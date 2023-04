2x Versuchter Betrug durch Schockanrufe

Limburgerhof (ots) – Mittels „Schockanruf“ versuchten unbekannte Täter am Freitagmittag, dem 28.04.2023, zwei Senioreninnen aus Limburgerhof zu betrügen: In einem Fall meldete sich die vermeintliche Tochter einer Angerufenen, im anderen Fall ein falscher Polizeibeamter.

In beiden Fällen wurde die erfundene Geschichte, teils höchst dramatisch präsentiert, dass die jeweilige Tochter bzw. Enkelin einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und nun eine große Summe Bargeld (alternativ Gold bzw. Goldschmuck) zur Hinterlegung einer „Kaution“ gebraucht werde. Die angerufenen Frauen durchschauten jedoch den Betrugsversuch, sodass es zu keiner Schädigung kam.

Ruhestörung eskaliert

Limburgerhof (ots) – Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr fühlte sich ein 81-Jähriger in seiner Mittagsruhe gestört, weil sein 62-jähriger Nachbar Sägearbeiten durchgeführt habe. In der Vergangenheit sei es bereits häufiger zu ähnlich gelagerten Fällen unter den Nachbarn gekommen.

Am Donnerstag sei es schließlich zu einem erneuten Streitgespräch gekommen, das jedoch eskaliert sei: Der Jüngere der Beiden soll den Älteren nicht nur mehrfach beleidigt, sondern soll ihm außerdem ins Gesicht gespuckt haben. Gegen ihn wird nun nicht nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Ruhestörung, sondern auch ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung betrieben.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Limburgerhof (ots) – Am Freitagnachmittag (28.04.2023) versuchte ein Kleintransporter in der Unteren Hart (Sackgasse) zu Wenden und touchierte hierbei eine Mauer – der entstandene Schaden ist minimal. Der Fahrer wurde jedoch von Zeugen angesprochen, die sofort den Eindruck erlangten, der Mann könne berauscht sein.

Die hinzugerufene Polizei stellte hiernach durch einen Atemalkoholtest einen Wert von 3,27 Promille bei dem 37-jährigen Mann fest. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, es wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Außer einer Geldstrafe wartet auch der Entzug der Fahrerlaubnis auf den Mann.

Einbruch in Gartenhütte

Mutterstadt (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag (28.-29.04.2023) eine Gartenhütte in der Schlesierstraße auf und stahlen teils elektrische Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 1.200 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Limburgerhof (ots) – Am Samstagmorgen 29.04.2023, 09:25 Uhr, befuhren ein 86-jähriger Fahrradfahrer und ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die Speyerer Straße in Richtung Ludwigshafen: Der Autofahrer befuhr die Fahrbahn, der Radler den parallelverlaufenden Radweg.

In Höhe der dortigen Tankstelle wechselte der Radfahrer jedoch vom Radweg auf die Fahrbahn, übersah hierbei den Pkw und stieß mit diesem zusammen. Er kam zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde sowie Schürfwunden an den Händen zu, er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und am Auto entstand jeweils nur geringer Sachschaden.

Roller Piaggio entwendet

Mutterstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27.-28.04.2023) entwendete unbekannte Täterschaft ein schwarzes Kleinkraftrad (Motorroller, 45 km/h) Piaggio, Farbe schwarz, das in einem Hof in der Speyerer Straße geparkt war. Mitgestohlen wurden ein Motorradhelm und die Fahrzeugpapiere.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.