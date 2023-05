Mit mehr als 100km/h durch die Stadt – Führerschein beschlagnahmt

Ludwigshafen (ots) Einer Polizeistreife fiel am 01.05.2023 gegen 21:15 Uhr, eine 27-Jährige auf, die mit ihrem Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Rheinuferstraße in Richtung Carl-Bosch-Straße befuhr. Wiederholt wechselte sie die Fahrspuren und nutzte dabei auch den Sperrstreifen, um andere Verkehrsteilnehme zu überholen.

Auf ihrer Fahrt erreichte sie eine Geschwindigkeit von über 100 km/h. Die 27-Jährige wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sie wird nun mit einer Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen müssen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zwei Räder gestohlen – Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – Ein 39-Jähriger meldete am 01.05.2023, dass sein E-Bike gestohlen wurde. Das Rad sei zum Tatzeitpunkt in der Rottstraße angeschlossen gewesen. Er habe es kurze Zeit später mit Hilfe eines GPS-Trackers in der Saarlandstraße orten können. Durch die Polizeikräfte konnte das Fahrrad dort in einem Hinterhof ausfindig gemacht und dem 39-Jährigen zurückgegeben werden.

Hinweise darauf, wer das Rad gestohlen hat, ergaben sich nicht. Wir bitten daher Zeuginnen und Zeugen sich zu melden.

Hinweise werden auch im Falle eines gestohlen Pedelecs einer 55-Jährigen erbeten. Das Rad wurde am 01.05.2023 zwischen 10 Uhr und 13:40 Uhr in der Max-Reger-Straße gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruchsversuche in Fahrradkeller

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten zwischen dem 30.04.2023, 12:30 Uhr und dem 01.05.2023, 12:30 Uhr, in einen Fahrradkeller in der Prinzregentenstraße einzudringen. Bereits zwischen dem 28.04.2023, 15 Uhr und dem 30.04.2023, 6:30 Uhr, war es zu einem Einbruchsversuch in dem Keller gekommen. Beide Mal gelang es den Unbekannten nicht, in den Fahrradkeller zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In Keller eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In den Keller eines Einfamilienhauses in der Arndtstraße wurde zwischen dem 27.04.2023, 15 Uhr, und dem 01.05.2023, 15 Uhr, eingebrochen. Die Unbekannten durchwühlten die Räume und beschädigten einige Gegenstände. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnis nichts. Da das Haus zum Keller noch einmal gesichert war, gelang es den Unbekannten nicht ins Erdgeschoss vorzudringen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte verschafften sich am 01.05.2023 gegen 15:40 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kropsburgstraße. Es gelang ihnen unter anderem Bargeld, eine Kaffeemaschine sowie weitere technische Geräte zu stehlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Sie haben etwas beobachtet oder können Angaben zu den Unbekannten machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

9.000 Euro Schaden bei Terrassenbrand

Ludwigshafen (ots) – In der Marie-Juchacz-Allee kam es Montagmittag (01.05.2023, 14:20 Uhr) zu einem Brand. Von dem Feuer waren eine Terrasse sowie eine angrenzende Hecke betroffen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Begrüßung 65 neuer Polizisten im PP Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) – Zum 1. Mai 2023 wurden 24 Absolventinnen und 35 Absolventen des 23. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei sowie 6 Polizeikräfte von anderen Polizeibehörden zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt.

Polizeipräsident Georg Litz hieß die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich mit den Führungskräften der Behörde in einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium herzlich willkommen:

„Wir freuen uns, dass Sie die Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen verstärken. Sie wurden für den anspruchsvollen Beruf der Polizeibeamtin und des Polizeibeamten bestmöglich ausgebildet und vorbereitet. Nutzen Sie Ihr Wissen, damit Sie stets klug und auch menschlich handeln. Passen Sie dabei gut auf sich und Ihre Kollegen auf, damit Sie immer gesund nach Hause kommen. Für den Start in Ihrer neuen Dienststelle wünsche ich Ihnen alles Gute“

Gleichzeitig verließen das Polizeipräsidium insgesamt 20 Polizeikräfte, die zu anderen Polizeibehörden versetzt wurden.