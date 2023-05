Gießen: Windschutzscheibe beschädigt

Bereits vor über zwei Wochen beschädigte eine unbekannte Frau mindestens eine Windschutzscheibe eines in der Werrastraße geparkten PKW. Am Dienstag (18.04.23) gegen 21.30 Uhr hörte eine Zeugin einen lauten Schlag. Als sie in die Richtung des PKW schaute, sah sie eine Frau vor dem geparkten VW Aeton. Offenbar hatte sie die Scheibe des Autos beschädigt. Die Unbekannte lief anschließend in Richtung Marburger Straße davon.

Eine Streife stellte im Zuge der Anzeigenaufnahme einen weiteren PKW, einem blauen Renault Captur, mit gleichen Beschädigungen an der Windschutzscheibe fest. Die Polizei prüft, ob diese Beschädigung ebenfalls von der unbekannten Frau verursacht wurde.

Die Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß und etwas korpulent. Sie hat schulterlanges dunkles Haar. Sie trug eine dunkle Jacke und vermutlich einen Rucksack.

Wem ist am Dienstag, 18. April 2023 gegen 21.30 Uhr in der Werrastraße die unbekannte Frau aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Folgemeldung zum tödlichen Verkehrsunfall auf der Landstraße 3132 – Zeugenaufruf

Am Sonntag 01.05.2023 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin an ihren Verletzungen in einer Klinik verstarb und 4 Insassen aus einem PKW mit Verletzungen in ein Krankenhaus kamen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder das Fahrverhalten der Unfallbeteiligten vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0641/7006-3555 bei der Polizeistation Gießen-Süd in Verbindung zu setzen.

Graffitisprayer am Werk – Zeugen gesucht

Gießen (ots) – Einen Fall von illegalem Graffiti haben Beamte des Bundespolizeireviers Gießen aufgenommen. Im Bahnhof Gießen auf dem Abstellgleis 127 beschmierten bislang Unbekannte einen abgestellten Reisezug der Deutschen Bahn AG (92 qm). Festgestellt wurde der Schaden Samstagabend (29.4. / 20:45 Uhr) durch die Beamten.

Der angerichtete Gesamtschaden beträgt rund 7.500 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Buseck: Toyota touchiert

In der Wiesenstraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Toyota. Der schwarze Lexus stand am Dienstag (25.04.23) zwischen 08.30 und 09.10 Uhr auf dem Parkplatz einer Physiotherapie. Die Schäden an den Türen der Fahrerseite schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Leicht verletzt nach Unfall auf der Autobahn

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 485 zwischen dem Autobahnkreuz Bergwerkswald und der Ausfahrt „Schiffenberger Tal“ erlitt am Freitag ein 22-Jähriger leichte Verletzungen. Gegen 12.40 Uhr war ein 38-jähriger aus Rheinland-Pfalz mit seinem Touran auf der rechten Fahrspur in Richtung Marburg unterwegs.

Als er auf den linken Fahrstreifen wechselte, stieß er mit dem Opel des 22-Jährigen aus dem Wetteraukreis zusammen. Mit einer Kopfplatzwunde kam der Opel-Fahrer in eine Klinik. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte bis 14.00 Uhr über die Sperrmaßnahmen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-5010 zu melden.

Buseck: Fußgänger erfasst

Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung eine 71-jährige Frau nach einem Unfall ins Krankenhaus. Die Fußgängerin wollte am Samstag gegen 18.00 Uhr die B49 von Fernwald kommend in Richtung „Ganseburg“ überqueren. Dabei wurde sie von dem Audi eines 53-Jährigen erfasst, welcher von der „Ganseburg“ auf die Bundesstraße 49 fahren wollte. Die Seniorin erlitt eine Kopfplatzwunde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz „Hinter der Westanlage“ beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford. Der schwarze Fiesta stand dort am Freitag (28.04.2023) zwischen 12.50 und 14.00 Uhr. Der Besitzer beklagt nun einen Schaden an der Frontschürze von etwa 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Flucht in Ettingshausen

Trotz Schaden von etwa 1.000 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Rathausstraße in Ettingshausen einfach weiter. Der Verursacher touchierte zwischen 12.00 Uhr am Freitag (28.04.2023) und 09.45 Uhr am Samstag (19.04.2023) an der Einmündung „Raum“/Rathausstraße offenbar beim Vorbeifahren die Ecke eines Gebäudes. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Opel touchiert

Schäden am linken hinteren Radkasten und am Außenspiegel blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Carlo-Mierendorff-Straße an einem silberfarbenen Opel Astra zurück. Das Auto stand dort zwischen 14.30 Uhr am Freitag (28.04.2023) und 09.00 Uhr am Samstag (29.04.2023) am Fahrbahnrand. Die Reparatur wird schätzungsweise 600 Euro kosten. Hinwiese erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Langgöns: PKW nach Unfall nicht mehr fahrbereit – Verursacher flüchtet

