Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Auf dem Heimweg negativ aufgefallen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Auf dem Heimweg negativ aufgefallen ist ein 25-Jähriger aus Mutterstadt, welcher mit einem BMW vor der hiesigen Dienststelle am 30.04.2023 um 03:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mutterstadters konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Zudem wurde bekannt, dass der BMW-Fahrer bereits im Verlauf des letzten halben Jahres bereits drei Mal wegen Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss in Erscheinung getreten ist. Da der Mann keinen urinbasierten Vortest durchführen konnte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun muss sich dieser erneut in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):