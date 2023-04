Gelungenes Opel Kadett „C“ Treffen (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag den 30.04.2023 fand nach mehreren Jahren Corona bedingten Ausfalls wieder ein Treffen des „Kadett C Club Kaiserslautern e.V.“ statt. Auf dem Parkplatz des Opelwerks trafen sich Autofans, präsentierten ihre Schmuckstücke und tauschten sich mit „Gleichgesinnten“ aus. Neben Kaufangeboten durch Vertretern von Teileherstellern und

Merchendising-Vertreibern war auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Auf Nachfrage des Veranstalters nahm die Polizei der PD KL auch mit einem Informationsstand an dem Treffen teil. Beamte des Expertenteams Tuningszene kamen mit Besuchern ins Gespräch, teilten ihre Erfahrungen und klärten über das Themenfeld Tuning aus Sicht der Polizei auf. So wurden angenehme Gespräche geführt und offene Fragen besprochen.

Die Resonanz war durchweg positiv. Dass an diesem Sonntag durch die Polizei bewusst keine zielgerichteten Kontrollen auf den Anreiserouten der Veranstaltungsbesucher und -teilnehmer durchgeführt wurden, wirkte sich höchstwahrscheinlich auch nicht negativ auf das

Stimmungsbild aus.

Mit über 300 ausgestellten Fahrzeugen war die Veranstaltung deutlich besser besucht, als von den Veranstaltern prognostiziert. Die lediglich teils sonnige und windige Wetterlage tat der ausgelassenen und friedlichen Stimmung keinen Abbruch. Aus polizeilicher Sicht eine sehr gelungene und empfehlenswerte Veranstaltung, nicht nur für Opel-Fans.

Vom Ausflug einer Schafherde

Obermoschel (ots) – Eine Tierhalterin meldet am Sonntag 30.04.2023 gegen 11 Uhr, dass ihre 26 Schafe auf unbekannte Weise aus ihrem Gatter zwischen Obermoschel und Hallgarten abhandengekommen seien. Bereits seit mehreren Stunden suche man die Tiere vergeblich. Ob diese selbstständig ausgebüxt seien oder entwendet wurden, konnte die Verantwortliche nicht sagen.

Ein gefahrenträchtiges Erscheinen der Tiere an der nahegelegenen B48 bzw. der L379 konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Vegetation erschwerte die Suche nach den Tieren zusätzlich. Da sich zu diesem Zeitpunkt ein Polizeihubschrauber

im Dienstgebiet befand, wurde dieser in die Suche nach den Tieren eingebunden.

Aus der Luft konnte die Herde auf einem Feld in der Gemarkung Hallgarten

festgestellt werden. Die Halterin wurde über die Erkenntnisse informiert und

konnte ihre Tiere an der Örtlichkeit antreffen. Der Ausflug der

abenteuerlustigen Schafherde fand somit ein Ende, alle 26 Tiere wurden zurück in

ihr Gatter verbracht. |pirok

Einbruch in Kindertagesstätte

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter brechen in Kindertagesstätte ein und verursachen hohen Sachschaden. Die Leiterin der Katholischen Kindertagesstätte St. Michael im Ortsteil

Erzhütten/Wiesenthalerhof musste am Donnerstagmorgen den Einbruch in die Einrichtung feststellen. Ein Fenster und mehrere Türen waren aufgehebelt bzw. aufgebrochen worden.

Die Täter erbeuteten einen Videoprojektor sowie einen 3-stelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu

setzen. Sachdienliche Hinweise nimmt natürlich auch jede andere

Polizeidienststelle entgegen.|PvD

Fußballnachmittag auf dem Betzenberg – Polizei zieht positives Fazit

Kaiserslautern (ots) – Rund um die Fußballbegegnung zwischen den Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des FC Hansa Rostock ist es am Samstagnachmittag aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig geblieben, so das Fazit des Einsatzleiters, Ralf Klein.

Die erwarteten Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet und rund um das Stadion hielten sich in Grenzen. Auch verzeichnete die Polizei bei einer Zuschauerzahl von 42.795 Heimfans sowie 2.224 Fans der Gastmannschaft keine herausragenden Vorkommnisse.

Am Rande kam es unter anderem zu einzelnen Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Eine Person wurde nach einem Widerstand gegen Polizeibeamte in Gewahrsam genommen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

Unterstützt wurde das Polizeipräsidium Westpfalz in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei von

Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, der Polizeipräsidien Rheinpfalz, Mainz und Koblenz. |erf