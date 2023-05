PKW-Brand in der Riegelgrube (Foto)

Feuerwehr Bad Kreuznach (AJ) – Ein PKW stand am 02.05.2023 gegen 0:30 Uhr in einem Hof in Vollbrand. Die Flammen drohten auf ein diagonal dahinter parkendes Fahrzeug und einen davor stehenden 5 m³ Container überzugreifen.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte die Flammen mit einem C-Rohr und etwa 2.500 l Wasser und verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Das dahinter geparkte Fahrzeug hatte bereits Hitzeschäden erlitten. Der komplett mit Müll befüllte Container blieb unversehrt.

Da es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, wurde es gründlich gekühlt und mit einer Wärmebildkamera überwacht. Ein Abschleppunternehmen lud das völlig ausgebrannte Fahrzeugwrack auf und verbrachte es auf einen Quarantäneplatz.

Was den Brand ausgelöst hatte, war bis zum Einsatzende nicht bekannt. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten nahmen Ihre Ermittlungen auf. Der Einsatz war nach etwa 90 Minuten beendet.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots) – Am heutigen Tag kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der B428 zwischen Frei-Laubersheim und Bad Kreuznach. Ein 44-jähriger LKW-Fahrer befuhr die B428 aus Richtung Frei -Laubersheim kommend, als im plötzlich ein dunkler PKW auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Fahrer des dunkeln PKW befand sich offenbar in einem Überholmanöver.

Um einen Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, versuchte der LKW-Fahrer nach rechts auszuweichen, wobei er die angrenzende Leitplanke touchierte. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter 0671 8811-101 in Verbindung zu setzen.