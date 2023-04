Mann bei Streitigkeiten mit Messer verletzt

Mannheim (ots) – Am Freitagabend gerieten zwischen 17.45 und 18.15 Uhr im Bereich des Alten Meßplatzes zwei junge Männer in Streit um zuvor geliehenes bzw. geschuldetes Bargeld. Der spätere Beschuldigte forderte sein Gegenüber auf, den geschuldeten Betrag zurückzugeben. Als man hierüber uneins war, zog der Beschuldigte ein Messer und wollte seiner Forderung durch eine Stich-/Schnittbewegung Nachdruck verleihen.

Der 20-jährige Geschädigte wurde hierbei am Arm getroffen und leicht verletzt. Nachdem er vor dem Aggressor geflüchtet war, verständigte er die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter schon vom Tatort entfernt. Eine Fahndung verlief negativ. Durch die Vorbeziehung von Täter und Opfer gibt es Ermittlungsansätze, die nun das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt verfolgt.

Betrunkener uriniert in Straßenbahn und beschädigt Sitz

Mannheim (ots) – Am Samstagabend nutzte ein 18-Jähriger die öffentlichen Verkehrsmittel und fuhr mit der Linie 3 in Richtung Sandhofen. Im Verlauf der Fahrt konnte er von einem weiteren Fahrgast dabei beobachtet werden, wie er sich in der Bahn erleichterte und auf einen Sitz urinierte.

Durch eine vom Straßenbahnfahrer verständigte Streife des Polizeireviers Sandhofen wurde der

18-Jährige einer Kontrolle unterzogen. Einen plausiblen Grund seines Verhaltens konnte er nicht nennen. Vielmehr war den Beamten schnell klar, warum der 18-Jährige die Bahn wohl mit einer Toilette verwechselte. Dieser war deutlich alkoholisiert.

Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,52 Promille zu Tage. Zur Personalienfeststellung wurde der Pinkler auf die Wache verbracht und im Anschluss der Maßnahmen entlassen. Neben den Reinigungskosten steht dem 18-Jährigen noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ins Hause.

Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Mannheim (ots) – In der Nacht des 28.04.2023 auf den 29.04.2023, in der Zeit von 21.30 Uhr bis 09.45 Uhr, brachen ein oder mehrere Unbekannte in eine im Quadrat B 2 befindliche Gaststätte ein. Hierzu hebelten die oder der Unbekannte zunächst ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Im weiteren Verlauf brachen die oder der Einbrecher die Kasse auf. Reiche Beute war jedoch nicht zu machen.

Die oder der Unbekannte entwendete lediglich ca. 12 Euro. Des Weiteren wurden ein I-Pad und ein Tablet im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die EG Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit der Kriminaldirektion Heidelberg, Tel: 0621/174-4444, oder dem Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, Tel: 0621/77769-0, aufzunehmen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mannheim-Niederfeld (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am frühen Sonntag 30.04.2023, gegen 03.15 Uhr, in ein in der Schwarzwaldstraße befindliches Einfamilienhaus ein. Hier nutzten der oder Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und gelangten über einen Zaun auf das Grundstück des Anwesens.

Dort stiegen die oder der Unbekannte auf einen im 1 Obergeschoss befindlichen Balkon, hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Ob etwas aus den Wohnräumen entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand am Fenster ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der oder die Täter konnten im Anschluss an die Tat unerkannt entkommen. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden geben Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Gebäude und Fahrzeuge mit Graffiti beschmiert – Täterfestnahme

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizei gegen 02.30 Uhr durch einen Zeugen gemeldet, dass in der Fasanenstraße soeben mehrere Häuser und Fahrzeuge mit Graffiti besprüht wurden. Durch die eingesetzten Streifen wurden dann auch mehrere Gebäude und Fahrzeuge in der Grohbergstraße, Oberen Riedstraße und Enzianstraße festgestellt, die durch Graffitis beschädigt waren.

Hierbei wurden der Schriftzug „Hue“ sowie ein Smiley in eckiger Form verwendet. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Reiherstraße ein 22-jähriger Mann kontrolliert werden, an dessen Händen und Pullover Farbantragungen vorhanden waren. Der nunmehr Beschuldigte wurde zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht und dort mündlich belehrt. Nachdem der Beschuldigte

die Tat gestanden hatte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen