Einbruchsversuch in Tankstelle

Bahnhofstraße in 65520 Bad Camberg 29.04.2023

Auf eine Tankstelle mit integriertem Paketshop hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag, 29.04.2023, abgesehen. Der oder die Täter versuchten mehrere Zugangstüren zu dem Tankstellengebäude mit Gewalt aufzubrechen. Als dies offensichtlich nicht gelang, flüchtete / flüchteten der oder die Täter wieder unverrichteter Dinge vom Tatort.

Unfallflucht

L3278 29.04.2023, gg. 13:00 Uhr

Am Samstag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 33 – jähriger Mann aus Frickhofen mit seinem Pkw die Landesstraße 3278 zwischen Hadamar und Niederzeuzheim. Als ihm hierbei ein schwarzer Pkw auf seiner Fahrspur entgegenkam, musste er nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden. Hierbei kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten. Der Fahrer / die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber des Vorfalls werden gebeten sich unter 06431 – 91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Küchenbrand

Maria-Hilf-Straße in 65551 Limburg – Lindenholzhausen 29.04.2023, 18:10 Uhr

Am Samstag gegen 18:10 Uhr wurden Rettungsleitstelle und Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Limburg – Lindenholzhausen informiert. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr ein Brand in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgemacht und schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge war es in der Küche im Bereich eines Schrankes in dem sich auch eine Herdplatte befindet zu einer Brandentwicklung gekommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Mit Pkw überschlagen

Schulstraße in 65594 Runkel – Dehrn 29.04.2023, gg. 18:50 Uhr

Ein 19 – jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki befuhr am gestrigen Samstag gegen 18:50 Uhr mit seinem Fahrzeug die Schulstraße in Runkel – Dehrn. Aus bislang unbekannter Ursache kam der junge Mann hierbei von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem angrenzenden Gartentor und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6500 EUR geschätzt.