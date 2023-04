Verkehrsunfall endet mit Sachschaden

Gersfeld (Rhön)

Am Samstag (29.04.) ereignete sich gegen 13:20 Uhr auf der B 284 zwischen den Ortschaften Obernhausen und Sandberg ein Verkehrsunfall, der glücklicherweise nur mit Sachschaden endete.

Ein 21-jähriger Landrover-Fahrer aus der Gemeinde Ehrenberg befuhr die B 284 von der Wasserkuppe kommend in Richtung Gersfeld. Am Ausgang einer Rechtskurve kam der Landrover-Fahrer offenbar zu weit nach links und überfuhr die dortige Bankette. Durch Gegenlenken geriet das Fahrzeug dann ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr der Landrover die beginnende Schutzplanke, sowie einen Weidezaun. Der Pkw überschlug sich anschließend und kam unterhalb der stark abfallenden Böschung, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Er wurde dennoch zur medizinischen Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Für die Bergung des Fahrzeugs musste die B 284 im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 9.000 Euro geschätzt.

(Gemarkung Niederaula, B 62 Abzweig Zufahrt BAB 7, Samstag, 29.04.2023, 11:20 Uhr)

Ein 37-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Wallenhorst, Kreis Osnabrück, befuhr mit seinem Opel Zafira die B 62 aus Fahrtrichtung Alsfeld kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Ein 42-jähriger Mann aus Niederaula fuhr mit seinem PKW Citroen entgegengesetzt. Am Zubringer zur BAB 7 wollte der Mann aus Wallenhorst mit seinem Opel nach links abbiegen und übersah hierbei offenbar den entgegenkommenden Citroen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2.800 Euro

Gemarkung Hauneck, B27 Abzweig Unterhaun, Hersfelder Straße Samstag, 29.04.2023, 15:05 Uhr

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Chemnitz befuhr mit seinem PKW BMW die Hersfelder Straße aus Richtung Unterhaun kommend in Richtung Kreuzung B27. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er an der Kreuzung Hersfelder Straße/B27 links von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und kollidierte dort mit einem Straßenschild. Es entstand Sachschaden an dem PKW sowie an dem Straßenschild in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst in eine Werkstatt verbracht.

Berner Sennenhund aus Fulda ist wieder bei seinem Besitzer

Fulda

Der am 29.04.2023 entlaufene Berner Sennenhund ist wieder bei seinem Besitzer. Das Herrchen meldete sich am späten Abend bei der Polizei in Fulda. Der Hund war in Fulda Sickels entlaufen und wurde in der Gemarkung Harmerz aufgegriffen.

Arbeitsmaschine demoliert parkende Fahrzeuge

Am Freitag, 28.04.2023, befuhr ein 42-jähriger Mann gegen 11:15 Uhr mit einem Teleskopstapler die Christian-Wirth-Straße in Fulda. Das separat steuerbare Fahrzeugheck schwenkte plötzlich aus und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi Cabriolet. Der Audi wurde dadurch auf einen davor parkenden Pkw Audi A 3 geschoben und beide Autos schließlich noch gegen ein Rolltor einer Firma gedrückt. An der Arbeitsmaschine entstanden nur leichte Kratzer, die geparkten Fahrzeuge und das Tor wurden jedoch erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Nach Angaben des Fahrers war wohl ein technischer Defekt an der Arbeitsmaschine ursächlich für den Unfall.

Verkehrsunfall im Industriegebiet West

Am Freitag, 28.04.2023, kam es um 16:45 Uhr in der Karrystraße in Fulda zur Kollision zweier Fahrzeuge. Der 50-jährige Fahrer eines Pkw VW bog von der Dieselstraße nach links auf die Karrystraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw Mercedes, der auf der Karrystraße in Richtung Haimbach unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Freitag (28.04.2023) wurde gegen 14.40 Uhr ein im Bereich Eichhofstraße 3 in Bad Hersfeld vor einer Apotheke geparkter PKW VW Golf durch eine Verkehrsteilnehmerin beschädigt, indem diese beim Ausparken mit ihrem PKW Audi gegen das Fahrzeug stieß. Sie entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Durch Zeugenangaben, die den Vorfall beobachteten, konnte die Verursacherin ermittelt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Brand von Strohballen in Herbstein – keine Verletzte

Lauterbach

Herbstein – Am Samstag (29.04.2023) ging gegen 00.55 Uhr die Meldung über eine Brand von Strohballen auf einem Wiesengrundstück zwischen Herbstein und Lanzenhain ein. In Höhe der Tennisanlage waren etwa 40 – 50 Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Herbstein und Lanzenhain waren mit 50 Einsatzkräften zeitnah vor Ort und führten umfangreiche Löscharbeiten durch. Im Zuge der Löscharbeiten mussten die Strohballen mittels technischem Gerät voneinander getrennt werden, um sie dann abzulöschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Die genauen Umstände sind noch unklar. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Abbiegeunfall in Fulda-Petersberg mit 7.500 Euro Schaden

Fulda

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag (28.04.) gegen 20.15 Uhr in Petersberg, Rhönbergstraße.

