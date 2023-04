Auseinandersetzung während einem Hard Rock Konzert

Wörth (ots) – Am Samstag 29.04.2023 fand in der Stadthalle in Wörth ein Hard Rock Konzert statt. Es spielte eine bekannte Coverband im Zeitraum zwischen 20-22 Uhr. Ein leicht angetrunkener Gast fühlte sich wegen einer fehlenden Auslasskarte ungerecht behandelt und es kam zu Handgreiflichkeiten mit einem Security Mitarbeiter.

Die Streifen der Polizei Wörth konnten vor Ort die Situation beruhigen. Beide Kontrahenten hatten kein Interesse an der Strafverfolgung, weshalb die aufgenommene Strafanzeige der Staatsanwaltschaft in Landau ohne weitere Ermittlungen vorgelegt wird.

Körperverletzung auf dem Handkeesplatz

Lustadt (ots) – Zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen kam es Samstagnacht auf dem Handkeesplatz. Bei beiden Auseinandersetzungen kam es lediglich zu leichten Verletzungen bei den Geschädigten. Die Täter sind bislang namentlich nicht bekannt.

Zeugen, die insbesondere Hinweise zu den Personalien der Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Schlangenlinienfahrend unterwegs

Germersheim (ots) – Gleich zwei Autofahrer mussten ihren Führerschein abgeben, nachdem sie zuvor schlangenlinienfahrend der Polizei gemeldet wurden. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer konnte am Samstag gegen 14 Uhr in der Münchener Straße kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille.

Ein 34-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag gegen 1:45 Uhr auf der B9 kontrolliert. Bei diesem konnte eine Atemalkoholkonzentration von 2,14 Promille festgestellt werden.