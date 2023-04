Einbrüche in zwei Verkaufsstände

Edesheim (ots) – In der Nacht zu Sonntag wurden die auf dem Parkplatz des Gartencenters in Edesheim aufgestellten Verkaufsstände für Erdbeeren und Spargel von bisher unbekanntem Täter mit brachialer Gewalt angegangen und einer der beiden geöffnet.

In dem Spargelstand gelang es dem Täter, die Geldkassette zu öffnen und die Tageseinnahmen vom Vortag zu entwenden. Der Einbruch in den Erdbeerstand endete im Versuchsstadium. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei (Tel.: 06323-9550 oder E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Heizöltank illegal entsorgt

Eußerthal (ots) – Im Zeitraum vom 22.04., 15:30 Uhr und dem 29.04., 15:30 Uhr entsorgten bislang unbekannte Täter einen Heizöltank in einem Gewässer in der Nähe der Fachklinik Eußerthal. Der Tank war noch zu einem Viertel mit Heizöl gefüllt. Davon trat eine geringe Menge in das Gewässer aus und bildete einen dünnen Film auf der Wasseroberfläche.

Der Heizöltank konnte durch die Einsatzkräfte aus dem Gewässer geborgen werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Eußerthal wurde das ausgetretene Öl mittels Bindemittel aus dem Gewässer entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau telefonisch unter der Telefonnummer 06341 / 287 -0 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Zu viel Alkohol für den Straßenverkehr

Edenkoben (ots) – Während einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße in Edenkoben wurde am Samstagabend gegen 22:45 Uhr bei einer 64-jährigen PKW-Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt, der sich im Folgenden bei einem durchgeführten Test in einem Wert von 0,26mg/l manifestierte. Die Fahrt jenseits der sog. 0,5-Promille-Grenze hat für die 64-Jährige die Folgen eines einmonatigen Fahrverbots, einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro und zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei.

Nach Feststellung des Alkoholwertes bat sich der bis dahin beifahrende Ehemann als Fahrer für den Rest der Heimfahrt an. Da dieser aber mit festgestellten 1,36 Promille noch weitaus fahruntüchtiger war als seine Ehefrau, wurde ihm die Übernahme des Steuers nicht gestattet.

Verkehrsunfallflucht durch unbekannten Radfahrer

Kirrweiler (ots) – Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Sonntags befuhr ein bisher unbekannter Fahrradfahrer die Marktstraße in Kirrweiler in nördlicher Richtung und kollidierte auf Höhe des Anwesens Hausnummer 63 aus ungeklärter Ursache frontal mit einem in Gegenrichtung ordnungsgemäß in einer Parktasche stehenden PKW Audi.

Am PKW entstand Sachschaden an der Motorhaube, der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beweisgegenstände, die dem Fahrrad zugeschrieben werden konnten, wurden vor Ort sichergestellt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei (Tel.: 06323-9550 oder E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Unfallbeteiligter Fahrer eines Motorrollers gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Der Fahrer eins Motorrollers wurde am 29.04.2023, gegen 15:05 Uhr, auf der L 508 bei Bad Bergzabern angefahren. Bei dem Unfall sei der Seitenspiegel des Motorrollers zu Bruch gegangen. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Wohnmobil, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Geschehnisse wurden durch eine Zeugin beobachtet, welche sich direkt bei der Polizei meldete und das Kennzeichen des Wohnmobils aus dem Zulassungsbezirk Rottweil durchgab. Außerdem teilte sie mit, dass sich noch weitere Personen vor Ort um den Rollerfahrer kümmerten. Dieser sagte zu ihr, sie könne weiterfahren. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, konnte weder der Motorroller noch das Wohnmobil festgestellt werden.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Fahrer des Motorrollers oder dessen Kennzeichen geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Rufnummer 06343-9334-0 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.