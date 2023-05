Kaiserslautern – Nach zwei Siegen gegen die direkten Abstiegskonkurrenten HSG Nahe/Glan und HSG Worms, kassierte die 2. Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg am Freitagabend vor rund 250 Zuschauern in der gut gefüllten Layenberger Sporthalle eine deutliche 23:31-Heimniederlage gegen die VTZ Saarpfalz.

Nachdem er gegen Worms nicht zu Verfügung stand, kehrte Routinier Christopher Seitz in das Aufgebot von Trainer Theodoros „Theo“ Megalooikonomou zurück. Leider stand Jonas Dambach nach seinem Comeback in Worms nicht zur Verfügung und auch der angeschlagene Steffen Kiefer konnte nur die ersten Minuten absolvieren und musste danach ausgewechselt werden, so dass ein wurfgewaltiger Linkshänder im Rückraum fehlte.

Die Partie begann sehr zäh, da die Schwarzweißen bereits früh einige hervorragende Chancen liegen ließen und so dauerte es über vier Minuten bis Jan Simgen das 1:0 erzielte. Nach knapp sieben Minuten ging der TuS durch einen blitzschnellen Doppelschlag binnen 13 Sekunden erstmals mit zwei Toren in Führung (4:2, 7.). Nachdem die Gäste mit vier Toren in Folge zum 4:6 (10.) wieder vorlegten, folgte die beste Phase des TuS. Durch einen 6:1 Lauf, den Ben Kölsch, der unter der Woche seinen ersten Drittligavertrag unterzeichnet hat, zum 10:7 (19.) abschloss, gelang es erstmals einen 3-Tore-Vorsprung herauszuspielen. Doch die weiterhin schlechte Chancenverwertung sorgte dafür, dass die Rosenstädter wieder zurückkamen und beim Stand von 13:14 die Seiten gewechselt wurden.

Den Beginn der zweiten Spielhälfte verschlief der TuS auf ganzer Linie. Der Dansenberger Offensive gelangen bis zur 49. Minute gerade einmal drei Tore, allerdings muss auch die erstklassige Leistung von VTZ-Keeper Norman Dentzer hervorgehoben werden, der über die gesamte Spielzeit viele starke Paraden zeigte. Das machte es den Saarpfälzern relativ einfach, ihren Vorsprung zu vergrößern. So konnten sie gleich zu Beginn der Halbzeit mit einem 4:0-Lauf, begonnen durch den Ex-Dansenberger Robin von Lauppert, der ein engagiertes Spiel gegen seinen Jugendverein zeigte, und abgeschlossen durch Tomas Kraucevicius, der zusammen mit von Lauppert bester Werfer auf dem Platz war, zum 13:18 (35.) eine beruhigende 5-Tore-Führung herausspielen. TuS-Coach Theo Megalooikonomou nahm nach diesem schwachen Start schon früh seine erste Auszeit (34.), doch diese sollte weitestgehend wirkungslos bleiben. Zwar hoffte das Perspektivteam in einer Überzahlphase auf ein Comeback, doch spätestens nach einem weiteren 4:0-Lauf der Gäste zum 16:24 (49.) war die Vorentscheidung gefallen. Die VTZ brachte den Vorsprung clever ins Ziel und so endete das Westpfalzderby mit einem 23:31-Auswärtssieg für die Rosenstädter.

31 Fehlwürfe und sechs technische Fehler waren die Ursache, dass die zuletzt so treffsichere Offensive schwächelte. Auch in der Abwehr zeigte der TuS, vor allem in der zweiten Halbzeit, keine gute Leistung und erlaubte es der VTZ viel zu oft zu einfachen Toren zu kommen. Beste Werfer bei der „Zweiten“ waren Marco Holstein und Ben Kölsch mit je fünf Treffern. Jetzt heißt es also Mund abwischen und wieder aufstehen, denn noch ist der Klassenerhalt nicht sicher. Nun gilt es sich auf die schwierige Auswärtsaufgabe bei der SG Saulheim am kommenden Samstag vorzubereiten.

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Norman Becker und Paul Rutz (im Tor), Steffen Kiefer, Yannik Kötz (4), Philipp Becker (3), Christopher Seitz (1), Pascal Theuer, Niklas Jung, Frederik Bohm (2), Nils Bechtel (1), Jan Simgen (1), Ben Kölsch (5), Simon Flesch (1/1), Marco Holstein (5). – Trainer: Theo Megalooikonomou/Patrick Schulze.

VTZ Saarpfalz

Norman Dentzer und Pascal Glöckner (im Tor), Tomas Kraucevicius (7), Robin von Lauppert (7/3), Moritz Baumgart (6), Dominik Rifel (5), Dennis Bernt (4), Abderrahmane Belhadi (1), Moritz Michel (1), Tobias Stauch, Marcel Groß, Marian Graff. – Trainer: Marek Galla.

Schiedsrichter: Peter Antosch/Markus Stadelmeier (HC Gonsenheim)

Zuschauer: 250

Siebenmeter: 1/2 : 3/4

Zeitstrafen: – : 4

Der Spielfilm: 2:1, 4:6, 10:7, 12:12, 13:14 ( Halbzeit) 13:18, 16:20, 16:24, 19:27, 20:29, 23:31