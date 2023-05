Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 21:17 Uhr befuhr gestern Abend eine 21-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw die B 7 zwischen Bischhausen und Waldkappel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Unfall beim Abbiegen

Um 14:36 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 26-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Straße „Wolfsgraben“ in Eschwege und beabsichtigte nach links in die Goldbachstraße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 37-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Feldhasen kollidierte gestern Abend, um 22:31 Uhr, ein 28-Jähriger aus Eschwege, der mit seinem Pkw auf der K 18 zwischen Willershausen und Archfeld unterwegs war. Der Hase überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Kupferkabel im Wert von ca. 40.000 EUR entwendet

Zwischen dem 29.04.23, 23:00 Uhr und dem 01.05.23, 10:00 Uhr wurde die Autobahnbaustelle „Tunnel Alberberg“ in der Gemarkung von Herleshausen-Unhausen durch Unbekannte betreten. Dort wurden dann insgesamt sechs Tonnen schwarzummanteltes Kupferkabel und eine noch unbekannte Menge an gelbummanteltem Kupferkabel entwendet.

Durch die geschädigte Firma wurde eine Größenordnung von 8-10 Tonnen Kabel angegeben.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 40.000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 21:15 Uhr befuhr gestern Abend eine 20-Jährige aus Kaufungen mit ihrem Pkw die Herderstraße in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte nach links in die Fürstenhagener Straße in Richtung Kassel abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 56-Jährigen aus Melsungen gefahren wurde. Der Pkw der 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 4.000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Radfahrer angefahren

Um 16:33 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 64-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit seinem Fahrrad die Walburger Straße aus Richtung des Kreisels kommend. Ein 53-Jähriger aus Witzenhausen bog mit seinem Pkw von der Straße „Kespermarkt“ in die Walburger Straße ein. Dabei übersah er im Kreuzungsbereich den Radfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Der 64-Jährige stürzte dadurch mit seinem Rad auf den Gehweg und klagte danach über Schmerzen, so dass er zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

