Kaiserslautern – Ein buntes Potpourri an Mitmachaktionen, Berufsinfos und Handwerk zum Anfassen bot die Handwerkskammer der Pfalz in ihren Berufsbildungs- und Technologiezentren in Kaiserslautern und Ludwigshafen.

Kreativen Mädchen und jungen Frauen, die einen modernen Beruf mit innovativen Technologien suchen, öffnete die Handwerkskammer der Pfalz zum diesjährigen Girls´Day am 27. April die Pforten ihrer Berufsbildungs- und Technologiezentren (BTZ) in Kaiserslautern und Ludwigshafen. Dort warteten viele Mitmachaktionen und Handwerk zum Anfassen auf die Schülerinnen. In Kaiserslautern testeten die Teilnehmerinnen ihr Geschick an einer Dekupiersäge und kreierten Frisurenmode an einem Übungskopf.

An der Station der Elektroniker und Informationselektroniker löteten die Mädchen verschiedene Formen und konnten eine Leuchtfigur aus einemBausatz zusammensetzen. Bunt ging es bei den Malern und Lackierern zu: Hier versuchten sich dieSchülerinnen beim Auftragen verschiedener Kreativtechniken auf Musterplatten. Bei den Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikern wurde ein Herz aus Kupferrohr gebogen. Am Ende des erlebnisreichen Tages durften alle Teilnehmerinnen ihr Werkstück mit nach Hause nehmen.

Auch in Ludwigshafen ging es turbulent zu: Aus fast 30 Schulen der Region kamen die Schülerinnen in das Bildungszentrum, um an den verschiedenen Stationen ihr handwerkliches Geschick, Feinmotorik, Kreativität und ihre visuelle Wahrnehmungsfähigkeit zu testen. So konnten sie im Bau-Simulator „Tenstar“ virtuell einen Bagger durch einen Parcours fahren. Besondere Geschicklichkeit und Feinmotorik waren beim Biegen von Drähten gefragt. Die erfahrenen Ausbildungsmeister und Berufsbildungsexperten und der Handwerkskammer standen den Teilnehmerinnen bei allen Aufgaben hilfreich zur Seite. Auch ein Infostand der Agentur für Arbeit war mit einem Berufe-Quiz vor Ort.