Hoffenheim: Viele Tore und ein Punkt in Frankfurt

Sinsheim. Im Nachholspiel des 17. Spieltags musste sich die TSG bei ihrem Tabellennachbarn Eintracht Frankfurt mit einem Remis begnügen und verpasste damit den Sprung auf den dritten Rang.

In einer mitreißenden Partie gingen die Gastgeberinnen früh in Führung (6.), die Mannschaft von Cheftrainer Stephan Lerch kämpfte sich durch Treffer von Fabienne Dongus (12.) und Paulina Krumbiegel (31.) aber stark zurück. Noch vor der Pause glich Frankfurt aus (42.). Auch im zweiten Durchgang lieferten sich die beiden Teams einen engen Fight, Melissa Kössler sorgte schließlich erneut für die Führung (57.). Doch dabei sollte es nicht bleiben, denn Geraldine Reuteler sicherte ihrem Team in der 73. Minute mit einem platzierten Schuss noch einen wichtigen Punkt.

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball)