Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Auseinandersetzung am Marktplatz

Nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Nacht zu Sonntag in der Bad Nauheim ermittelt die Polizei und sucht nach weiteren Zeugen. Soweit bisher bekannt war gegen 0.45 Uhr ein 34-Jähriger in der Nähe des Marktplatzes mit einer Gruppe von etwa 10 Personen in Streit geraten, woraufhin mehrere Personen ihn durch Schläge und Tritte verletzten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 34 Jahre alte Mann bereits zuvor, u.a. in einer dortigen Gaststätte aufgefallen. Die Hintergründe des Geschehens sind aktuell noch weitestgehend unklar.

Die Ermittler bitten namentlich bislang noch nicht bekannte Zeugen, sich unter

Tel. 06031/6010 zu melden. Wer hatte das Geschehen beobachten können?

Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen machen?

Friedberg: Bier gefordert – Messer eingesetzt

Durch Drohungen mit einem Messer versuchte am Samstagabend (29.04.) gegen 18.30 Uhr auf dem Gehweg in der Haagstraße ein bislang Unbekannter, einen 23-Jährigen dazu zu bewegen, ihm im nahegelegenen Norma-Markt Bier zu kaufen. Als der Geschädigte dies ablehnte, verletzte der Beschuldigte ihn mit seinem Messer oberflächlich am Bauch und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort.

Vor dem Übergriff soll sich der Beschuldigte in Begleitung von 5 bis 6 weiteren Personen befunden haben. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mögliche Zeugen, die die Tat hatten beobachten können oder anderweitig sachdienliche Informationen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern zu melden.

Wölfersheim: Punto-Scheibe zertrümmert

An einem blauen Fiat machten sich Straftäter zwischen Freitagabend (21 Uhr) und Samstagmorgen (9.30 Uhr) in Wölfersheim zu schaffen. Der Punto stand im Tatzeitraum verschlossen am Fahrbahnrand in der Georgenstraße. Unbekannte schlugen eine Seitenscheibe des Kleinwagens ein und griffen sich die in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse, aus der sie sich das Bargeld in Höhe von 10 Euro nahmen und diese unweit des Fahrzeuges dann zurückließen. Der hinterlassene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Im Ortsteil Södel waren Kriminelle im selben Zeitraum auch an einem blauen Dacia Logan zugange. Auf noch unbekannte Weise brachten die Straftäter eine Seitenscheibe des im Mittelweg abgestellten PKW zu Bruch; offenbar jedoch, ohne aus dem Innenraum etwas zu entnehmen. Sachschaden: Auch hier mehrere Hundert Euro. Hinweise zu den genannten Fällen erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Büdingen: Sonnenbrillen entwendet

Insgesamt fünf Sonnenbrillen stahlen Unbekannte im Zeitraum von Freitag (18 Uhr) bis Samstag (13.30 Uhr) zwei Autos (Peugeot 5008 und Nissan Micra). Die beiden PKW stand im Tatzeitraum offenbar unverschlossen auf einem Grundstück in der Hernhuter Straße.

Der Wert der Brillen wird mit insgesamt circa 400 Euro beziffert. Die Polizei in Büdingen ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Altenstadt: Mini-Scheibe eingeschlagen

Eine Seitenscheibe des in der Straße „Zum Bachstaden“ parkenden, orangen Mini Cooper zertrümmerten Unbekannte zwischen Samstagmittag (12 Uhr) und Montagnachmittag (15 Uhr); offenbar, ohne aus dessen Innenraum etwas zu stehlen.

Wie es scheint war es den Langfingern nicht gelungen, das Fahrzeug zu öffnen, sodass man vom Diebstahlsversuch abließ und flüchtete. Den hinterlassenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Büdingen: Iphone und MasterCard gestohlen

Eine Stunde, in der der weiße Chevrolet unbeaufsichtigt abgestellt gewesen war, genügte am Montagnachmittag Kriminellen, um sich im Innenraum zurückgelassene Wertsachen anzueignen. Etwa zwischen 17 Uhr und 18 Uhr stand der Matiz in der Büdinger Schlossgasse.

Als deren Eigentümer zurück zu ihrem Fahrzeug kamen mussten sie feststellen, dass jemand aus diesem ein Iphone, eine MasterCard sowie vier Euro Münzgeld entwendet hatte. Wie es den Straftätern gelungen war, an die Gegenstände zu gelangen, ist noch unklar. Die Polizei in Büdingen bittet unter Tel. 06042/96480 um Hinweise.

Bad Nauheim: Katalysator herausgeschnitten

Den Diebstahls des verbauten Katalysators beklagen muss der Eigentümer eines roten Hyundai ix20, den er zwischen Sonntagabend (20 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) auf dem Pendlerparkplatz am Bad Nauheimer Bahnhof abgestellt hatte.

Offenbar hatten Unbekannte im Tatzeitraum mittels eines Winkelschleifers o.ä. das am Fahrzeugunterboden verbaute und etwa 200 Euro teure Teil herausgeschnitten und mitgenommen. Die Polizei in Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Innenraum durchsucht

In der Berliner Straße zertrümmerten Diebe zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (8 Uhr) eine Fahrzeugscheibe eines geparkten, schwarzen Ford Focus. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum nach Verwertbarem und entwendeten neben einem Sonnenbrillen-Etui und einer Packung Kaugummi unter anderem auch ein Feuerzeug sowie einen Kugelschreiber. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Chaoten wüten in Steinfurth

Chaoten sorgten in der Nacht zu Montag entlang der Steinfurther Hauptstraße für einige Schäden an mindestens 14 abgestellten Fahrzeugen. So waren an mehr als einem Dutzend Autos Außenspiegel abgerissen- oder deren Lack zerkratzt worden.

Anwohner hatten gegen 0.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, die für die Taten verantwortlich sein soll, und daraufhin die Polizei verständigt. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden. Gleiches gilt für etwaige weitere Geschädigte.

