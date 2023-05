35-Jähriger belästigt Reisende und leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Am frühen Montagmorgen (1. Mai) hielt sich ein 35-jähriger Mann im Karlsruher Hauptbahnhof auf und suchte dort mehrfach die Konfrontation mit anderen Personen. Gegen die Maßnahmen der Bundespolizei leistete er Widerstand. Gegen 05:20 Uhr beobachteten Zeugen den Mann, wie er aus unklarer Ursache in der Haupthalle herumschrie.

Anschließend begab sich der 35-jährige deutsche Staatsangehörige zu den 37- und 57-jährigen Geschädigten, schubste diese ohne erkennbare Absicht. Verletzt wurde hierbei niemand.

Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei kontrollierte den Mann. Da er angab, Reiseabsichten Richtung Freiburg zu haben, erhielt er bis zur Abfahrt des Zuges einen Platzverweis für den Hauptbahnhof. Im Zuge der Durchsetzung kam es zu wüsten Beleidigungen durch den Mann gegenüber den eingesetzten Beamten.

Weiterhin mussten diese einen gezielten Faustschlag in ihre Richtung abwehren. Die Beamten fesselten den Mann daraufhin. Weitere polizeiliche Maßnahmen führten sie auf der Dienststelle durch. Hierbei stellte sich unter anderem heraus, dass der Mann mit etwa 1,7 Promille alkoholisiert war. Nach Abschluss der Maßnahmen verließ er die Dienststelle.

Ihn erwarten nun verschiedene Anzeigen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Unbekannte legen Steine auf Gleise – Lebensgefahr für Kinder

Karlsruhe (ots) – Eine bislang unbekannte Gruppe von Kindern hat Sonntag 30. April mutmaßlich Steine und eine Betonplatte auf die Gleise unter der Weiherfelder Brücke gelegt. Glücklicherweise wurde bei der Durchfahrt eines Zuges niemand verletzt.

Gegen 17:00 Uhr bemerkte ein Lokführer im Gleisbereich die Gegenstände. Zeitgleich erkannte er eine Gruppe von Kindern in der Nähe der Gleise. Eine informierte Streife der Bundespolizei erreichte umgehend den Ereignisort. Kinder oder weitere Personen traf sie während der Fahndung vor Ort jedoch nicht mehr an.

Die Bundespolizei warnt: Gegenstände in den Gleisen und vor allem unmittelbar auf dem Gleiskörper können schnell zu lebensgefährlichen Geschossen werden, deren Flugbahn nicht vorhersehbar ist. Sogenannte Querschläger können Umstehende auch in weiterer Entfernung treffen und schwer verletzen.

Es ist nicht ohne Grund verboten, sowohl den Gleisbereich zu betreten, als auch Gegenstände dort abzulegen. Letzteres kann dabei sogar den Straftatbestand eines gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr erfüllen.

Insbesondere Erziehungs- und Sorgeberechtigte sollten auf Kinder und Jugendliche Einfluss nehmen und auf die Gefahren der Bahnanlagen hinweisen. Informationen hierzu gibt es unter www.bundespolizei.de

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

53-Jährige belästigt Reisende im Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Sonntag (30. April) auf Montag hat eine

53-jährige Frau im Karlsruher Hauptbahnhof Reisende angeschrien und damit

belästigt. Ihr mitgeführter Gegenstand sorgte bei den hinzugerufenen Beamten für

Verwunderung.

Kurz vor Mitternacht erhielt die Bundespolizei den Hinweis auf eine verwirrte

Person am Infopoint der Deutschen Bahn. Die Beamten trafen vor Ort auf eine

53-jährige deutsche Staatsangehörige. Neben ihrer verbalen Auffälligkeit,

bemerkten die Beamten zudem ein Tischbein, welches die Dame mit sich führte. Was

dafür der Grund war ist bislang unklar. Um jedoch möglichen Gefahrensituationen

vorzubeugen, stellten die Beamten den Gegenstand sicher. Die Dame erhielt einen

Platzverweis für den Karlsruher Hauptbahnhof, dem sie bereitwillig nachkam.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Einbruch in Tiefgarage – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte drangen am zurückliegenden Wochenende in der Innenstadt in eine Tiefgarage ein und entwendeten dort aus einem verschlossenen Geräteschuppen unter anderem diverse Gartengeräte. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die Täter die in der Willy-Andreas-Allee befindliche Tiefgarage im Tatzeitraum zwischen Freitag 12 Uhr und

Montag 18 Uhr.

Offenbar schnitten sie, um in den Geräteschuppen zu gelangen, mit einem unbekannten Werkzeug ein Loch in dessen Stahlumzäunung und entwendeten anschließend Gegenstände im Wert von ungefähr 10.000 Euro. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter 0721 666-3311 zu melden.