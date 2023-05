Frankfurt/Nieder-Eschbach (ots)-(am) – Stand 02.05.2023, 11:20 Uhr – Im weiteren Verlauf des Einsatzes, wurden gegen 19 Uhr in dem vom Brand betroffenen Keller des Wohngebäudes im Ben-Gurion-Ring in Nieder-Eschbach von der Feuerwehr Nachlöscharbeiten durchgeführt. Dabei wurde unter Trümmerteilen von den Einsatzkräften eine Leiche entdeckt. Die Polizei führt hierzu die Ermittlungen.

Stand Montag 01.05.2023, 17 Uhr:

Zu einem Kellerbrand mit hohem Sachschaden kam es am 01.05.2023 in einem 9-geschossigen Wohnhaus am Ben-Gurion-Ring in Nieder-Eschbach. Gegen 12:40 Uhr am Montagmittag gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Es wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Wohnhauses am Ben-Gurion-Ring gemeldet.

Der gesamte Treppenraum sei verraucht und Personen in Gefahr.

Daraufhin wurde von der Leitstelle der Feuerwehr eine entsprechend hohe Anzahl an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drangen dunkle Rauchwolken aus dem Keller des Wohnhauses. Mit Atemschutz ausgerüstete Einsatzkräfte gingen zur Brandbekämpfung in den Keller vor, während andere den stark verrauchten Treppenraum nach Personen absuchten und die Wohnungen kontrollierten.

Drei Personen wurden von der Feuerwehr über den Treppenraum ins Freie gebracht. Insgesamt wurden 4 Personen vom Rettungsdienst untersucht. Diese waren unverletzt und mussten nicht weiter behandelt werden. Alle übrigen Personen des Gebäudes konnten sich unversehrt selbst in Sicherheit bringen.

Durch den weitläufigen Keller war es für die Einsatzkräfte aufwendig das Feuer zu finden und zu bekämpfen. Gegen 14 Uhr war das Feuer schließlich gelöscht. Die Suche nach Glutnestern nahm jedoch einige Zeit in Anspruch. Mit mehreren Lüftern und einem Speziallüfter musste der Rauch aus dem Gebäude gedrückt werden. Aus Sicherheitsgründen wurde vom zuständigen Energieversorger die Stromzufuhr zum Gebäude abgestellt.

Nach ersten Schätzungen liegt die Summe des entstandenen Sachschadens im unteren 6-stelligen Bereich. Über die Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Das zuständige Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. In der Spitze waren rund 70 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr Nieder-Eschbach und des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle. Gegen 16 Uhr war der Einsatz beendet.