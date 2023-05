Dem Notarzt betrunken hinterher gefahren

Speyer (ots) – Am 01.05.23 gegen 01:30 Uhr musste eine heranwachsende weibliche Person aufgrund eines medizinischen Notfalls mit dem Rettungsdienst und Notarzt unter Anwendung des Blaulichts und Martinhorns vom Landkreis Germersheim nach Speyer in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 21-jährige Freund nutzte die Gelegenheit und fuhr in Kolonne dem Notarzt und Rettungsdienst hinterher.

Da Zeugen auf das verkehrswidrige Verhalten aufmerksam wurden, verständigten sie die Polizei. Am Krankenhaus konnte der Fahrer angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Der 21-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurden beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten – Täterfestnahme

Speyer (ots) – In der Nacht des 30.04.23, gegen 03:00 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie zwei Personen in der Danziger Straße in Speyer versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Beim Erblicken der Streife, flüchteten beide Täter. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte ein 13-Jähriger festgenommen werden.

Dieser gab an bei seinem 14-jährigen Kumpel übernachtet zu haben. Bei dem 14-jährigen Kumpel handelte es sich um den zweiten Täter. Dieser konnte durch die erziehungsberechtige Mutter an die Wohnanschrift zitiert werden. Zudem erschienen dort auch zwei weitere Täter im Alter von 13 und 14 Jahren. Der genaue Sachschaden am Zigarettenautomat ist derzeit noch unbekannt.

Einbruch in Kindergarten

Speyer (ots) – Im Zeitraum von 28.04.23, 16:00 Uhr bis 29.04.2023, 08:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in die Kindertagesstätte in der Seekatzstraße in Speyer ein. Die unbekannten Täter schlugen im hinteren Bereich des Objekts eine Scheibe ein und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume. Die Täter erbeuteten mehrere Elektronikgeräte und eine kleinere Menge an Bargeld.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Vor der Polizei geflüchtet

Speyer (ots) – Am 30.04.2023 gegen 16:00 Uhr, sollte ein 33-jähriger Mann mit seinem Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Roller-Fahrer flüchtete vor der Polizei und fuhr von der Wormser Straße in Speyer über mehrere weitere Straßen bis er schließlich auf dem Gelände eines Unternehmens in der Siemensstraße gestellt werden konnte.

Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zusätzlich unter Betäubungsmittel. Der 33-Jährige wurde auf die Dienststelle transportiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.