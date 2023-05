25-Jähriger Vermisster tot aufgefunden

Heidelberg (ots) – Der seit 29.12.2022 als vermisst geltende junge Mann aus Heidelberg wurde am 20.04.2023 tot im Steinbruch „Vatter“ in Dossenheim aufgefunden und am 21.04.2023 aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit des Fundortes von der Freiwilligen Feuerwehr Dossenheim geborgen.

Ein bei dem Leichnam aufgefundener Rucksack mit persönlichen Gegenständen des Vermissten sowie ein zwischenzeitlich durch das LKA Baden-Wüttemberg durchgeführter DNA-Abgleich bestätigten die Identität des Toten. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung bzw. ein Fremdverschulden.

Steinwürfe auf PKWs am Gaisbergtunnel

Heidelberg (ots) – Bislang unbekannte Täter bewarfen in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01.50 Uhr mehrere vorbeifahrende PKWs auf der Friedrich-Ebert-Anlage nach dem Gaisbergtunnel in Fahrtrichtung Peterskirche mit Gegenständen. An zwei Fahrzeugen wurden hierbei die Frontscheiben beschädigt und es entstand Sachschaden.

Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Da die Fahrzeugführer keine Tatverdächtigen sehen konnten, ist die Polizei auf sachdienliche Angaben von möglichen Zeugen angewiesen. Hinweise unter Tel: 06221-18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

E-Scooter Fahrerin mit 1,9 Promille unterwegs

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntag 30.04.2023 gegen 04.00 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte eine 21-jährige E-Scooter Fahrerin, die die Gaisbergstraße entlang fuhr einer Kontrolle. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei der jungen Frau, dass diese nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest förderte einen stolzen Atemalkoholwert von 1,9 Promille zu Tage.

Der 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Unbekannte entwenden Motorroller

Heidelberg (ots) – Durch einen bisher unbekannten Täter wurde in der Zeit zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 14 Uhr, ein Honda Motorroller in der Straße „Am Schlierbachhang“ entwendet. Neben dem Motorroller nahm der unbekannte Täter ebenfalls den Zweitschlüssel des Rollers an sich und flüchtete mitsamt des Diebesgutes in unbekannte Richtung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kippte der Motorroller während der Flucht zu Boden, weshalb diverse Karosserieteile auf einer Wiese in Tatortnähe verteilt lagen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel: 06221/18570, in Verbindung zu setzen.