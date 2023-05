Randalierer fällt mehrfach auf – Geschädigte gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein 41-Jähriger ist am Dienstag in der Innenstadt mehrfach aufgefallen. Die Polizei sucht zwei Frauen, die von dem Mann in einer Bank „Am Altenhof“ gegen 13:30 Uhr mit einem Winkelblech beworfen wurden. Eine Fußstreife beobachtete den Mann dabei, wie er zunächst einen Aschenbecher aus dem Außenbereich einer Gaststätte entwendete. Die Polizisten stellten den Verdächtigen zur Rede.

Nach der Anzeigenaufnahme erteilten die Einsatzkräfte dem 41-Jährigen einen Platzverweis. Kurze Zeit später belästigte der 41-Jährige in der Fackelstraße Passanten, so dass die Beamten ihn fesselten und in Gewahrsam nahmen. Währenddessen stellte sich heraus, dass der Mann zuvor zwei Frauen attackiert hatte.

Es meldeten sich Zeugen, die angaben, dass er trotz eines bestehenden Hausverbots die Bank „Am Altenhof“ betreten hatte. Als ihn ein Mitarbeiter zum Gehen bewegte, griff der 41-Jähirge nach einem Winkelblech einer Handwerksfirma und warf dieses in Richtung von zwei unbekannten Frauen. Vermutlich wurden die Frauen nicht getroffen. Sie entfernten sich vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit.

Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen ein. Die Polizei bittet die beiden Frauen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, darum, sich unter Telefon 0631 369-2150 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |elz

Hexennacht

Kaiserslautern (ots) – Insgesamt verlief die Hexennacht in Stadt und Kreis ruhig. Übertrieben hatten es lediglich zwei Jugendgruppen aus Enkenbach-Alsenborn und Weilerbach. Im Ortsbereich Enkenbach-Alsenborn hatte eine größere Gruppe Kinder/Jugendlicher Feuerwerkskörper auf Fahrzeuge und Bewohner geworfen. Bei Eintreffen der Polizei löste sich die Gruppe auf und die

Beteiligten flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Bislang wurden bereits mehrere Verantwortliche im Alter von 13-15 Jahren ermittelt. Ihnen wird u. a. die Beschädigung eines Autos sowie eines Einkaufswagenunterstandes vorgeworfen.

Glücklicherweise entstand kein Personenschaden.

An der Esso-Tankstelle in Weilerbach wurden zwei Radfahrer aus einer Gruppe Jugendlicher heraus beleidigt und Schläge angedroht. Bei Eintreffen der Polizei löste sich auch hier die

Personengruppe auf und die Beteiligten entfernten sich in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Fahndung wurden die 14-jährigen Täter aufgegriffen und die Eltern über den Sachverhalt informiert. Auch gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.|me

Diebstähle aus Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben aus 2 Fahrzeugen im Bereich der Alex-Müller-Straße Wertsachen gestohlen. Zwischen Donnerstag 27. April, 21:30 Uhr und Freitag 28. April, 9 Uhr, machten sich die unbekannten Täter an einem grauen Audi und einem schwarzen VW Passat zu schaffen. Sie entwendeten diverse Getränke, sowie eine Kletterausrüstung, Münzgeld und ein Mäppchen mit Fahrzeugschein und Führerschein.

Wie die Diebe die Wagen knackten oder ob die Autos nicht abgeschlossen waren, steht aktuell nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Weitere Geschädigte und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Auf falschen Bruder hereingefallen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Mehr als 26.000 € hat eine 46-Jährige an ihren vermeintlichen Bruder überwiesen. Der Mann schrieb die Frau Mitte April per Messengerdienst an, weil er sich ein neues Smartphone zugelegt habe, da sein altes kaputt sei.

In dem Glauben, dass sie mit ihrem Bruder chattete, überwies die 46-Jährige mehrmals Geld an ein ausländisches Konto. Erst als sie ihren Bruder Ende April persönlich traf, flog der Betrug auf. Der echte Bruder hatte seine Schwester nicht um Geld gebeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |elz

Stühle und Tisch aus Café gestohlen

Mehlingen (ots) – Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch (26. April 2023) von der Terrasse eines Cafés in der Königstraße zwei Stühle und einen Tisch gestohlen. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf die Zeit zwischen 03-04 Uhr eingrenzen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wem sind im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

B48, Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein 27-Jähriger zog sich am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Der Mann befuhr mit seinem Motorrad die B48 von Winnweiler kommend in Richtung Alsenborn. Weil er vermutlich zu schnell unterwegs war kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der Motorradfahrer wurde über den Pkw geschleudert und hierbei schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die

drei Insassen des Pkw wurden leicht verletzt und ebenfalls zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad und am Pkw entstand Totalschaden. Dieser wird auf insgesamt ungefähr 36.000 Euro geschätzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Straße für den Verkehr gesperrt werden.|elz

Unfallflucht während möglichem Fahrzeugrennen

Otterberg (ots) – Möglicherweise haben am Freitagabend auf der Landstraße zwischen Höringen und Otterberg zwei Verkehrsteilnehmer ein illegales Autorennen veranstaltet. Ein SUV touchierte dabei den Pkw eines Unbeteiligten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und

Unfallflucht.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen überholte zunächst ein nicht näher beschriebenes Auto mit sehr schneller Geschwindigkeit den Pkw eines 68-Jährigen. Kurz darauf näherte sich ein weiteres Auto dem Dacia. Der goldbraune SUV fuhr dicht auf das Fahrzeug auf. Beim Überholen touchierte der SUV den Dacia und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Höringen davon.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Honda mit goldbrauner Lackierung. An dem Wagen waren Kirchheimbolandener (KIB) Kennzeichen angebracht. Die Polizei bittet um

Hinweise: Wem ist am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr eines der Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können oder die Fahrmanöver beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf