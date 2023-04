Aggressiver Tiefkühlkostfahrer

Wörth (ots) – Am 28.04.2023 gegen 11 Uhr, kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen einem Tiefkühlkostlieferanten und einem Anwohner. Der 72-jährige Anwohner habe sich nach derzeitigem Stand über die Parksituation bei der Auslieferung beschwert. Der Lieferant sei völlig ausgetickt und habe den Mann tätlich angegriffen und zu Boden geworfen und getreten.

Der Anwohner verletzte sich hierbei nicht unerheblich, der Tiefkühlkostlieferant flüchtete vom Tatort. Entsprechende polizeiliche Ermittlungen bei der Lieferfirma bezüglich der Identität des aggressiven Lieferanten sind bereit eingeleitet, ebenso das erforderliche Strafverfahren. Die eigentliche Kundin, welche den Vorfall miterleben musste, wird noch als Zeugin zur Sache angehört.

Verkehrsunfall mit Verletzten – Verdacht auf Drogenkonsum beim Fahrer

Hagenbach (ots) – Am 28.04.2023 ereignete sich um 16.27 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem PKW auf ein ordnungsgemäß geparkten PKW auf. Der geparkte PKW wurde durch die Wucht des Aufpralles noch gegen ein Betonelement geschleudert. Die beiden Kinder, welche im Fahrzeug des Unfallverursachers saßen, wurden durch den Aufprall ebenfalls verletzt.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Unfallverursacher eventuell den Unfall unter Drogeneinfluss verursacht haben könnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme beim Verursacher angeordnet.

Es entstand ein Sachschaden nach derzeitigen Schätzungen vom 30.000 Euro.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Unfall mit dem Blutprobenergebnis der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt.

Verkehrsunfall aufgrund Unterzuckerung

Schwegenheim (ots) – Am Freitagmittag gegen 12:40 Uhr wurde der Polizei Germersheim zunächst ein PKW mit unsicherer Fahrweise auf der Landstraße zwischen Harthausen und Schwegenheim gemeldet. Noch bevor der PKW unmittelbar vor dem Kreisverkehr Speyerer Straße/Im Brühl in Schwegenheim zum Stehen kam, überfuhr der 69-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Neustadt an der Weinstraße mit seinem PKW den vor dem Kreisverkehr befindlichen Fahrbahnteiler, wodurch ein Verkehrszeichen sowie der PKW leicht beschädigt wurden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Da sich Hinweise auf eine Unterzuckerung ergaben, wurde der Fahrzeugführer zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ausfahrt des Kreisverkehrs in Fahrtrichtung Harthausen kurzzeitig gesperrt werden.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet

Alkoholisiert am Steuer

Germersheim (ots) – Nach Eingang einer Mitteilung über einen PKW mit unsicherer Fahrweise in der Straße In der Kranenbleis in Germersheim, konnte der PKW schließlich parkend in einer Nebenstraße festgestellt werden. Der augenscheinlich alkoholisierte 59-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Germersheim saß noch auf dem Fahrersitz.

Ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Da der Fahrzeugführer aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr wegefähig war, wurde dieser in Gewahrsam genommen.