Nachdem ein zunächst unbekannter Golf-Fahrer Freitagabend zwischen 23.00 und 23.55 Uhr einen in der Holzheimer Straße geparkten VW Phaeton beschädigte, musste der Verursacher sein stark beschädigtes und nicht mehr fahrbereites Auto 50 Meter von der Unfallstelle entfernt abstellen. Offenbar wurde durch den Aufprall das Vorderrad des Golfes abgerissen. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend zu Fuß. Die Ermittlungen führten am nächsten Morgen zu einem 29-Jährigen. Die Beamten stellten bei dem im Landkreis Gießen lebenden Mann noch Restalkohol fest. Zeugen, die Freitagabend den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: BMW touchiert

In der Gnauthstraße touchiert ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Stoßstange eines geparkten BMW. Der schwarze 118i stand dort zwischen 18.00 Uhr am Samstag (29.04.23) und Sonntag (30.04.23). Hinweise zum Verursacher des etwa 500 Euro teuren Schadens nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Wettenberg: Flucht in Krofdorf-Gleiberg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Wetzlarer Straße in Krofdorf-Gleiberg den Außenspiegel eines geparkten Toyota. Der grau Yaris stand dort zwischen 15.00 Uhr am Donnerstag (27.04.23) und 12.00 Uhr am Freitag (28.04.23). Hinweise zum Verursacher des Spiegelschadens nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lollar: BMW beschädigt

Einen schwarzen BMW 435D beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Freitag (28.04.23) zwischen 18.30 und 22.00 Uhr vermutlich bei einem Parkmanöver auf einem Grundstücksparkplatz in der Bleichstraße. Anstatt sich um den etwa 5.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mauer beschädigt

Schäden an einer Grundstücksmauer verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Seewiesenstraße. Der Verursachter beschädigte offenbar beim Einbiegen in die Struthstraße die Mauer. Der Besitzer stellte den etwa 1.500 Euro teuren Schaden am Donnerstagabend (27.04.23) fest. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Reiskirchen: Leicht verletzt nach Unfall auf der B49

Ein Leichtverletzter und 15.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 49 zwischen Gießen und Reiskirchen. Am Montag gegen 17.30 Uhr war eine 43-Jährige aus Südhessen mit ihrem Daimler Chrysler Richtung Reiskirchen unterwegs. Als sie auf die Autobahn auffahren wollte, kam es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW eines 30-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Der 30-Jährige erlitt eine leichte Verletzung am Bein und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Langgöns: Reh ausgewichen

Nachdem ein 25-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße 362 einem Reh auswich, kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Mann war am Montag gegen 00.45 Uhr von Oberkleen nach Niederkleen unterwegs, als es zum Unfall kam. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der 25-Jährige pustete über ein Promille. Es folgte eine Blutentnahme bei dem Mann.

Gießen: Biker stürzen

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen sucht die Polizei nach einem Unfall in der Schlachthofstraße Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen stürzten am Sonntag gegen 19.00 Uhr eine 53-jährige Radfahrerin und ein 52-jähriger Radfahrer, nachdem ein 61-jähriger Opel-Fahrer sie überholte. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in eine Klinik. Die Sachschäden an beiden Rädern schätzt die Polizei auf rund 1.200 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim-Garbenteich: Dieb an Kellerfenster

Wahrscheinlich im Zuge eines versuchten Einbruchs machten sich Unbekannte am Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses im Admonter Ring zu schaffen. In der Folge entstanden Schäden an einem Fenstergitter sowie an den innenliegenden Fliesen in Höhe von insgesamt etwa 200 Euro. Ob die Unbekannten in das Haus einstiegen, ist noch nicht bekannt. Fehlende Gegenstände stellten die Bewohner bislang nicht fest. Der versuchte Einbruch fand zwischen Samstag, 29. April, 16.45 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, statt. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555, entgegen.

Langgöns: Fahrzeugteile ausgebaut

Im Fasanenweg bauten Diebe zwischen 17 Uhr am Montag, 1. Mai, und 6.50 Uhr am Dienstag den Bildschirm, das Navigationssystem und das Tachometer eines geparkten schwarzen BMW aus. Dafür gelangten sie offenbar auf technische Weise in das Fahrzeug, Schäden entstanden dabei nicht. Im gleichen Zeitraum schlugen vermutlich die gleichen Diebe auch bei einem weißen BMW im Asterweg zu und bauten das fest verbaute Navigationssystem aus. Hierbei entstanden erhebliche Schäden am BMW. Das Diebesgut hat jeweils einen Wert im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Großen-Buseck: Lack beschädigt

Mit einer Flüssigkeit beschädigten Unbekannte den Lack eines in der Wilhelmstraße geparkten grauen Audi Q4. Der mehrere hundert Euro hohe Schaden entstand am Montag, 1. Mai, zwischen 0.30 Uhr und 17 Uhr. Bislang ist nicht bekannt, um welche Flüssigkeit es sich handelte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

