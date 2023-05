Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Mehrere Anzeigen für zwei E-Scooter-Fahrer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die Kontrolle von zwei E-Scooter-Fahrern endete am Abend des 30.04.2023 mit mehreren Anzeigen. Zunächst wurde ein 43-Jähriger aus Wörth um kurz nach 19:00 Uhr mit seinem E-Scooter in der Landauer Straße in 67433 Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von deutlich über 30 km/h erreichen kann, weshalb der Mann eine Fahrerlaubnis hierfür vorweisen musste. Da er dies nicht konnte und er Auffälligkeiten vorwies, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen, wurde dessen E-Scooter sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnommen. Nun muss sich dieser in Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Des Weiteren wurde ein 36-Jähriger um 19:30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Moltkestraße in 67433 Neustadt kontrolliert. Auch bei diesem Fahrer konnten Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ferner trat dieser bereits in der Vergangenheit hinsichtlich dieses Deliktsbereiches in Erscheinung. Da dieser keinen urinbasierten Vortest durchführen konnte, wurde auch diesem eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Auf diesen aus Neustadt/W. stammenden Mann kommt nun nach Erhalt des Blutprobenergebnisses möglicherweise ebenfalls ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

In beiden Fällen werden die zuständigen Führerscheinstellen über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):