Bad Dürkheim: Bierflaschen gestohlen und über Gleise geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.05.2023 gegen 20:00 Uhr wurden aus einem Kiosk in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim 2 Bierflaschen entwendet. Ein 32-Jähriger betrat trotz Hausverbot den Kiosk und entwendetet die Flaschen aus der Auslage. Danach flüchtete er in Richtung Bahnhof. Im Bereich des dortigen Bahnsteiges konnte er, im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, angetroffen werden. Um sich der Kontrolle zu entziehen, flüchtete er über die Bahngleise, ohne sich zu vergewissern, ob gerade ein Zug einfährt. Nach kurzer Verfolgung, konnte er schließlich gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch und Ladendiebstahl ermittelt.

