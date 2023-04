Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Verkehrsunfälle:

„Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt“

Unfallort: Limburger Straße Ecke Hochstraße, 61479 Glashütten Unfallzeit: Freitag, 28.04.2023, 13:50 Uhr Unfallhergang: Die Fahrzeugführerin eines VW Tiguans beabsichtigte aus der Hochstraße in die Limburger Straße einzubiegen. Hierbei missachtete sie die dort geltende Vorfahrtsregelung und bog, ohne auf den fließenden Verkehr auf der Limburger Straße zu achten, ein. Dabei stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten Renault Kangoo zusammen. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

„Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort“

Unfallort: Schreyerstraße, 61476 Kronberg im Taunus Unfallzeit: Dienstag, 25.04.2023, 18:22 Uhr bis Freitag, 28.04.2023, 11:45 Uhr Unfallhergang: Der Besitzer eines Pkw, Hersteller Volkswagen, hatte diesen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren den geparkten VW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1500 EUR.

Unfallort: Kronthaler Straße, 61462 Königstein im Taunus

Unfallzeit: Freitag, 21.04.2023, 21:45 Uhr bis Montag, 24.04.2023, 09:00 Uhr Unfallhergang: Der Besitzer eines Pkw, Hersteller BMW, hatte diesen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Rangieren den geparkten BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 3000 EUR.

Unfallort: Limburger Straße, 61476 Kronberg im Taunus

Unfallzeit: Freitag, 28.04.2023, 11:34 Uhr bis Freitag, 28.04.2023, 17:30 Uhr Unfallhergang: Der Besitzer eines Transporters, Hersteller Volkswagen, hatte diesen ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen rechts neben der Fahrbahn geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Transporters. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 350 EUR.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Kraftfahrzeug

Tatort: Am Wingertsberg, 61348 Bad Homburg v.d.H. Tatzeit: Freitag, 28.04.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 29.04.2023, 09:00 Uhr Tathergang: Der Besitzer eines Pkw, Fabrikat Toyota, Modell Lexus, hatte diesen am Abend des 28.04.23 auf einem Privatparkplatz verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen war der Pkw verschwunden. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten den Pkw auf bislang unbekannte Weise öffnen und starten können. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Der Stehlschaden wird auf ca. 75.000EUR beziffert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Tatort: Urseler Straße, 61348 Bad Homburg v.d.H. Tatzeit: bis Samstag, 29.04.2023, 14:03 Uhr Tathergang: Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten die gläserne Linse einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, indem sie diese mit einem unbekannten Gegenstand einschlugen. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Römerstraße, 61352 Bad Homburg v.d.H. Tatzeit: Samstag, 29.04.2023, 22:20 Uhr Unfallhergang: Der oder die unbekannten Täter gelangten auf nicht bekannte Weise auf das umzäunte Grundstück auf dem ein Einfamilienhaus steht. Der oder die Täter kletterten über ein Stahlgitter eines Fensters auf das Dach des Hauses. Dort beschädigte der oder die Täter eine Glaskuppel – vermutlich durch mehrfache Tritte. Dies bemerkte der Hausbewohner der sich zur Tatzeit im Haus befand und machte auf sich aufmerksam. Der oder die Täter ergriffen anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Es entstand Sachschaden am Fenster. Hinweise zu dem oder den Täter(n) nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Frankfurter Landstraße, 61350 Bad Homburg v.d.H. Unfallzeit: Freitag, 28.04.23, 11:00 Uhr bis 28.04.202311:50 Uhr Unfallhergang: Der Besitzer eines Pkw, Hersteller Volkswagen, hatte diesen ordnungsgemäß auf einem Stellplatz im Parkhaus eines Einkaufsmarktes abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten VW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1000EUR. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Straftaten

Mittels Anscheinswaffe Geld erpresst

61440 Oberursel, Frankfurter Landstraße, U-Bahn-Haltestelle Bommersheim 29.04.2023, 23:43 Uhr Am späten Samstagabend kam es in der Frankfurter Landstraße zu einer erzwungenen Geldübergabe, mittels vorgehaltener Anscheinswaffe. Die 65-jährige befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Oberursel-Bommersheim, als eine vermeintlich männliche Person ihr einen schusswaffenähnlichen Gegenstand vorhielt und die Herausgabe von Bargeld forderte. Nach der Herausgabe eines 50EUR-Scheins entfernte sich der bislang unbekannte Täter fußläufig in Richtung Oberursel-Bommersheim. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: – Männlich – 16 – 20 Jahre – 170 – 180 cm – Mitteleuropäisches Erscheinungsbild – Dunkelblonde Haare – Schwarze Basecap mit rot-grünen Applikationen – Schwarzer Kapuzenpullover – Schwarze Jogginghose mit weißen Streifen Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Schlägerei auf Tankstellengelände – Geschädigter gesucht

61440 Oberursel, Hans-Mess-Straße 30.04.2023, 01:43 Uhr Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich des Tankstellengeländes „HEM“, in Oberursel-Oberstedten, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vermeintlich 7 Personen, wobei der Geschädigte des Vorfalls sich im Nachgang vom Ort des Geschehens entfernte. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Jugendgruppe und einem Tankstellenkunden, welche in einem körperlichen Übergriff gegen den Kunden endete. Dieser könnte verletzt sein und flüchtete mit seinem vor Ort befindlichen PKW vom Tatort. Die Beschuldigten wurden vor Ort noch ermittelt. Zeugen des Vorfalls sowie der Geschädigte selbst werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Oberursel, Tel.: 06171/6240-0 in Verbindung zu setzen.

Kleinkraftrad in Brand gesetzt

61440 Oberursel, An der Friedenslinde Freitag, 30.04.2023, 01:46 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Brand eines Kleinkraftrades der Marke „Ningbo Longjia“, in der Nähe der Friedenslinde, im Stadtteil Bommersheim. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen, es entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden am Fahrzeug.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Inverkehrbringen von Falschgeld

61250 Usingen, Am Riedborn, Einkaufsmarkt Freitag, 28.04.2023, 16:22 Uhr

Ein 65-jähriger Beschuldigter wollte seinen Einkauf mit einem gefälschten 100,- Euro Schein bezahlen. Der Kassiererin des Einkaufsmarktes bemerkte den falschen Euro-Schein und verständigte die Polizei. Die Identität des Beschuldigten konnte daraufhin festgestellt werden.