16-Jähriger von Gruppe bedroht und zusammengeschlagen

Schwetzingen (ots) – Am 31.03.2023 schlugen mehrere Unbekannte einen 16-Jährigen in der Lessingstraße zusammen, als dieser kurz nach 12 Uhr die Schule verließ. Vorausgegangen war ein Streit am Vortag zwischen dem Jungen und einem Mädchen, der sich in einer Chatgruppe zugetragen hatte. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte derart, dass andere Chatteilnehmer den 16-Jährigen bedrohten. Doch bei Worten blieb es nicht.

Eine Gruppe von 10 Personen, darunter das Mädchen, passten den Schüler am Folgetag ab. Mehrere Täter schlugen auf den 16-Jährigen ein, der dadurch schwer verletzt wurde. Als

er zudem noch mit einem Messer und einem Schlagring bedroht wurde, flüchtete er

in ein Schulgebäude.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Im Alten Neckar vermisster Kajakfahrer aufgefunden

Dossenheim (ots) – Am Ostersamstag kenterten 2 Männer mit einem Kajak auf dem Altneckar bei Heidelberg-Wieblingen im 5 Grad kalten Wasser. Beide trugen keine Rettungswesten. Während sich einer der Beiden an Land retten und einen Notruf absetzen konnte, wurde der Zweite seither vermisst.

Die anschließende tagelange und angestrengte Suche durch Einsatzkräfte der Polizei und der DLRG verlief, trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung, leider ergebnislos.

Nun wurde die Leiche des Vermissten aufgefunden. Ein Passant bemerkte am 28.04.2023 gegen 18:00 Uhr eine im Wasser treibende leblose Person. Nach der anschließenden Bergung im Bereich des Schwabenheimer Hofes durch die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg und die Feuerwehr, konnte die hinzugezogene Kriminalpolizei die Person zweifelsfrei als den vermissten Mann identifizieren.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz

Rücksichtsloser Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Heidelberg (ots) – In der Schlierbacher Landstraße konnte ein Zeuge am Montagabend gegen 21:30 Uhr einen Motorradfahrer beobachten, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln fuhr. Durch die verständigte Polizei konnte der Motorradfahrer vor dem

Polizeirevier Neckargemünd einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Dem Motorradfahrer wurden daraufhin die Konsequenzen für sein Fehlverhalten aufgezeigt. Dieser muss nun mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. durch den Motorradfahrer gefährdet wurden, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel: 06223/9254-0, in Verbindung.

Täter versucht mehrfach einzubrechen – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitag 05:45 Uhr suchte eine unbekannte Täterschaft einen Gebäudekomplex in der Carl-Theodor-Straße auf. Nachdem sich der Täter oder die Täterin Zutritt auf das Gelände verschafft hatte, indem diese/r über eine Mauer kletterte, versuchte er oder sie zunächst mehrere Türen und Fenster eines Cafes

aufzuhebeln bzw. aufzutreten jedoch ohne Erfolg.

Anschließend hebelte der Täter oder die Täterin die Kellertür auf und betrat die Räumlichkeit. Ob hieraus etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. In Folge dessen versuchte der Einbrecher oder die Einbrecherin nun eine weitere Eingangstür, welche zu

einer Praxis, einem Architektenbüro und mehrere Wohnungen führte, mit einem unbekanntem Werkzeug aufzuhebeln.

Als auch das misslang, versuchte er oder sie nun sein bzw. ihr Glück an einer Eingangstür eines Friseursalons. Als er oder sie auch hieran scheiterte, begab er oder sie sich schlussendlich an ein Fenster des Salons und gelang durch das Aufhebeln in den Friseurladen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden

hieraus keine Wertgegenstände entwendet.

Der Sach- bzw. Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Die entstandenen Spuren wurden durch die speziell geschulten Ermittler und

Ermittlerinnen gesichert.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben nun die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 06202/288-0 entgegengenommen.

Betrunken auf E-Sooter unterwegs und gestürzt

Sandhausen (ots) – Der Appell „don’t drink and drive“ wird leider noch immer nicht von allen beherzigt. Oft mit schlimmen Folgen, wie jüngst ein Fall aus Sandhausen zeigte. Ein 27-Jähriger war am Sonntag kurz nach 23 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Lattweg unterwegs. Mehrere Zeuginnen beobachteten, wie der Mann zunächst in Schlangenlinien mittig auf der Straße fuhr.

