstag (02.05.), 01:20 Uhr kam es in der Darmstädter Straße (L3113) im Ortsteil Mörfelden zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam ein 35-jähriger Fahrzeugführer, der in Fahrtrichtung Dieselstraße unterwegs war, mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Verkehrsschild. Infolgedessen überschlug sich der PKW mehrfach und kam letztendlich auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien und zog sich lediglich leichtere Verletzungen zu. Durch die eintreffende Streife wurde schnell bemerkt, dass der Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und daher nicht mehr fahrtüchtig war. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Verunfallte ins Krankenhaus verbracht und dort anschließend auch eine Blutentnahme durchgeführt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ca. auf 20.000.

Groß-Gerau: Brand einer größeren Anzahl Heuballen – Wer kann Hinweise geben?

Groß-Gerau

Durch eine Zeugin wurde am späten Montagabend (01.05.) gegen 22.20 Uhr ein Feuer in der Feldgemarkung zwischen der Procter-&-Gamble-Straße und der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten etwa 180 gestapelte Heuballen auf einer Fläche von circa 200 Quadratmetern in Brand. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die im Einsatz befindliche Feuerwehr aus Groß-Gerau lässt die Ballen kontrolliert abbrennen, was noch einige Stunden andauern wird. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06142/696-0).

Odenwaldkreis

Lützelbach-Rimhorn: Tierunterstand gerät in Brand Kripo ermittelt und schließt Brandstiftung nicht aus Lützelbach/Hainstadt

Nach dem Brand eines Tierunterstandes in der Feldgemarkung Rimhorn „Geisberg“ am frühen Montagmorgen (1.5.), hat die Kriminalpolizei in Erbach die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 4.45 Uhr hatten die Flammen die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Dabei konnte ein vollständiges Abbrennen der Hütte nicht verhindert werden. Der Gesamtschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 2000 Euro belaufen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann derzeit eine Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Zudem prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler, ob ein Zusammenhang zu einem weiteren Brand, der sich am selben Tag, Montagnachmittag gegen 16 Uhr, in der Talstraße der Ortschaft Hainstadt ereignete, besteht. Hier waren aus noch nicht bekannten Gründen ein Reifenstapel und drei Strohballen in Brand geraten.

Mit beiden Fällen ist das Kommissariat 10 von der Erbacher Kriminalpolizei betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0, zu melden.

Erbach/Mossautal: Polizei kontrolliert Biker/Eine Maschine sichergestellt – Dreimal Weiterfahrt untersagt

Erbach/Mossautal – Am Samstag (29.04.) haben Beamte der Verkehrsinspektion

des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von weiteren Kollegen aus dem

Bereich des Polizeipräsidiums, Motorradkontrollen im Odenwaldkreis durchgeführt.

Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Bikerinnen

und Biker in der Michelstädter Straße in Erbach sowie auf der Bundesstraße 460

in Mossautal-Hüttenthal. Schwerpunkt lag hierbei besonders auf der technischen

Überprüfung der Maschinen. Ein Motorrad wurde sichergestellt, in drei weiteren

Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt nahmen die Ordnungshüter 62

Maschinen genauer unter die Lupe.

Das Ende der Fahrt bedeutete die Kontrolle beispielsweise für einen Biker, an

dessen Maschine durch das Entfernen des db-Killers erhöhte Geräuschemmissionen

festgestellt wurden. Die Betriebserlaubnis war somit erloschen. Das Motorrad

wurde von der Polizei an Ort und Stelle sichergestellt und wird nun von einem

Sachverständigen begutachtet.

Bei zwei weiteren Bikern stellten die Beamten abgefahrene Reifen fest. Die

Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt. Ein Motorradfahrer durfte ebenfalls

nicht weiterfahren, weil er eine sogenannte, nicht zulässige Braincap trug.

Diese „Helme“ haben keine ausreichende Schutzwirkung. Zudem bestehen sie in der

Regel auch keinen „Abstreiftest“, was bedeutet, dass der Fahrer bei einem Unfall

den Helm verlieren würde.

An 20 Motorrädern stellten die Beamten Mängel, wie unzulässige technische

Veränderungen und mangelhafte Beleuchtung fest. Die Fahrer erhielten jeweils

Mängelanzeigen, mit denen sie nun zeitnah die Behebung der Beanstandungen

nachweisen müssen.

Michelstadt: Tödlicher Flugunfall

Am Montagvormittag (01.05) kam es um 09.50 Uhr im Bereich des Michelstädter Flugplatzes zu einem tödlichen Flugunfall. Nach jetzigem Kenntnisstand stürzte der 56-jährige Pilot kurz nach dem Start mit seinem Ultraleichtflugzeug, einem sogenannten „Drachen- Trike“, ca. 50 Meter abseits des Flugfeldes in einen Baum. Durch den Unfall erlitt der 56-jährige Odenwälder tödliche Verletzungen. Die Bergung des Verunfallten und des Fluggerätes wird noch geraume Zeit andauern, da neben Rettungskräften der Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht, Notfallseelsorge und THW auch Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes vor Ort im Einsatz sind, um eine Sprengrakete, welche für die Auslösung eines Rettungsfallschirmes erforderlich ist, an dem „Drachen- Trike“ zu sichern. Weiterhin sind Polizeistreifen der Polizeistation Erbach und des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums Südhessen an der Unfallstelle im Einsatz.

Verkehrsunfallflucht in Weierbach /Mit Auspuffanlage gegen Mauer

Idar-Oberstein (OT Weierbach)

In der Zeit vom 27. bis 29.04.2023 wurde eine Mauer am Anwesen in der Dorfstraße in Idar-Oberstein durch ein Kraftfahrzeug leicht beschädigt. Aufgrund der Spurenlage stieß evtl. ein Lkw oder Transporter beim Rückwärtsfahren mit der Auspuffanlage gegen die Grundstücksmauer und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben und/oder Hinweise zum Unfallgeschen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.