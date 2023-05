Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Tiefenthal: Transporterfahrer händigt gefälschten Führerschein aus

Tiefenthal (ots) – Am Montag, 01.05.2023, wurde der 47-jährige Fahrer eines VW-Transporters gegen 16:30 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern durch Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte dieser einen ausländischen Reisepass, sowie eine ausländische Fahrerlaubnis aus. Die kontrollierenden Beamten hatten hierbei umgehend Zweifel an der Echtheit des vorgelegten Führerscheins. Verschiedene Überprüfungen erhärteten diesen Verdacht. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt, der 47-Jährige muss sich nun aufgrund einer Urkundenfälschung, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

