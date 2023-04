Frankfurt-Griesheim: Kellerbrand

Frankfurt – (dr) Zu einem weiteren Brand kam es am frühen Samstagmorgen

(29.04.2023) in Griesheim. Hierbei brannte es in einem Keller eines Wohnhauses.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nach einer Meldung über den Notruf stellten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr

und Polizei beim Eintreffen im Denisweg fest, dass das Kellergeschoss eines

Hauses bereits in Vollbrand stand. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Folge

löschen. Die Bewohner des Hauses hatten sich zuvor eigenständig in Sicherheit

gebracht, sodass niemand verletzt wurde.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern.

Frankfurt-Sossenheim: Brand in Geschäft

Frankfurt – (dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (29.04.2023)

ereignete sich in einem Geschäft in Sossenheim ein Brand.

Anwohner bemerkten gegen 02.30 Uhr das Feuer in dem Lebensmittelladen und

wählten den Notruf. Den alarmierten Kräften der Feuerwehr gelang es in der Folge

den Brand schnell zu löschen, sodass ein größerer Schaden verhindert werden

konnte. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird

auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Derzeitige Erkenntnisse deuten auf eine versuchte

Brandstiftung hin. Ein Anwohner sah, wie offenbar drei Personen wegrannten. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei

unter der Rufnummer 069 / 755 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.

Frankfurt-Höchst: Verdacht des Raubes

Frankfurt – (dr) Am Freitagabend (28. April 2023) kam es in Höchst zu

einem mutmaßlichen Raubdelikt, als drei bislang unbekannte Männer einen Kiosk

betraten und auf einen 48-jährigen Mitarbeiter losgingen. Dabei setzten sie auch

Pfefferspray ein.

Die Täter betraten gegen 22.30 Uhr den Laden in der Königsteiner Straße.

Unvermittelt schlugen und traten sie auf einen Mitarbeiter ein. Als dieser zu

Boden ging, warfen sie noch einen Hocker auf ihn und setzten Reizstoff gegen ihn

ein. Ausgelegte Ware auf dem Verkaufstresen wurde zudem zu Boden geworfen. Nach

der Tat verließen die drei Angreifer den Kiosk und flüchteten in unbekannte

Richtung. Der 48 Jahre alte Geschädigte kam aufgrund seiner Verletzungen in ein

Krankenhaus.

Über die drei männlichen Täter ist lediglich bekannt, dass sie maskiert und

dunkel gekleidet gewesen sein sollen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 069 / 755 53111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Nordend/Bornheim: Brand in Gartenhütte

Frankfurt – (dr) In eine Grünanlage „Am Wasserpark“ kam es gestern Abend

gegen 21:20 Uhr zu einem Brand einer Gartenhütte.

Als alarmierte Kräfte der Feuerwehr eintrafen, stand die Gartenhütte bereits in

Vollbrand. Sie brannte vollständig ab. Umliegende Pflanzen wurden bei dem Feuer

in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000

Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des

Verdachts der Brandstiftung gegen unbekannt aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069

/ 755 – 51599 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Höchst: Verfolgungsfahrt – 17-Jähriger baut Unfall

Frankfurt – (dr) Am Freitagmorgen, den 28. April 2023, flüchteten zwei

17-Jährige mit einem SUV, als eine Polizeistreife sie kontrollieren wollte. Ein

Unfall beendete die gefährliche Fahrt. Die Jugendlichen blieben glücklicherweise

unverletzt.

Eine Polizeistreife des 17. Reviers versuchte gegen 07.40 Uhr in der

Königsteiner Straße einen Audi mit zwei Insassen anzuhalten, um eine Kontrolle

durchzuführen. Doch statt stehen zu bleiben, ignorierte der Fahrer die

Anhaltesignale der Polizisten und beschleunigte das Fahrzeug. Die Beamten

schalteten die Sondersignale ein und nahmen die Verfolgung auf. Doch der

Audi-Fahrer machte weiterhin keine Anstalten, anzuhalten. Er überfuhr jedoch

mehrere rote Ampeln, sodass es auch zu gefährlichen Situationen kam. Die rasante

Fahrt führte durch Höchst bis schließlich in Höhe Liederbacher Straße /

Peter-Bied-Straße Schluss war, als der Pkw verunfallte. Beide Insassen ergriffen

zunächst zu Fuß die Flucht. Die zwei erst 17-Jährigen konnten jedoch im Rahmen

der Fahndungsmaßnahmen in der Nähe festgenommen werden. Sie waren unverletzt.

Das demolierte Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Der Fahranfänger muss sich unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs im

Straßenverkehr, einer Verkehrsunfallflucht sowie diverser Ordnungswidrigkeiten

verantworten.

Frankfurt-Griesheim: Kellerbrand

Frankfurt – (dr) Zu einem weiteren Brand kam es am frühen Samstagmorgen

(29.04.2023) in Griesheim. Hierbei brannte es in einem Keller eines Wohnhauses.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nach einer Meldung über den Notruf stellten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr

und Polizei beim Eintreffen im Denisweg fest, dass das Kellergeschoss eines

Hauses bereits in Vollbrand stand. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Folge

löschen. Die Bewohner des Hauses hatten sich zuvor eigenständig in Sicherheit

gebracht, sodass niemand verletzt wurde.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern.

Kellerbrand in einem Wohnhaus in Griesheim

Frankfurt am Main

(am) Am frühen Samstagmorgen brannte es in einem Keller eines Wohnhauses im Denisweg in Griesheim. Verletzt wurde niemand.

Gegen 4:50 Uhr am Samstagmorgen (29.04.2023) wurde der Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt Rauchentwicklung aus einem Keller eines zweigeschossigen Wohnhauses am Denisweg gemeldet. Den nur wenige Minuten später eintreffenden Einsatzkräften bestätigte sich das Bild eines Kellerbrandes. Die Bewohner hatten sich mittlerweile selbst ins Freie gerettet.

Sofort wurden von der Feuerwehr die Löschmaßnahmen eingeleitet. Nach rund 30 Minuten war das Feuer gelöscht. Das Ablöschen von Glutnestern und das Entfernen des Brandrauchs mit Lüftern dauerte noch bis sechs Uhr an. Die Bewohner wurden während der Löscharbeiten vom Rettungsdienst betreut.

Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr Griesheim und der Rettungsdienst waren mit 36 Kräften vor Ort. Über Brandursache und Schadenhöhe liegen keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt.