Landau: Die Polizei-News

Einbruch in Pfarramt

Landau (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (30.04.23 – 01.05.23) über ein Fenster Zutritt zum Pfarramt in der Königstraße in Landau. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden am Fenster beträgt circa 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

PKW zerkratzt

Offenbach an der Queich (ots) – Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.04.23 – 30.04.23) geparkte PKW in der Essinger Straße in Offenbach. Hierbei wurden insgesamt drei PKW augenscheinlich mutwillig beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Heckscheibe mit Pflastersteinen eingeworfen

Landau (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 07:50 Uhr warfen unbekannte Täter die Heckscheibe eines braunen Citroen ein. Dieser war im Südring geparkt. Gestohlen wurde aus dem Wagen nichts. Zudem wurde der PKW auf der Beifahrerseite zerkratzt.

Wer hat im Südring Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau telefonisch unter der Telefonnummer 06341/287 -0 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage

Landau (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Freitag auf Samstag im Zeitraum von 18-08 Uhr aus dem Fahrradkeller einer Tiefgarage in der Maximilianstr. ein Pedelec der Marke Cube.

Die Polizeiinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Maximilianstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06341/287 -0 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.