Übungsfahrt geht in die Hose

Schifferstadt (ots) – Am Montagmittag wurde ein 20-jähriger Schifferstadter im Bereich des Schulzentrums in Schifferstadt mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Gleich zu Beginn der Kontrolle zeigte sich der Kontrollierte reumütig und gab zu, gar keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Im weiteren Verlauf gab er zudem an, dass er erst in ca. 2 Wochen praktische Prüfung habe und zuvor noch etwas das Schalten üben zu wollen. Hierzu habe er sich das Fahrzeug seines Großvaters „geliehen“, der davon jedoch nichts wusste. Den 20-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die Erlangung dieser wird sich jedoch nach dieser „Übungsfahrt“ noch etwas verzögern.

Hundehalter schlägt älteren Mann

Altrip (ots) – Während eines Spazierganges am Rheindamm in Altrip wurde eine 67-jährige Frau aus Altrip mehrfach von einem nicht angeleinten Hund angesprungen. Als die Frau den vermeintlichen Hundebesitzer darauf ansprach und ihn bat, den Hund anzuleinen, wurde dieser unvermittelt verbal aggressiv und gestikulierte wild vor der Frau herum. Daraufhin stellte sich der 67-jährige Ehemann zwischen seine Frau und den Hundehalter, um seine Frau zu schützen.

Er erhielt dann von dem unbekannten Täter einen Schlag mit der Faust, welche mit der Hundeleine umwickelt war, ins Gesicht. Durch den anschließenden Sturz zog sich der 67-jährige neben der Verletzung im Gesicht noch eine Verletzung an der linken Hand zu. Der unbekannte Mann leinte danach seinen Hund an und entfernte sich zügig von der Örtlichkeit. Der verletzte Altriper wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht.

Der unbekannte Täter, der in Begleitung eines circa 8-jährigen, blonden Mädchens war, wurde wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Glatze, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Emblem auf dem Rücken, dunkle Hose.

Die Hunde konnten nicht näher beschrieben werden. Hinweise bitte telefonisch unter

Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Unfall nach medizinischem Notfall

Hanhofen (ots) – Am 01.05.2023 gegen 16:04 Uhr bog ein 82-jähriger Mann mit seinem PKW aus der Schillerstraße in die Harthauser Straße ab und fuhr dabei auf ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 UR.

Der 81-Jährige Mann machte auf die Beamten und den Rettungsdienst einen verwirrten Eindruck. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhr er aufgrund eines medizinischen Notfalls auf den stehenden PKW auf. Aus diesem Grund wurde er zu weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Vor Kontrolle geflüchtet

Schifferstadt (ots) – Am Montagabend sollte ein 23-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Salierstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz eingeschalteter Haltesignale und Martinshorn fuhr der Rollerfahrer zunächst weiter in die Speyerer Straße, ohne anzuhalten. Die Fahrt ging weiter durch die Speyerer Straße.

Nachdem der Rollerfahrer durch eine Unterführung am Südbahnhof in Richtung Neustückweg flüchtete, stürzte er und entfernte sich im Anschluss zu Fuß, konnte aber von den ihm folgenden Polizeibeamten schnell gefasst werden. Hierbei drehte sich der 23-jährige zu einem 27-jährigen Polizeibeamten und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Obwohl der Beamte getroffen wurde, trug er keine Verletzungen davon.

Durch den Sturz mit dem Roller erlitt der 23-jährige, der offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, leichte Verletzungen am Knie und an der Ferse. In dem von ihm mitgeführten Roller konnten zudem geringe Mengen von Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden.

Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten, wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.