Plötzlich verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte, überschlug sich und blieb mitten auf der Kreuzung zur Hardtstaße liegen. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Nach einer Blutprobe wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Der 27-jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen und voraussichtlich für mehrere Monate seinen Führerschein abgeben.

14 Fahrzeuge durch Täter beschädigt

Altlußheim (ots) – Durch eine unbekannte Täterschaft wurden in der Zeit zwischen Sonntag 15 Uhr und Montag gegen 09 Uhr in der Rheinhäuser Straße, 14 Fahrzeuge beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden die Fahrzeuge zerkratzt.

Zeugen, welche den Tatablauf beobachten konnten bzw. selber hiervon betroffen sind, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205/ 2860-0 zu melden.

Baustellenabsperrung entfernt und Baustellenteile entwendet

Neckarbischofsheim (ots) – Durch bisher unbekannte Täter wurde in der Zeit zwischen Sonntag 18 Uhr und Montag gegen 09 Uhr, an einer Baustelle mehrere Sicherheitsabsperrungen in der Landstraße entfernt. Die Absperrungen sollen den Fußgängern ein sicheres Überqueren der

Baustelle ermöglichen, was jedoch durch das Entfernen nicht mehr gewährleistet wurde.

Durch die Beamten des Polizeireviers Sinsheim wurden die Absperrungen wieder an Ort und Stelle gestellt, wobei hier das Fehlen zweier Baustellen-Halterungen festgestellt werden konnte. Ob durch die Entfernung der Absperrungen Fußgänger gefährdet oder sogar verletzt wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Sinsheim hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Der Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. insbesondere hiervon geschädigte Personen, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261/690-0, in Verbindung.

Ungebremst mit Auto gegen Straßenlaterne und Pfeiler gefahren – 2 Verletzte

Baiertal (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor am Montag kurz vor 20 Uhr, eine 27-jährige BMW-Fahrerin in der Kurve zur Wieslocher Straße die Kontrolle über ihr Auto. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie beinahe ungebremst gegen eine Straßenlaterne und einen Betonstützpfeiler Der Aufprall war so stark, dass sich die Front des Autos teilweise um den Pfeiler wickelte und alle Airbags auslösten.

Wie durch ein Wunder wurden von den 3 Insassen nur 2 leicht verletzt. Die Beiden wurden in eine Klinik gebracht. Am BMW entstand ein Totalschaden. Was die Beseitigung der Schäden an Laterne und Betonsäule kosten wird, lässt sich noch nicht beziffern.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursachen dauern an.

Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Kleinkraftrad – 3 Verletzte

Ketsch (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen kurz vor 18.00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle über Notruf ein Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem Kleinkraftrad bei Ketsch gemeldet. Der spätere, 22-jährige Unfallverursacher war zusammen mit seiner 19-jährigen Sozia auf seiner Suzuki von Ketsch kommend in Fahrtrichtung Altlußheim unterwegs.

Vor ihnen fuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer mit seinem Peugeot. Just in dem Moment als der

Rollerfahrer von der K4250 in den Hohwiesenweg einbiegen wollte, setzte der 22-Jährige zum Überholvorgang an. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch die Sozia wurden verletzt. Alle am Unfall beteiligten Personen kamen nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser.

An der Unfallstelle befanden sich neben einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwetzingen, drei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. An dem Roller entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zu größeren

Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pkw, 2 leicht verletzte Personen

Schriesheim (ots) – Am 01.05.2023 gegen 09:10 Uhr, ereignete sich auf der L536 Höhe der Anschlussstelle Ladenburg/Schriesheim ein Verkehrsunfall mit zwei PKW. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, wollte ein 71-jähriger Fahrer eines PKW, Mitsubishi von der L536 aus Schriesheim kommend auf die BAB 5 in Richtung Heidelberg auffahren. Hierbei übersah er einen

entgegenkommenden PKW Seat, der von einem 35-Jährigen Mann gelenkt wurde.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 27.000 Euro. Für die Dauer der Abschleppmaßnahmen bzw. Säuberung der Unfallstelle musste die L536 kurzzeitig gesperrt werden. Es entstanden hierdurch nur unwesentliche Verkehrsbeeinträchtigungen.