Verdächtiges Verhalten gegenüber Kindern – Keine Straftaten festgestellt

Fronhausen (ots) – In Fronhausen fiel an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein 32-jähriger Mann durch sein Verhalten gegenüber Kindern auf. Die Identität des Mannes steht fest und die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Bereits am Donnerstag 27.04.2023 brachte der Mann einen 6-Jährigen nach Hause, nachdem er zuvor mit ihm auf dem Spielplatz Fußball spielte und ihm wohl auch etwas zu Essen gekauft hatte.

Einen Tag später, also am Freitag, erschien der Mann in der Grundschule und verteilte Kuscheltiere. Lehrer bemerkten das Verhalten, schritten ein und verwiesen ihn letztlich vom Gelände.

In keinem der bisher bekannten Fälle reagierte der Mann aggressiv. Er war kooperativ und folgte den Anweisungen bzw. Bitten der Lehrer. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Anhaltspunkte für ein Vorliegen strafbarer Handlungen.

Die Schule hat sich mit einem Brief an die Eltern und Sorgeberechtigten gewandt, über den Vorfall informiert und mitgeteilt, dass in der Schule mit den Kindern Verhaltensweisen in solchen Fällen besprochen werden und die Eltern dazu aufgefordert, dies auch nochmal zu Hause zu tun.

Dagobertshausen: Randalierer rennt in fließenden Verkehr, wirft Steine und stoppt Autos

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch, 29. März, zwischen 12 und 14 Uhr in der Straße Flachspfuhl ereignete. Dort lief ein 17Jähriger schreiend durch den Ort und lief in den fließenden Verkehr auf die Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Autofahrer gezwungen stark zu bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Teils hielten nach bisherigem Wissen Autos komplett an, fuhren dann aber weiter.

Auch warf der Jugendliche mit handgroßen Steinen nach den Fahrzeugen. Nach Zeugenaussagen und weil sich bislang kein Geschädigter meldete, blieben die Steinwürfe offenbar folgenlos. Zur Klärung des Verhaltens sucht die Polizei insbesondere die Autofahrer, die an dem Tag durch das Verhalten des Jugendlichen gezwungen waren zu bremsen oder sogar anzuhalten. Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406 0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Eier gegen die Hauswand

Am Sonntag, 30. April, gegen 23.55 Uhr, gab es in der Alsfelder Straße Lärm. Als der Bewohner eines Einfamilienhauses nachsah, bemerkte er, dass man Eier gegen seine Haustür und die Fassade geworfen hatte. Auf der Treppe vorm Haus lag noch eine pinkfarbene Frischhaltetüte mit Eierresten.

Trotz sofortiger Reinigung ließen sich die Eierreste nicht Rückstandlos entfernen, sodass die Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Wem sind in der Nacht in der Alsfelder Straße Personen aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der geschilderten Sachbeschädigung geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Beschädigte Autos

Marburg

Vor dem Anwesen Weintrautstraße 20 beschädigte ein noch unbekannter Täter den zum Gehweg gerichteten rechten Außenspiegel eines ordentlich geparkten weißen Renault Modus. Die Sachbeschädigung passierte von Freitag auf Samstag, 29. April, zwischen 19.40 und 11.30 Uhr.

In der Bahnhofstraße brach jemand am Samstag, 29. April, vor 18,.40 Uhr den Mercedesstern von einer grauen C-Klasse ab. Der C 200 CDI parkte vor dem Anwesen Bahnhofstraße 30.

Betroffen von einer weiteren Sachbeschädigung ist der Besitzer eines weißen VW Busses. Das Auto parkte zur Tatzeit von Freitag auf Samstag, 29. April, zwischen 23 und 13.45 Uhr auf dem Schotterparkplatz an der Ecke Gutenbergstraße Frankfurter Straße. Der Täter bog den Fahrerscheibenwischer nach oben, entfernte das Gummi und ließ den Halter dann auf die Scheibe knallen. Insgesamt dürfte der Schaden an Wischer und Frontscheibe wohl vierstellig sein. Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Sachbeschädigungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach Bottenhorn

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30 April, kam es zwischen 23 und 03 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw-Anhänger. Nach ersten Prüfungen stach jemand alle vier Reifen des auf einem Privatparkplatz in der Bottenhorner Straße abgestellten Anhängers platt. Es entstand ein Schaden von 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Ostkreis

Am Anfang der Schillerstraße flog ein großer Stein durch den Plastikeinsatz einer Werkstatteingangstür. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Tatzeit war am Montag, 01. Mai, zwischen 18 und 18.45 Uhr.

In der Kirchhainer Straße in Niederklein kam es am Sonntag, 30. April, zwischen 04 und 15.30 Uhr durch das Plattstechen von Reifen zu Sachbeschädigungen an mindestens zwei Autos. An diesen beiden Fahrzeugen, einem grauen Opel Corsa und einem blauen VW Passat waren jeweils drei Reifen platt. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen im Ostkreis bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Zug mit Flasche beworfen – Radfahrerin wird am Kopf verletzt

Kirchhain (ots) – Durch den Flaschenwurf eines bislang Unbekannten wurde eine Radfahrerin im Gesicht verletzt. Ein bislang Unbekannter soll gestern Nachmittag (1.5. / 14:28 Uhr) kurz vor dem Bahnhof Kirchhain einen vorbeifahrenden Zug (RE 4158), der von Marburg in Richtung

Kirchhain unterwegs war, mit einer Bierflasche beworfen haben.

Die Flasche prallte von dem Zug ab und Scherben der zerborstenen Flasche trafen eine vorbeifahrende Radfahrerin im Gesicht. Die 45-jährige Frau aus Amöneburg erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesichtsbereich und musste mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in das Diakonische Krankenhaus Marburg gebracht werden.

Die Scheibe des Zuges wurde durch den Wurf beschädigt. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen