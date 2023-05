Betrug mit angeblicher Krypto-Anlage

Schifferstadt (ots) – Vor wenigen Tagen lernte ein 33-jähriger Schifferstadter eine vermeintliche Frau über eine Dating-App kennen, im Weiteren kommunizierte man über eine Messaging-App. Im Laufe der Gespräche bot die Unbekannte dem jungen Mann an, für ihn Geld in Kryptowährung höchst gewinnbringend anlegen zu können.

Der Mann ließ sich darauf ein, erhielt von der Betrügerin einen Link zu einem offensichtlich gefakten Browser Wallet (Online-Geldbörse), wo er schließlich einen niedrigen 4-stelligen Eurobetrag investierte. Bereits nach wenigen Tagen wurde ihm von seiner „Anlageberaterin“ mitgeteilt, sein Einsatz habe sich ungefähr verfünfzehnfacht, er müsse nun lediglich eine Abhebungsgebühr von 10% der erwirtschafteten Summe bezahlen, um an seinen Gewinn zu kommen, woraufhin der junge Mann stutzig wurde.

Als er seine Bedenken dem Support der vermeintlichen Geldbörse und seiner Messaging-Partnerin äußerte, wurde ihm erklärt, dass man mit mehreren Rechtsanwälten gerichtlich gegen ihn vorgehen werde. Hiernach begann der Geschädigte im Netz zu recherchieren und stellte fest, dass er offensichtlich einer Betrugsmasche aufgesessen ist.

Die Polizei rät daher dringend von unseriösen Geldanlagen ab, insbesondere von solchen, die ausschließlich über Messaging-Dienste oder Links mit unbekannten Personen abgewickelt werden und keinerlei persönlicher Kontakt besteht.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Harthausen (ots) – Im Zeitraum von 29.04.23, 22:30 Uhr bis 30.04.2023, 08:00 Uhr verursachte ein bisher unbekannter Fahrer in Harthausen in der Straße „Lehmgrubenweg“ einen Verkehrsunfall. Das flüchtige Fahrzeug touchierte ein am rechten Fahrbahnrand parkenden Audi. Der Fahrer flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Tesla Model 3 handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Unfall durch Sekundenschlaf in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Offensichtlich übermüdet war am frühen Morgen des 01. Mai ein 69-jähriger Schifferstadter mit seinem Pkw in der Altenhofstraße unterwegs, denn aufgrund eines „Sekundenschlafes“ fuhr er ungebremst auf einen am Straßenrand geparkten VW-Transporter auf.

An diesem entstand nach ersten Einschätzungen eher geringer Sachschaden, am VW Golf des Unfallverursachers dafür eher ein hoher, der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Fahrer selbst wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, es droht sogar der Entzug der Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Heuchelheim bei Frankenthal (ots) – Am 30.04.2023 gegen 15 Uhr, verursachte ein Pkw-Fahrer an der Einmündung Hallbergstraße/Ringstraße in Heuchelheim einen Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte er einen geparkten Pkw. Nachdem der Fahrer bereits ausgestiegen war, verletzte er sich bei einem Sturz am Fuß. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 4,13 Promille. Der Fahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Trunkenheit im Verkehr

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 30.04.23 gegen 23:30 Uhr, fiel eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigshafen auf der B9 bei Bobenheim-Roxheim aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf. Aufgrund dessen wurde sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,42 Promille.

Die 25-Jährige wurde anschließend zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Zwei Einbrüche und eine Sachbeschädigung

Böhl-Iggelheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.-30.04.2023) kam es in Böhl-Iggelheim gleich zu zwei Einbrüchen/Einbruchsversuchen und einer Sachbeschädigung: Unbekannte Täter brachen in die Gaststätte des Vogelparks ein, stahlen Bargeld und versuchten, einen Zigarettenautomaten im Gastraum aufzuhebeln.

Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. In derselben Nacht versuchten unbekannte Täter außerdem, in die Peter-Gärtner-Realschule Plus einzubrechen, in dem sie mittels Hebelwerkzeug versuchten die Eingangstüre zu öffnen. Auch hier ist die Schadenshöhe noch ungewiss.

Im Stiegelsteig beschädigten Unbekannte zwei Fahrzeuge eines dortigen Autohandels, außerdem wurde ein Altreifen aus einem unverschlossenen Transporter auf die Straße geworfen. Hinweise zu den geschilderten Taten nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.