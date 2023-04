Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Jugendliche attackieren Sicherheitsdienst mit Pfefferspray

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht vom Samstag, 29.04.2023, kam es zu einer Gewalttat am Gradierbau in Bad Dürkheim. Zwei Sicherheitskräfte wurden von drei jugendlichen Tätern angegriffen und mit Pfefferspray besprüht.

Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim wurden gegen 21:25 Uhr durch den Rettungsdienst alarmiert. Die beiden Security-Mitarbeiter sollten den Gradierbau in Vorbereitung auf die anstehende „Hexennacht“ bestreifen, als sie von den Tätern angegriffen wurden. Ein männlicher Jugendlicher und zwei weibliche Jugendliche gingen auf einen der Security zu, wobei der junge Mann eine Zigarette in Richtung des Wachmanns schnippte. Als der Security ihn zur Rede stellte, besprühte ihn der Täter unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht. Als der zweite Security-Mitarbeiter seinem Kollegen zu Hilfe eilen wollte, wurde auch er von dem Täter attackiert und ebenfalls mit Pfefferspray besprüht. Anschließend flüchteten die drei Jugendlichen in Richtung Kurpark. Die beiden Security-Mitarbeiter wurden durch den Angriff verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den flüchtigen Tätern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim (Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de) zu melden.

Die Hexennacht, die traditionell in der Nacht zum 1. Mai gefeiert wird, ist bekannt für ihre Streiche und manchmal auch für gewalttätige Übergriffe. Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, friedlich zu feiern und respektvoll miteinander umzugehen.

Haßloch: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Haßloch (ots) – Am Abend des 29.04.2023 befuhr ein 24 Jahre alter Haßlocher mit seinem E-Scooter die Ohliggasse in 67454 Haßloch. Dabei wurde dieser durch eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten durch die eingesetzten Beamten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Zudem konnte bei dem 24-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Hettenleidelheim, Obersülzen: Zwei Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Drogen bzw. Alkohol festgestellt

Hettenleidelheim / Obersülzen (ots) – In der Nacht vom 29.04. auf den 30.04.2023 wurden mehrere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt durchgeführt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hettenleidelheim konnten bei einem 15-jährigen Mofafahrer Anzeichen auf einen Drogenmissbrauch festgestellt werden. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv auf THC, weshalb dem 15-Jährigen eine Blutprobe auf der Polizeiinspektion in Grünstadt entnommen wurde.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle in Obersülzen konnten die Beamten bei einem 35-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Der auf der Polizeiinspektion Grünstadt durchgeführte, gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille.

Die Fahrzeugschlüssel beider Personen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Beide Personen erwartet nun ein Bußgeldverfahren, welches mit jeweils 500 Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot geahndet wird.

Dem 15-Jährigen erwartet zudem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):