Ein 22-jähriger Mann aus Petersberg befuhr mit seinem PKW, einem VW Polo, in Petersberg die Magretenhauner Straße aus Fahrtrichtung Magretenhaun kommend und wollte im weiteren Verlauf in die Rhönbergstraße einbiegen. Hierbei übersah der Fahrer vermutlich einen auf der Rhönbergstraße in Fahrtrichtung Stöckels fahrenden PKW Opel Grandland. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Opel Grandland durch die Wucht des Aufpralls noch in den Gegenverkehr rutschte und einen dort entgegenkommenden PKW, ebenfalls einen VW Polo, leicht touchierte.

Glücklicherweise wurden weder der 22-jährige Unfallverursacher, noch die Fahrerin des Opel Grandland, eine 68-jährige Frau aus Petersberg, verletzt. Auch die Fahrerin aus dem entgegenkommenden VW Polo, der leicht touchiert wurde, blieb unverletzt.

Kradfahrer auf PKW aufgefahren/schwer verletzt (keine Lebensgefahr)

Ein schwer verletzter Kradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Donnerstag (27.04.), gegen 17.55 Uhr in Fulda OT Kämmerzell, in der Kämmerzeller Straße.

Ein 18-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, Marke Yamaha, befuhr in Fulda die Kämmerzeller Straße in Fahrtrichtung Lüdermünd.

Vor dem Kradfahrer fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem PKW, einem Opel Zafira. Der 61-Jährige Opel-Fahrer beabsichtigte im weiteren Verlauf, nach links in die Straße Handelsweg einzubiegen.

Diesen Abbiegevorgang des vorausfahrenden PKW übersah der 18-jährige Kradfahrer jedoch offenbar, der trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenprall nicht mehr verhindern konnte. In der Folge stürzte er mit seinem Leichtkraftrad zu Boden und verletzte sich dabei. Mit einem Rettungswagen wurde er schwer- aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt.

Zeugen gesucht / Verkehrsunfallflucht / 1.000 Euro Fremdschaden

Eine 18-jährige junge Frau parkte ihren PKW, einen Toyota Yaris, ordnungsgemäß in einer Parkbucht in Fulda in der Straße Heinrich-von-Bibra-Platz in Höhe Hausnummer 9.

Nach Zeugenmitteilung wurde bekannt, dass am Freitag (28.04.), gegen 17.15 Uhr der Fahrer oder Fahrerin eines weißen PKW Renault Kangoo, beim Rückwärtseinparken, gegen den geparkten Toyota prallte und diesen beschädigte. Unmittelbar im Anschluss daran entfernte sich der Verursacher/Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem PKW Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer: 0661-105 0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfall mit Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag (27.04.) gegen 15 Uhr in Fulda, Ortsteil Lehnerz, in der dortigen Trimburgstraße.

Eine 52 jährige Frau aus Künzell befuhr mit ihrem PKW, einem Audi A 4, die Trimburgstraße aus Fahrtrichtung Brunnenweg kommend in Fahrtrichtung Leipziger Straße. In der Trimburgstraße geriet die 52-Jährige, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte im weiteren Verlauf gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW VW Passat. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Passat auch noch auf einen ebenfalls dort geparkten PKW, einen Mercedes Benz Kombi, geschoben.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die 52-jährige Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt.

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Fulda

Am Freitag, (28.04.), ereignete sich gegen 11:30 in der Heidelsteinstraße in Fulda ein Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Kleinkraftrad beteiligt waren. Der 68-jährige Fahrer eines Ford wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Während des Abbiegens bemerkte der Fahrer das entgegenkommende Zweirad und hielt auf der Gegenfahrbahn an. Der 64-jährige Fahrer des Rollers kam beim Bremsen zu Fall und rutsche in den stehenden Pkw. Dabei wurde er leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 900 Euro.