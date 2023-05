Mehrfach überschlagen (Foto)

Germersheim/B9 (ots) – Mehrfach überschlagen hatte sich das Auto eines 45-Jährigen, das aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Germersheim-Süd und Bellheim-Nord von der Fahrbahn abkam. Der Mann befuhr am Sonntag gegen 13:30 Uhr die B9 in südlicher Richtung.

Er kam schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die 45-jährige Beifahrerin zog sich eine Verletzung am Auge zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht.

Die B9 musste in Fahrtrichtung Süden zur Landung des Rettungshubschraubers für zirka 30 Minuten voll gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Neuburg am Rhein (ots) – Am 01.05.2023 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern im Bereich der Lautermuschel. Hierbei kam es zwischen einem 24-jährigen Mann und einem 48-jährigen Mann auf dem Rheinhauptdamm-Radweg im Begegnungsverkehr zu einem Frontalzusammenstoß, wobei nur einer der beiden einen Helm trug.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmer verletzt und durch den Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Aufgrund von steigenden Temperaturen, ist mit einem zunehmenden Aufkommen von Radfahrern zu rechnen. Es wird hier auf die Wichtigkeit der Benutzung eines Fahrradhelms hingewiesen.