Betrunken gegen einen Baum gefahren und geflüchtet

Speyer (ots) – Am 01.05.2023 gegen 22:33 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem PKW in der Bernatzstraße gegen einen Baum und flüchtete danach mit seinem Auto von der Unfallstelle. Zeugen konnten dabei beobachten, wie schwarzer PKW wegfuhr. An der Unfallstelle stellten sie das Kennzeichen und Fahrzeugteile fest.

Kurze Zeit später kamen zwei männliche Personen zu Fuß und nahmen die Fahrzeugteile und das Kennzeichen an sich und verließen die Unfallörtlichkeit. Aufgrund der Beschreibungen von Fahrer und Fahrzeug stellte eine Diensthundeführerin das besagte Fahrzeug mit dem Fahrer im Nachbereich fest.

Bei der Verkehrskontrolle roch der Fahrer nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Dem Notarzt betrunken hinterhergefahren

Speyer (ots) – Am 01.05.23 gegen 01:30 Uhr musste eine heranwachsende weibliche Person aufgrund eines medizinischen Notfalls mit dem Rettungsdienst und Notarzt unter Anwendung des Blaulichts und Martinhorns vom Landkreis Germersheim nach Speyer in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 21-jährige Freund nutzte die Gelegenheit und fuhr in Kolonne dem Notarzt und Rettungsdienst hinterher.

Da Zeugen auf das verkehrswidrige Verhalten aufmerksam wurden, verständigten sie die Polizei. Am Krankenhaus konnte der Fahrer angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille.

Der 21-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurden beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.