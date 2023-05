Frau im Jungbusch beraubt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Sonntag 30.04.2023 kurz von 04 Uhr, lief eine 19-jährige Frau die Dalbergstraße entlang. Dabei fiel ihr ein Radfahrer auf, der sich immer wieder nach ihr umdrehte und auch mehrfach an ihr vorbeifuhr. Da der jungen Frau das Geschehen nicht geheuer war, täuschte sie ein Telefonat vor. Plötzlich wurde sie von dem bislang unbekannten männlichen Täter gepackt und zu Boden gezerrt.

In einem Handgemenge versuchte er ihr das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Sie wehrte sich aber dagegen vehement. Dann schlug der Täter die junge Frau mehrmals ins Gesicht um ihren Widerstand zu brechen. Letztlich gelang es so dem Angreifer das Telefon zu rauben.

Er floh dann auf seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 60 Jahre alt, auffällig große Nase.

Die Polizei leitet die Ermittlungen wegen Raub ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel: 0621/174-4444 zu melden.

19-Jähriger durch mehrere Messerstiche schwer verletzt

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag 29.04.2023 auf Sonntag 30.04.2023, wurde ein 19-Jähriger gegen 02 Uhr zwischen den Quadraten N 5 und N 6, durch mehrere Stiche im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt. Zuvor war es zwischen dem Mann und einer Gruppierung von ca.6-8 jungen Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Nachdem in der Nähe befindliche Bekannte des 19-Jährigen auf das Geschehen und die mittlerweile körperliche Auseinandersetzung aufmerksam wurden und zu Hilfe eilten, flüchtete

die Gruppierung unerkannt.

Einer der Täter kann durch Zeugen wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 cm groß, ca. 19 Jahre alt, normaler Statur, halblangen dunklen Haaren Ziegen- und

Oberlippenbart, helle Jeans mit heller Jacke.

Das Dezernat 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Polizeieinsatz und Durchsuchung nach Rauschgifthandel

Mannheim (ots) – Nach intensiven Ermittlungen wurden am 27.04.2023 zwei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die selbe Wohnung in Mannheim-Käfertal vollstreckt. Aufgrund bestehender Hinweise auf eine Bewaffnung der beiden Beschuldigten, wurde für die Maßnahmen das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Beim schlagartigen Betreten der Wohnung der Beschuldigten in den frühen Morgenstunden über den Haupteingang, verließen 4 Männer die Wohnung über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite.

Aufgrund ihres Aufenthaltes in der Wohnung der Beschuldigten und des fluchtartigen Verlassens der Wohnung bei Eintreffen der Polizei, wurden sie angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Da im Zimmer der 4 Personen betäubungsmittel- und sprengstoffverdächtige Gegenstände aufgefunden wurden, wurde ihnen die vorläufige Festnahme erklärt.

Die Kommunikation mit den Personen erfolgte in Englisch und Französisch, hierbei wurden ihnen die Maßnahmen erläutert.

Die verdächtigen Gegenstände konnten schließlich als äußerst ungewöhnlich verpackte Lebensmittel identifiziert werden, woraufhin die Personen wieder auf freien Fuß entlassen wurden und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, nach ca. anderthalb Stunden, in die Wohnung zurückkehrten.

Die Personen waren als Untermieter in der Wohnung eines der tatsächlichen Beschuldigten eingemietet. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

In der Wohnung wurden diverse Waffen sowie weitere Beweismittel aufgefunden.

Mehrere Fahrräder entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag 10 Uhr und Montag 12 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft gleich mehrere Fahrräder. Bei einem im Frankenberger Weg abgestellten und verschlossenem Mountainbike wurde das Fahrradschloss mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam entfernt. Ein weiteres Fahrrad wurde aus dem Treppenhaus eines Wohnanwesens im Ida-Dehmel-Ring entwendet.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel: 0621/71849-0, entgegen.

Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pedelec – 8-jähriges Mädchen verletzt

Mannheim (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es in Mannheim-Käfertal zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein Radfahrer und ein Pedelecfahrer beteiligt waren. Ein 8-jähriges Kind befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg parallel der Waldstraße von der Lampertheimer Straße her kommend in Richtung der Wasserwerkstraße.

Etwa 100 Meter vor der Einmündung zum alten Postweg kam das Mädchen mit ihrem Fahrrad zu weit nach links in den Gegenverkehr, wo sie mit einem ihr entgegenkommenden Pedelecfahrer

zusammenstieß. Das Mädchen stürzte in der Folge zu Boden und zog sich hierbei eine Fraktur des kleinen Fingers zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der 26-jährige Pedelecfahrer wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.