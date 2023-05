Kripo sucht Zeugen – 2 Geschäftseinbrüche nahe Katzensprung

Kassel-Wesertor (ots) – Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach zwei Geschäftseinbrüchen am vergangenen Wochenende im Kasseler Stadtteil Wesertor nach Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass die beiden Einbrüche nahe dem Katzensprung auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen.

Beide Taten ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Zunächst hatte am frühen Samstag gegen 4 Uhr ein Spaziergänger die eingeschlagene Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Artilleriestraße, Ecke „Weißer Hof“, entdeckt und die Polizei alarmiert. Von den unbekannten Einbrechern fehlte bereits jede Spur.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter die Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und waren so in das Motorradgeschäft mit integriertem Kiosk eingestiegen. Mit erbeuteten E-Zigaretten, Wechselgeld und Briefmarken flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung.

Der zweite Einbruch in die Geschäftsräume einer Imkerei in der Kurt-Wolters-Straße, Ecke Weserstraße, war am späten Samstagmorgen bei der Polizei gemeldet worden. Auch in diesem Fall hatten unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und sich dadurch Zutritt zum Büro verschafft. Auf ihrem Beutezug entwendeten die Einbrecher einen kleinen schwarzen Möbeltresor samt Inhalt, mit dem sie unerkannt über das aufgebrochene Fenster die Flucht ergriffen.

Wann genau in der Nacht zum Samstag die Täter zuschlugen, ist bislang nicht geklärt. Vermutlich agierten die Einbrecher aber im Schutz der Dunkelheit. Zeugen, die im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Brennender Holzstapel in Niederzwehren: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel-Niederzwehren (ots) -Am späten Sonntagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 23 Uhr zu einem Brand am Kellerabgang eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Goldbach“ in Kassel gerufen. Die Bewohner des Hauses hatten das Feuer selbst bemerkt und blieben unverletzt. Eigene Löschversuche waren gescheitert, sodass sie die Feuerwehr alarmiert hatten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein Stapel mit Brennholz, der im Außenbereich vor der Kellertür des Hauses lagerte, Feuer gefangen. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und haben die Brandstelle am heutigen Dienstagmorgen aufgesucht.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden an der Kellertür, einem Kellerfenster und an der Fassade beläuft sich nach Schätzungen der Ermittler auf rund 5.000 Euro. Wie sie berichten, liegen derzeit keine Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die weiteren Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache dauern an.

Fahrrad-Codieraktion am 7. Mai beim neuen Polizeirevier Ost in Kassel

Kassel-Forstfeld (ots) – Das Polizeirevier Ost bietet am Sonntag 07.05.2023, in der Zeit zwischen 10-18 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion vor der neuen Dienststelle im Forstbachweg 80 in Kassel-Waldau an. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies erschwert es den Dieben, ihre Beute weiterzuverkaufen.

Um auch Kurzentschlossenen die Möglichkeit zur Codierung ihres Rades zu geben, findet die Aktion ohne vorherige Terminvereinbarung statt. Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, wird darauf hingewiesen, dass es zu entsprechenden Wartezeiten kommen kann.

Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie einen Eigentumsnachweis (Rechnung/ Kaufvertrag) für das Rad mitbringen. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Für Rückfragen steht POK Tom Pflüger vom Polizeirevier Ost am Donnerstag, 4. Mai 2023 (8 bis 18 Uhr), telefonisch unter Tel. 0561-910 2520 zur Verfügung.

Zug mit Farbe besprüht – Bundespolizei ermittelt

Kassel (ots) – Im Kasseler Hauptbahnhof beschmierten bislang Unbekannte einen abgestellten Zug der DB Regio auf einer Fläche von 75qm. Festgestellt wurde der Schaden durch Beamte der Bundespolizeiinspek-tion Kassel gestern Abend (1.5./20:30). Der Zug wurde ersten Ermittlungen zufolge am 28.4. dort abgestellt und nicht mehr bewegt.

Der angerichtete Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

