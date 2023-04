Mannheim: Wie im richtigen Leben – EWIG JUNG

Mannheim – Älter werden ist gar nicht so einfach. Älter zu sein auch nicht. Gerade wenn man sein gewohntes zu Hause aufgeben muss und in einem Seniorenheim lebt. Ob man will oder nicht: Man muss sich anpassen. Oder doch nicht? Im Capitol wurde am Samstag, 29.04.2023, bei einer Musik-Kult-Komödie mal hinter die Kulissen geschaut.

Da sitzen sie nun. Sechs uralte ehemalige Schauspieler, auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Das Theater, das sie zur Altersresidenz erkoren haben, ist längst geschlossen. Keine Magie, keine Zuschauer, kein Applaus. Und doch leben sie weiterihren Traum und führen Abend für Abend ein Unterhaltungsprogramm auf, das sie an ihre ehemalige Bühnenzeit und die Musik ihrer Jugend erinnert. Der Körper gebrechlich, Seele und Kopf noch jung. Zwischendrin immer wieder Schwester Rosa, die nach den Senioren schaut. Ihre Arbeit beschränkte sich darauf, Medikamente zu verabreichen und immer mal wieder nach dem rechten zu schauen. Gemeint ist, dass die Senioren sich dem Seniorenheim leben anpassen. Sobald sie aus der Tür ist, gings es dann bei den Senioren ab. Sie rocken durch die Rock- und Popgeschichte und leben alte Leidenschaften hemmungslos aus. Dieses Musical ist kein Drama, sondern ein Stück mit bissigem Witz und großartigen Songs. Auch wenn die gebeugten Körper und die Schrulligkeiten der alternden Schauspieler nicht mehr so ganz taufrisch daherkommen, brennt in jedem doch das Feuer der Leidenschaft.

Den körperlichen und geistigen Verfall im Alter auf der Bühne zur Schau zu stellen ist ein heikles Unterfangen. Viele der Gäste an dem Abend haben offenbar schon einmal im wirklichen Leben hinter die Kulissen eines Seniorenheimes geblickt. Daher war es auch nicht verwunderlich, dass die eine oder andere Begebenheit der Senioren, man schon einmal irgendwie schon im richtigen Leben erlebt hat. Das lädt zum Lachen ein, aber auch zu Demut und Besinnung auf das eigene Leben. In der kurzweiligen Handlung haben es die Künstler verstanden, das Publikum mitzunehmen. Mitzunehmen auf eine Zeitreise, wie das eigene Leben im hohen Alter auch mal aussehen könnte. Die Lieder des Abends, die eindrucksvoll gesungen wurden, bekamen für viele Gäste eine ganz andere Bedeutung, als sie es bisher waren. Spätestens jetzt merkte man, dass es jeden treffen wird. Das Alt werden. Nach zwei Stunden gelungener Unterhaltung wurde klar: Macht das Beste daraus, Auch wenn am Ende Schwester Rosa de Tag abrupt mit dem zu Bett gehen beendet.

Bühnenbild und Schauspieler, die in ihrem wahren Leben dynamische Musical Darsteller sind, waren perfekt aufeinander zugeschnitten.