Wohnungseinbruch

Mainz-Gonsenheim (ots) – Nach einer längeren Abwesenheit der Bewohner, stellten diese am 30.04.23 fest, dass es in Mainz-Gonsenheim in der Straße „Am Palmen“ zu einem Einbruch gekommen war. Der oder die bislang unbekannten Täter kletterten über den Balkon in das 1.OG des Einfamilienhauses. Dort schlugen sie die Scheibe mit einem Stein ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes.

Hier wurden mehrere Räume durchwühlt und u.a. ein Tresor gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten hierbei mehrere Wertsachen. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensuche am Tatobjekt durchgeführt.

Kriminalpolizei Mainz: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen in letzter Zeit gemacht hat, wird gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Zwei Personen nach Unfall verletzt, Fahrer betrunken

Budenheim (ots) – Ein 30-jähriger Mann aus Budenheim verursachte Samstagnacht betrunken einen Verkehrsunfall, bei dem sowohl er als auch seine Beifahrerin verletzt wurden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr der 30-jährige Autofahrer mit über 1 Promille durch Budenheim. Neben zwei geparkten Fahrzeugen beschädigte der Fahrer auch einen Lichtmast.

Die Fahrt endete, als das Auto in eine Mauer prallte und hierdurch die Airbags des Fahrzeugs auslösten. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Aufgrund von Atemalkoholgeruch beim Fahrer wurde von der Streifenwagenbesatzung der PI Mainz 2 zunächst ein Vortest durchgeführt, der einen Wert von über 1 Promille ergab. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm droht jetzt ein Strafverfahren und der Entzug der Fahrerlaubnis.

Kreis Mainz-Bingen

Zwei Personen nach Unfall verletzt, Fahrer betrunken

Budenheim (ots) – Ein 30-jähriger Mann aus Budenheim verursachte Samstagnacht betrunken einen Verkehrsunfall, bei dem sowohl er als auch seine Beifahrerin verletzt wurden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr der 30-jährige Autofahrer mit über 1 Promille durch Budenheim. Neben zwei geparkten Fahrzeugen beschädigte der Fahrer auch einen Lichtmast. Die Fahrt endete, als das Auto in eine Mauer prallte und hierdurch die Airbags des Fahrzeugs auslösten.

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Aufgrund von Atemalkoholgeruch beim Fahrer wurde von der Streifenwagenbesatzung der PI Mainz 2 zunächst ein Vortest durchgeführt, der einen Wert von über 1 Promille ergab. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm droht jetzt ein Strafverfahren und der Entzug der Fahrerlaubnis.