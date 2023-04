Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mit Pfefferspray

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 30.04.2023 kurz nach 14 Uhr, wurde eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Berliner Straße gemeldet. Die alarmierten Polizeikräfte trafen kurze Zeit später nur noch einen leicht verletzten 18-Jährigen an, der angab, von drei bis vier Personen u.a. mittels Pfefferspray angegriffen worden zu sein. Angaben zu den Hintergründen und den anderen beteiligten Personen machte er nicht.

Da neben ihm ein sogenannter Quarzsandhandschuh auf dem Boden lag, wurde er nach Beweismitteln durchsucht. Hierbei stellten die Polizeikräfte den zweiten Handschuh, geringe Mengen Haschisch sowie eine größere Menge Bargeld sicher. Zur Herkunft des Bargeldes wird nun ermittelt.

Zwischenzeitlich erschien ein 16-Jähriger und filmte nach Aufforderung des 18-Jährigen die polizeilichen Maßnahmen aus nächster Nähe. Trotz Aufforderung dies zu unterlassen, filmte er weiter. Als die Polizeikräfte seine Identität feststellen wollten, rannte er weg, konnte jedoch kurz darauf eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Hierbei verhielt er sich aggressiv gegenüber den Polizeikräften, so dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Sein Handy, mit dem er zuvor den Einsatz filmte, wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ermittelt.

Wir suchen Zeugen, die die Auseinandersetzung mit Pfefferspray in der Berliner Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Betrunken mit dem E-Scooter gestürzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 30.04.2023 gegen 02:45 Uhr, stürzte ein 22-jähriger Mann mit seinem E-Scooter im Bereich der Mundenheimer Straße. Durch den Sturz verletzte sich der Mann nicht unerheblich im Gesichtsbereich. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 22-Jährige alkoholisiert war, weshalb diesem noch eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Führen eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss stellt, wie bei anderen Kraftfahrzeugen auch, eine Ordnungswidrigkeit oder gar Straftat dar. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 28.04.2023 gegen 07:30 Uhr, stürzte in der Mundenheimer Straße ein Mann mit seinem Leichtkraftrad zu Boden, nachdem dieser verkehrsbedingt bremsen musste. Durch den Sturz verletzte sich der 52-jährige Fahrer, sodass dieser im Nachgang durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Alkoholisiert Auto gefahren

Ludwigshafen-Mundeheim (ots) – Kurz vor Mitternacht wurde am 28.04.2023 durch einen Zeugen ein Autofahrer gemeldet, der sich betrunken hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt habe. Der 57-jährige Fahrer konnte durch die verständigten Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde dessen Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt.